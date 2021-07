Accord pour Benedetto ? Premiére offre refusée pour Wass et Arsenal vise aussi Kamara… les infos et rumeurs mercato OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs pendant la période des transferts, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce vendredi : Benedetto vers le Brésil, Wass, offre refusée et Arsenal dans le coup pour Kamara…

ACCORD OM – SÃO PAULO POUR BENEDETTO ?

Son départ était dans l’air depuis plusieurs semaines. On s’en rapprocherait encore un peu plus aujourd’hui. Sauf retournement de situation, Darío Benedetto devrait bel et bien quitter l’OM lors du mercato estival pour être prêté à São Paulo. Malgré une bonne préparation, où il a pu inscrire 3 buts en 6 matches, Jorge Sampaoli ne ferait pas de l’Argentin son titulaire indiscutable la saison prochaine. En effet, la concurrence avec Arkadiusz Milik est rude depuis son arrivée, l’hiver dernier. Arrivé il y a deux ans, à l’été 2019, en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Darío Benedetto semblerait donc s’éloigner de Marseille. Après une première saison convaincante, l’attaquant olympien s’est montré plus en difficulté lors du dernier exercice.

Darío Benedetto du côté de São Paulo, ce serait imminent. Cette nouvelle réunion semble avoir été décisive hier. Après avoir déjà conclu un accord verbal il y a quelques jours, l’OM et le club brésilien seraient définitivement tombés d’accord pour le prêt d’un an de Darío Benedetto d’après André Plihal. De son côté, Pablo Longoria aurait confirmé qu’il serait en train de conclure un accord avec l’attaquant argentin pour se diriger du côté du Brésil. Par ailleurs, le président olympien aurait recommandé à São Paulo d’entrer en contact avec l’agent de Darío Benedetto, Christian Bragarnik, pour finaliser les derniers détails de son contrat. Selon le journaliste d’ESPN, les deux parties devraient débuter les négociations dans les prochaines heures. Comme l’a indiqué la presse brésilienne ces derniers jours, l’OM devrait prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant pendant la totalité de son prêt. À la quête d’un attaquant, São Paulo espère pouvoir compter sur Darío Benedetto lors de son quart de finale de Copa Libertadores le 11 août prochain.

Benedetto/SPFC. Não há mais o que tratar com o OM. Os clubes chegaram a um acordo. Hoje o presidente do OM confirmou em reunião q está concluindo acerto c/o atleta e recomendou ao SPFC o contato direto c/Christian Bragarnik, o empresário, q está com a família em Ibiza. + abaixo — André Plihal (@plihalespn) July 29, 2021

LES CHOSES AVANCENT — JULIO CASARES

Même si Darío Benedetto semblait vouloir poursuivre du côté de Marseille la saison prochaine, le président de São Paulo, Julio Casares avait déjà confirmé son optimisme dans le dossier il y a quelques jours. Au micro de Ge.Globo, il n’a jamais caché sa volonté d’attirer l’Argentin au sein de son effectif.

« São Paulo a eu une conversation avec Calleri et avec l’Olympique, mais ce n’est pas acquis, comme le disent les médias. Des détails manquent. Il a un intérêt, il a de bonnes conversations entre Sao Paulo et l’Olympique. Les choses avancent. São Paulo est aujourd’hui très responsable, dans le sens où tout doit être réalisé dans le cadre d’un budget et d’une réalité. » Julio Casares – Source : Ge.Globo (21/07/2021)

L’OM OFFRE 2M€ POUR WASS, VALENCE REFUSE

Alors que l’OM s’est renforcé à presque tous les postes depuis le début du mercato, le poste d’arrière droit est désormais devenu prioritaire pour les dirigeants marseillais. Sans latéral droit dans son effectif à moins de dix jours de la reprise du championnat, l’OM tente de conserver définitivement Pol Lirola avec qui les négociations avancent. Par ailleurs, l’OM chercherait également une doublure à ce poste en cas de blessure. Daniel Wass serait le profil suivi par Jorge Sampaoli. Le technicien argentin apprécierait sa polyvalence sur le terrain. De son côté, Pablo Longoria l’a déjà côtoyé du côté de Valence et tente désormais de l’attirer en cité phocéenne

Toutefois, les négociations avec le club espagnol ne semblent pas si évidentes. À en croire les informations de Superdeporte, Pablo Longoria aurait suggéré la possibilité d’offrir 2 millions d’euros pour récupérer le latéral droit danois cet été. Une offre refusée par Valence. À un an de la fin de son contrat, Daniel Wass souhaite quitter Valence et l’a fait savoir à ses dirigeants. Convoqué lundi dernier avec le reste du groupe, il ne se serait pas présenté à l’entraînement de l’équipe. Ces derniers jours, Valence lui avait présenté une offre de prolongation de contrat. Ce dernier a refusé et a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de négocier avec le club espagnol. Malgré des intérêts de Copenhague et de Brondby, c’est bien l’OM qui tiendrait la corde dans ce dossier et qui serait l’équipe la plus proche d’enregistrer son arrivée cet été.

#Fichajes 🛒💸 | No existe una oferta formal por el todocampista danés, pero Longoria ya ha confesado públicamente sus intenciones de fichar al jugador y ha tanteado al Valencia con esta cifra https://t.co/8z66kWNhQ6 — Superdeporte (@superdeporte_es) July 29, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Arsenal aussi dans le coup pour Kamara

Alors que l’intérêt de l’AS Monaco est évoqué depuis plusieurs jours, Milan et Newcastle sont les deux clubs les plus souvent cités dans le dossier Kamara. Selon le Corriere dello Sport, la Lazio s’est montré intéressé et un autre club anglais serait attentif à son cas. En effet, selon le média italien « Kamara est aussi apprécié en Angleterre : Arsenal s’y intéresse, Arteta le considère comme un joueur précieux, capable d’avoir un impact en tant que milieu de terrain et en défense. » A suivre…

Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant — Longoria

Boubacar Kamara n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central de formation est toujours dans le flou et pourrait partir dès cet été afin que l’OM récupère quelques millions… Une situation qui déplaît fortement à Pablo Longoria.

« Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant, encore plus quand ils viennent du centre de formation. Je n’aime pas en avoir dans notre effectif. Personne n’est au-dessus de l’institution. La position de l’OM avec tous les joueurs, c’est que ce n’est pas plaisant et qu’on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon — Sparagna

Sur le plateau de DFM lundi dernier, l’ancien défenseur central de l’OM Stéphane Sparagna a donné son sentiment sur le dossier Kamara…

« Ils sont rigolos mais ils ne le laissent pas partir à l’OM ! Soit tu prolonges soit tu pars mais pourquoi ils n’acceptent pas les 12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon. Avec le marché actuel… Il y a eu le COVID, plein de trucs. Il n’a pas été en Equipe de France aussi. Est-ce que ça ne le pénalise pas? Lui, en tant que footballeur, non ! Mais l’OM en tant que valeur marchande, oui. C’est un jeune joueur, beaucoup de gros clubs européens sont derrières lui. Ils vont attendre qu’il soit en fin de contrat pour le prendre libre. Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre. Financièrement, tu as la prime à la signature et le salaire qui est plus élevé parce qu’il n’y a pas de transfert à la différence d’un achat. Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger. C’est sûr, ça ne plaît pas aux supporters ni au club mais son intérêt personnel c’est de partir libre. Ou alors l’OM le lâche à 12/15M€. Il vaut mieux prendre ça que rien la saison prochaine ! » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)