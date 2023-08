Un départ inattendu poussé par la direction ? Longoria ferme la porte à un départ d’un joueur ! Un plan d’action lancé pour Guendouzi ! Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi: Un départ inattendu poussé par la direction ? Longoria ferme la porte à un départ d’un joueur ! Un plan d’action lancé pour Guendouzi !

Mercato OM : Un départ inattendu poussé par la direction ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est agité par de multiples rumeurs de mouvements, et Vitinha, tout comme Ruslan Malinovskyi, se retrouve au centre des spéculations. Arrivé pour une somme considérable de plus de 30 millions d’euros l’hiver dernier, l’attaquant portugais n’a pas encore pu pleinement concrétiser les attentes placées en lui. La possibilité d’un départ de Vitinha de l’OM cet été ne serait pas à exclure.

Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans les rangs marseillais, Vitinha va clairement débuter la saison avec un statut de remplaçant. Ses performances en demi-teinte lors de ses six premiers mois à Marseille ont soulevé des interrogations quant à sa capacité à répondre aux besoins immédiats de l’équipe.

Face à cette situation, Pablo Longoria, l’homme fort des transferts à l’OM, envisagerait une approche proactive pour relancer Vitinha, qui porte comme un fardeau son statut de recrue les plus onéreuses de l’histoire du club. Selon les informations provenant du journaliste sportif Mohamed TOUBACHE-TER, l’option d’un prêt serait sérieusement envisagée pour offrir à Vitinha une opportunité de rebondir et de s’épanouir ailleurs.

Le « lui » dit que ton board cherche à le faire sortir… & je peux même te dire qu'officiellement, ils nieront mais c'est la réalité ! L'idée de le sortir en prêt est sur la table. Le « lui » te souhaite une bonne fin de soirée & belle semaine à venir. En te remerciant — Mohamed TOUBACHE-TER

Un prêt pour s’aguerrir ?

La Bundesliga, l’un des championnats de football les plus compétitifs d’Europe, surgit comme une des pistes privilégiées pour ce prêt potentiel. Ce transfert stratégique pourrait permettre à Vitinha de se frotter à un niveau de compétition relevé et de gagner en expérience, tout en conservant la possibilité de revenir avec un bagage renforcé.

L’avenir de Vitinha à l’OM reste ainsi incertain, mais l’intention affichée par le club de le relancer à travers un prêt démontre une volonté de maximiser son potentiel. Les semaines à venir pourraient apporter des réponses claires quant à la direction que prendra la carrière de ce jeune attaquant prometteur.

Mercato OM : Longoria ferme la porte à un départ de ce joueur !

En conférence de presse pour la présentation d’Iliman Ndiaye, Pablo Longoria s’est exprimé sur le cas de Chancel Mbemba. Le président espagnol n’a pas caché qu’il y a eu des approches mais le Congolais devrait bien rester.

Ces dernières semaines, des rumeurs ont envoyé Chancel Mbemba hors de l’OM, notamment en Arabie Saoudite où des clubs avaient manifesté leur intérêt. Interrogé à ce sujet ce lundi durant la conférence de présentation d’Iliman Ndiaye, Pablo Longoria n’a pas caché qu’il y a eu des approches.

Mbemba va rester à l’OM

Cependant, le président marseillais a expliqué qu’il a eu une discussions avec le joueur et que ce dernier aurait pris la décision, en commun accord avec l’OM, de rester pour la saison à venir avec l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle pour les supporters !

« Avec Mbemba, il y avait des clubs intéressés mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille », a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

« Avec Mbemba, il y avait des clubs intéressés mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille »

MBemba sur le départ ?

En défense, il se murmurait depuis plusieurs semaines qu’un départ de Chancel Mbemba serait souhaité par l’état major olympien. Une information que confirmait Marwan Belkacem : « Chancel MBemba pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Le club a sondé le marché pour faire sortir l’international congolais cet été. Le départ de Chancel est l’une des conditions qui faciliterait la venue d’un défenseur central d’envergure. Sutalo n’est pas le seul profil étudié », explique-t-il sur son compte Twitter.

Recruté il y a tout juste un an en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s’est tout de suite imposé comme le taulier de la défense olympienne la saison dernière devant ainsi l’un des chouchous du Stade Vélodrome. Le démenti de Pablo Longoria sonne comme un soulagement pour ces derniers qui le voient devenir encore plus le patron de cette défense !

Mercato OM : Pablo Longoria a lancé un plan d’action pour Guendouzi !

En plus de Malinovskyi et Ünder, l’Olympique de Marseille pourrait laisser filer Mattéo Guendouzi et Vitinha. Pour le milieu de terrain, Pablo Longoria aurait lancé un plan d’action d’après L’Equipe !

Avec plusieurs milieux de terrain dans l’effectif, l’Olympique de Marseille doit dégraisser à ce poste. Si Pape Gueye ne doit pas être compté pour 4 mois en raison de sa suspension, il reste encore Rongier, Kondogbia, Veretout et Guendouzi voire Ounahi qui peut aussi évoluer à ce poste.

Des agents mandatés pour faire partir Guendouzi

Avec seulement deux places, il y a près de 6 joueurs ce qui est bien trop pour le plan de Longoria de doubler chaque poste afin de garder une concurrence saine et assurer du temps de jeu à tout le monde. D’après L’Equipe, le président marseillais aurait bien l’intention de faire partir Guendouzi.

Le quotidien sportif détaille dans son édition du jour que Longoria a mandaté une société d’agents pour lui trouver un nouveau club cet été. Pour le moment, après la saison compliquée qu’il a vécu avec Igor Tudor, Guendouzi ne fait pas bousculer les clubs. Aston Villa et West Ham avaient manifesté un intérêt mais aucune offre n’est arrivée sur la table.

L'OM aurait mandaté plusieurs sociétés d'agents pour tenter de trouver un point de chute à Mattéo Guendouzi d'ici la fin du mercato. Aucune offre n'est arrivée pour l'instant mais le club resterait confiant.

Guendouzi prêt à rester

Début juin, Mattéo Guendouzi avait confié dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »