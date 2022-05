Un club improbable de Ligue 1 rêve de Milik, Du lourd pour l’OM en C1, Kamara parle de son départ… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Un club improbable de Ligue 1 (improbable) rêve de Milik, du lourd pour l’OM en Ligue des Champions, Kamara parle des supporters marseillais…

Mercato OM : Un club de Ligue 1 (improbable) rêve de Milik !

Après une saison en demi-teinte marquée par des blessures et des tensions avec son entraîneur, Jorge Sampaoli, Arek Milik n’a aucune assurance d’être encore olympien la saison prochaine. Si les grands cadors européens ne se bousculent pas encore au portillon, d’après les informations de RMC, le FC Nantes aimerait récupérer l’attaquant polonais lors du mercato estival.

Arkadiusz Milik a vécu une saison 2021/2022 assez paradoxale. Blessé en début de saison puis mis sur le banc de touche par Sampaoli, l’international polonais a tout de même réussi à marquer 7 buts en ligue 1 (21 toutes compétitions confondues) avec un temps de jeu pas toujours conséquent. Il faut dire que l’ancien napolitain a eu du mal à assimiler les principes de jeu du coach argentin, et il est souvent apparu désemparé dans le système mis en place par son entraîneur. Des incompréhensions qui ont mené à des tensions entre les 2 hommes via presse interposée. Une saison supplémentaire sous les ordres de Sampaoli semble donc difficilement envisageable pour le buteur phocéen.

Nantes sur Milik ?

Si des clubs comme la Juventus, la Roma ou encore l’Atlético sont régulièrement cités comme des prétendants à l’attaquant de 28 ans, il semblerait que ces pistes se soient quelque peu refroidies. Une aubaine pour les autres clubs qui pourraient profiter de la situation particulière de l’attaquant olympien. D’après les informations de RMC Sport, le FC Nantes et surtout son président Waldemar Kita aimerait faire le gros coup du mercato en attirant l’ancien joueur de l’Ajax chez les Canaries. Une information assez étonnante qui reste à confirmer vu les prétentions salariales de Milik qui restent assez élevées pour un club comme Nantes et surtout il semblerait étonnant que le joueur signe dans un club qui ne participe pas à la C1 et qui ne joue pas les premiers rôles en Ligue 1.

OM: Du lourd à venir pour les marseillais en Ligue des Champions

L’OM sera bien en LDC la saison prochaine. L’objectif principal du club est donc atteint. Les hommes de Jorge Sampaoli auront surement à cœur de faire une meilleure campagne que les précédentes. Une quête qui ne sera pas simple, d’après les coefficients de l’UEFA, les phocéens seront dans le chapeau 4 et devraient avoir un tirage au sort assez compliqué.

Marseille l’a fait ! l’Olympique de Marseille sera bien en LDC la saison prochaine après sa deuxième place obtenue à la toute dernière journée contre Strasbourg. Une place de dauphin significative car elle permet aux olympiens d’être directement qualifiés pour la LDC sans passer par un tour préliminaire. 2 ans après une deuxième place obtenue dans des circonstances particulières avec l’arrêt du championnat et l’arrivée de la crise sanitaire, l’OM est de retour en LDC sans aucune contestation possible cette fois.

Marseille dans le chapeau 4 ?

Après des dernières campagnes en LDC pas franchement brillantes, les hommes de Sampaoli auront comme objectif principal de réaliser un meilleur parcours que les années précédentes où l’OM avait fait seulement illusion. Et cela ne sera pas chose aisée car les marseillais pourraient bien se retrouver une nouvelle fois avec un tirage difficile. Selon les coefficients de l’UEFA, Marseille a obtenu 16.000 points sur la saison 2021/2022, ce qui est inférieur à des équipes comme Lyon, Lille ou le PSG. Conséquence directe, les phocéens ne seront pas dans le chapeau 3 et ils devraient se retrouver une nouvelle fois dans le chapeau 4 synonyme de tirage face à des grosses écuries européennes.

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)

OM Mercato : « Les supporters marseillais ? vous voulez que je vous dise quoi ? »



Le désormais ex milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara s’est exprimé en conférence de presse ce dimanche à l’occasion du rassemblement de l’équipe de France. Il a expliqué son choix de quitter Marseille pour rejoindre Aston Villa.

Boubacar Kamara a rejoint le groupe de l’Equipe de France ce dimanche pour la première fois de sa carrière. Il a donné une conférence de presse dans la foulée et a ainsi pu répondre aux questions sur son choix de quitter l’OM pour rejoindre Aston Villa.

« Après concernant les supporters… On est qualifié en ligue des champions on a fait une très grosse saison, après vous voulez que je vous dise quoi ? Oui, C’est mon choix. J’ai voulu changer d’air. Cela fait dix-sept ans que je suis à l’OM avec qui j’ai déjà joué la Ligue des champions. Que voulez-vous que je vous dise ? J’ai eu ce feeling avec Aston Villa. Quand le coach (Steven Gerrard) vient vous voir chez vous, qu’il fait le déplacement, vous explique le projet, vous êtes content. » Boubacar Kamara – Source Conference de presse (19/05/2022)

Didier Deschamps qui vient tout juste de sélectionner Boubacar Kamara pour la première fois a aussi été questionné sur ce sujet en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus a pris la défense de son nouveau joueur devant les journalistes.

« C’est son choix. Il avait la liberté, il a choisi. Il n’y a pas de mauvais choix. Il fait une très très bonne saison. En étant jeune, il a aussi beaucoup de maturité dans son jeu, une polyvalence intéressante. Il a été très très utilisé, très régulier, dans un rôle pas toujours mis en valeur mais important pour la stabilité d’une équipe. Il va découvrir un autre championnat. Certes Aston Villa ne fait pas partie au départ des meilleures équipes de la Premier League. C’est une étape pour lui, quelque chose de différent. Mais là aussi, je n’ai pas tous les éléments qui ont amené à prendre cette décision » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/05/22)