Une grosse surprise face à l’OM ce dimanche ? Zéro risque concernant Milik ! Les 3 infos du jour

Zéro risque concernant Milik !

Blessé en sélection avec la Pologne, Arek Milik était attendu ce jeudi face au PAOK. Finalement, l’OM aurait décidé de ne prendre aucun risque avec son buteur…

Selon l’Equipe, « Arkadiusz Milik ne devrait pas faire partie du groupe marseillais pour la réception du PAOK Salonique jeudi en quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence, ni pour celle de Montpellier en Ligue 1 dimanche. (…) Jorge Sampaoli, son entraîneur, tablent plutôt sur un retour en Grèce à Thessalonique dans une semaine. » L’OM va enchainer énormément de match et veut pouvoir s’appuyer sur son attaquant, il lui restera 7 matches de Ligues et peut être plusieurs matches de Conference League…

Milik préservé face au PAOK et Montpellier ?

L’artiste peintre marseillais auteur des des portraits de joueurs dans les rues de Marseille, Franck Conte, avait donné son sentiment sur la gestion de l’effectif du coach de l’OM Jorge Sampaoli. Il évoque notamment le cas Milik.

Il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Sampaoli

« Ca c’est un peu calmé autour de Sampaoli et des critiques sur sa gestion de l’effectif. La seule crainte que j’avais c’était de perdre Milik. Je ne vois pas forcément ce groupe forcément exploser car si Sampaoli a bien une qualité c’est de réussir à concerner beaucoup de joueurs. Ca c’est quelque chose qu’il fait bien. Moi j’avais vraiment peur pour Milik car la dernière fois qu’un attaquant a marqué autant de but dans un temps aussi court, c’est Drogba… Ils ont mis exactement le même nombre de matchs à mettre 30 buts donc on est quand même sur un « grand attaquant ». Donc du coup tu te dis si Sampaoli ça ne match pas avec Milik , c’est problématique. Mais finalement ce sont deux professionnels qui sont prêts à collaborer comme ça… » Franck Conte – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)

Pour l’ancien joueur joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, le débat autour de l’international polonais est définitivement clos. .

C’est un joueur de haut niveau – JCDB

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille

Mercato : Une grosse surprise face à l’OM ce dimanche ?

Rémy Cabella pourrait faire son grand retour en Ligue face à son ancien club, l’Olympique de Marseille ! En effet, Montpellier a annoncé la signature du milieu de terrain jusqu’à la fin de saison. Formé au MHSC, l’ancien olympien avait résilié son contrat avec le club russe de Krasnodar. « On verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine », a précisé le président du club montpelliérain, Laurent Nicollin.

De retour à la maison @mhscofficiel 🧡💙 à Montpellier, France https://t.co/lFZpZtw5Sf — Remy Cabella (@RemyCabella) April 6, 2022

💬 « 𝑫𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏… » 🧡 @RemyCabella ✍️ 𝗥𝗲́𝗺𝘆 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 signe au MHSC pic.twitter.com/4rmnf5NaIN — MHSC (@MontpellierHSC) April 6, 2022

Un contrat jusqu’en 2024 ?

Selon les informations de France Bleu, Cabella aurait en réalité signé un contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur.

Quoi qu’il en soit, il devrait être qualifié pour le prochain match de de Ligue 1 ce dimanche au stade vélodrome contre l’OM…

« »Comme je l’ai toujours dit, tout est possible. Je m’entraîne ici depuis un petit moment et ça me titillait. J’avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition. En allant au match dimanche dernier (il a donné le coup d’envoi fictif face à Brest à la Mosson), je me suis senti comme quand j’étais plus jeune, et je me suis dit ‘pourquoi pas ?’, ça peut aussi faire du bien à Montpellier, et me voilà ici. » Rémy Cabella – source : Conférence de presse (05/04/2022)

