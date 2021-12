Une pépite turque pour remplacer Kamara ? Benedetto fait une annonce sur son avenir et on connaît le lieu de la rencontre face à Chauvigny… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce jeudi : Une pépite turque pour remplacer Kamara ? Benedetto fait une annonce sur son avenir et on connaît le lieu de la rencontre face à Chauvigny…

Mercato OM : Longoria à l’affût sur une pépite turque pour remplacer Kamara ?

Le mercato approche à grands pas et l’OM commence à se renseigner sur plusieurs profils. Boubacar Kamara semble se diriger vers un départ et Pablo Longoria aurait ciblé son éventuel successeur.

Le mercato hivernal débute officiellement le 1er janvier mais l’OM commence à travailler sur plusieurs dossiers pour se renforcer. Si le club phocéen devra certainement vendre avant de se tourner vers d’éventuels achats, Pablo Longoria tente de flairer les bonnes opportunités : les prêts et les joueurs en fin de contrat.

Et un premier départ pourrait se profiler rapidement puisque Manchester United serait très intéressé par le profil de Boubacar Kamara, libre de tout contrat à l’issue de la saison. Cependant, les Mancuniens aimeraient s’attacher les services du milieu de terrain dès cet hiver. La presse britannique révélait même qu’un accord à hauteur de 12 millions d’euros serait proche d’être trouvé avec l’OM.

Le successeur de Kamara en Turquie ?

De son côté, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts puisqu’il semblerait avoir ciblé un profil pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ cet hiver. Après avoir déjà recruté Cengiz Ünder l’été dernier, le président de l’OM serait venu aux renseignements sur un autre joueur turc.

En effet, d’après les informations de Sporx, le club phocéen serait intéressé par le profil de Bartuğ Elmaz. Ce jeune milieu défensif de 18 ans évolue à Galatasaray et n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire à l’issue de la saison. Mis à part l’OM, Lille et Fenerbahçe seraient également intéressés par son profil. Cette saison, Bartuğ Elmaz est même entré en jeu dans les tous derniers instants de la rencontre face à l’OM (4-2).

ÖZEL | Galatasaray’ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Bartuğ Elmaz’a Lille, Marsilya ve Fenerbahçe talip oldu. pic.twitter.com/PrqwxyFIWv — Futbol Anadolu (@FutbolAnadolu) December 22, 2021

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en conférence de presse lundi, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Mercato OM : Benedetto fait une annonce sur son avenir !

Prêté avec option d’achat du côté d’Elche depuis le début de la saison, Dario Benedetto s’est confié au micro de TyC Sports sur son avenir. Un futur qu’il imagine loin de Marseille.

Si l’OM a enregistré de nombreux renforts l’été dernier, d’autres joueurs ont cependant quitté le navire. C’est notamment le cas de Nemanja Radonjić ou de Darío Benedetto. Barré par la concurrence avec Arkadiusz Milik, l’attaquant argentin n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. L’OM a donc pris la décision de le prêter avec option d’achat du côté d’Elche.

Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur – Darío Benedetto

Depuis son arrivée en Espagne, Darío Benedetto peine à s’imposer comme un véritable taulier d’Elche. En effet, l’attaquant argentin n’a inscrit que deux buts et a adressé une passe décisive lors des 15 rencontres de championnats auxquelles il a pris part. Actuellement en Argentine pour y passer ses vacances, Darío Benedetto a tenu à faire une annonce sur son avenir au micro de TyC Sports. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2023, il envisage clairement de retourner dans son pays natal.

« Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Darío Benedetto – Source : TyC Sports (22/12/2021)

🗣️ « A Boca voy a volver » 🗣️ « El hincha me sigue teniendo un cariño hermoso » ✍️ Pipa Benedetto en TyC Sports 📺 pic.twitter.com/nSV7KGdvhP — El Gráfico (@elgraficoweb) December 22, 2021

Lors de son interview, Darío Benedetto s’est également exprimé au sujet de la sélection de l’Argentine. Après avoir enregistré sa dernière sélection en mars 2019, l’attaquant de 31 ans semble avoir définitivement tourné la page avec l’Albiceleste.

« Je ne pense pas être sélectionné. Je suis trop vieux, j’ai 31 ans. Évidemment, j’ai toujours envie de jouer pour l’Argentine mais il faut être réaliste. En plus, les joueurs actuels sont au top. Ils ont fait des choses merveilleuses et j’espère qu’ils vont continuer à gagner. Je suis à fond derrière eux. » Darío Benedetto – Source : TyC Sports (22/12/2021)

Chauvigny – OM : On connaît le lieu de la rencontre !

Après avoir hérité de l’US Chauvigny en 16e de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille connaît le de la rencontre. Le match entre les deux équipes se déroulera à Limoges.

Le verdict est tombé depuis dimanche soir. L’Olympique de Marseille affrontera l’US Chauvigny en 16e de finale de la Coupe de France. Victorieux face à l’ES Cannet-Rocheville sur le score de 4 buts à 1, c’est donc un nouveau pensionnaire de National 3 qui fera face à l’OM au prochain tour, le dimanche 2 janvier à 21h.

Située près de Poitiers, cette commune de 7.000 habitants affrontera l’OM pour la première fois de son histoire. En 32e de finale, l’US Chauvigny s’est imposé 2-1 et a éliminé l’équipe de Chartres (National 2), dirigée par l’ancien buteur olympien, Jean-Pierre Papin. Plus tôt dans la compétition, les amateurs étaient même parvenus à se défaire du Havre (Ligue 2) au terme d’une séance de tirs aux buts.

Chauvigny – OM se jouera à Limoges

Si les supporters de Chauvingy sont ravis d’affronter l’OM, leur équipe ne pourra cependant pas évoluer au sein de leur stade de la Montée Rouge à Châtelleraut, limité à 3.000 spectateurs et n’étant donc pas homologué pour accueillir cette rencontre face aux Marseillais.

Si la rencontre aurait finalement pu se disputer à Châteauroux, c’est finalement à Limoges, comme l’avait laissé entendre Yann Gabillon le président de l’équipe amateur ces derniers jours, que l’US Chauvigny et l’Olympique de Marseille s’affronteront à l’occasion de ces 16e de finale de Coupe de France. L’enceinte de 13.000 spectateurs n’est pas inconnue pour les joueurs phocéens. En effet, en janvier 2020, l’équipe entraînée par André Villas-Boas s’était imposée aux tirs au but face à Trélissac sur cette pelouse.