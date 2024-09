Benatia, Balerdi, Greenwood… Les 3 infos OM de ce jeudi 12 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 12 septembre 2024, nous évoquons les projets de Medhi Benatia, le retour de Leonardo Balerdi et la surprise de Mason Greenwood !

1 – Mercato OM : Benatia a tenté ce gros coup cet été…

Le mercato estival de l’OM a été très animé. Le duo Longoria / Benatia a énormément recruté dont deux défenseurs centraux, Brassier et Cornelius. Un autre gros coup a été tenté à ce poste et c’est le principal intéressé qui le dit !

En effet, dans un entretien accord à Free Ligue 1, le défenseur de Chelsea, Wesley Fofana a confié qu’il avait reçu un appel de Benatia cet été. «J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché, et ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, et ça m’a touché, a confié le joueur formé à l’ASSE. Tout le monde sait pourquoi… J’ai eu une réflexion, mais l’objectif, à l’heure actuelle, c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchainer les matches, de m’imposer, et l’OM, on verra un jour. J’ai un contrat jusqu’en 2029, on verra après ça. Je ne l’ai jamais caché, Marseille, c’est ma ville, mon club, je suis supporter de l’OM. Ça se trouve que dans quelques années, j’y serai, ou ça se trouve que je ferai toute ma carrière à Chelsea.»

🚨 Wesley FOFANA aurait pu signer à l’OM cet été ! 🔵⚪️ « J’ai eu un appel de Mehdi Benatia et ça m’a touché. Je suis supporter de l’Olympique de Marseille, mais pour l’instant, je veux réussir à Chelsea. » #OM #TeamOM pic.twitter.com/pAS4dCvHK0 — Free FOOT (@FreeFoot) September 11, 2024

Né à Marseille le 17 décembre 2000, l’international français en contrat avec Chelsea Wesley Fofana était présent hier à Vitrolles où il a grandi pour un événement basé sur la jeunesse. Auteur de 20 petits matchs depuis son arrivé en Angleterre en 2022, le joueur de 23 ans n’a pas caché son envie d’un jour jouer pour le club phocéen, « Tout le monde le sait que Marseille, c’est le club dont je rêve, c’est le club avec lequel j’ai grandi… Donc j’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille », a-t-il avoué.

⚽️Interview⚽️ Wesley Fofana : « Tout le monde le sait que Marseille c’est le club que je rêve, c’est le club avec lequel j’ai grandi… Donc j’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille »#TeamOM pic.twitter.com/waQKvUsde6 — OmInfos (@omtransferts1) June 9, 2024

Malgré son engagement avec Chelsea jusqu’en juin 2029, le natif marseillais avait déjà revendiqué son amour et son envie de jouer pour Marseille, « je suis un vrai fan, et c’est le club de ma vie. C’est ce qui m’a fait aimer le foot depuis petit, je suis né supporter de l’OM. », a-t-il avoué au micro de Téléfoot en 2023.

2 – OM : le retour de Balerdi est annoncé !

Selon RMC Sport, après une blessure à la cuisse droite, Leonardo Balerdi devrait bientôt réintégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Absent lors des matchs de l’Albiceleste, le défenseur de 25 ans a hâte de reprendre. Son souhait devrait être réalisé d’ici peu.

L’Olympique de Marseille est actuellement deuxième de Ligue 1. En tête du classement après la première journée, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement chuté après un match nul contre Reims (2-2), avant de remonter à la suite d’une victoire face au TFC (1-3). Ils affronteront l’OGC Nice samedi prochain. Les Aiglons ont bien l’intention de prendre leur envol cette saison. Leonardo Balerdi sera-t-il de la partie ?

Pour rappel, Leonardo Balerdi est blessé depuis le match nul de l’OM face au Stade de Reims (2-2). L’international argentin, qui n’a pas pu disputer les matchs de son équipe nationale contre le Chili et la Colombie, souffre d’une lésion au quadriceps de la cuisse droite. Le club marseillais n’avait donné aucune durée d’indisponibilité précise, n’ayant aucune certitude sur les délais de guérison de sa blessure. Le joueur de 25 ans a profité de la trêve internationale pour se soigner et se préparer à retrouver ses supporters.

Le retour de Balerdi

🚨🚨Leonardo Balerdi 🇦🇷 devrait faire son retour pour la rencontre face à Lyon !!! 🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/j4CL8pdbHP — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 2, 2024

Selon les informations de RMC Sport, Leonardo Balerdi pourrait bientôt reprendre les matchs avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur devrait être disponible pour le choc des Olympiques, le 22 septembre prochain. La possibilité d’un retour ce week-end, face à l’OGC Nice, n’est pas exclue. Le capitaine de l’OM est impatient, il veut fouler la pelouse du stade Vélodrome à nouveau et le plus tôt possible. Le dirigeants du club phocéen préfèrent néanmoins assurer le bien-être de l’international argentin et le faire revenir une semaine plus tard.

3 – OM : Greenwood est impressionné, il n’avait jamais vu ça !

Dans une vidéo publié par le média officiel de l’OM, l’attaquant Mason Greenwood a expliqué qu’il n’avait jamais connu une telle ambiance en Europe…

Mason Greenwood dans des propos rapporté par le média officiel du club a affiché son étonnement face à l’engouement des supporters marseillais. « C’est incroyable, je n’avais jamais vu un public comme celui-là auparavant, et j’ai joué dans beaucoup de stades en Europe, et évidement le Vélodrome est le plus bruyant. Jouer pour l’OM et y marquer mon premier but, cela a signifié beaucoup pour moi. »

Je n’avais jamais vu un public comme celui-là auparavant — Greenwood

Une arrivée remarquée en @Ligue1 avec 5 buts en 3 matchs ! 💥

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 est votre #OlympienDuMoisPuma d’août 🏅 pic.twitter.com/IeJdzxACi3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2024

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Christophe de CM Football a pu s’exprimer sur les prestations Mason Greenwood.

« Il terminera meilleur buteur »

C’est la révélation de ce début de saison, Mason Greenwood montre qu’en termes de talent il marche sur la Ligue 1. Avec 5 buts en 3 matchs, il fait des débuts tonitruants à l’Olympique de Marseille. Christophe de CM Football… « Moi j’ai dit qu’il terminera meilleur buteur du championnat. C’est quoi ce joueur en fait… Par rapport à tout le battage médiatique qui existe autour de lui il faut être fort mentalement. Le joueur de talent qu’il était à Manchester United, ce qu’il a pu retrouver du côté de Getafe, il est en train de le mettre en place à Marseille. »

« C’est du haut niveau »

Mathieu, supporter de l’OM prend le relais : « Ce qui moi me plaît, c’est qu’il va trouver le chemin le plus cours au but. Il a les deux pieds, le but contre Toulouse le premier, le déplacement, le gainage, l’angle qu’il trouve, c’est du haut niveau. Je me suis penché sur la façon des défenseurs latéraux de savoir comment ils orientent leur corps par rapport à Greenwood. Il peut les orienter soit à droite soit à gauche et quand tu es latéral c’est une horreur. Tu ne sais pas sur quel pied il va arriver il a les deux. »

