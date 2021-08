Benedetto ça avance, Under assuré de rester ? Et Lirola repart en Italie… Les infos et rumeurs mercato OM de ce lundi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM à 20h10 tous les jours. Au menu ce lundi : Benedetto retenu tant qu’il n’y a pas de remplaçant ? Under quasi-certain de rester et Lirola obligé de repartir…

L’OM doit trouver le remplaçant de Benedetto

Après avoir rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2019 en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto disputait peut-être son dernier match sous les couleurs olympiennes, hier soir, face à Bordeaux. En effet, il est sur le point de rejoindre le Betis Séville en prêt avec option d’achat. Malgré une bonne préparation estivale, Dario Benedetto est conscient que Jorge Sampaoli ne lui offrira pas un temps de jeu suffisant cette saison. En effet, Arkadiusz Milik devrait logiquement reprendre sa place sur le terrain dès qu’il sera de retour de sa blessure. De plus, Jorge Sampaoli semblait avoir une préférence pour le profil de Cheikh Bamba Dieng. Le technicien argentin croit au potentiel de l’attaquant sénégalais. Toutefois, un ultime détail manque pour valider son prêt du côté de l’Espagne.

En effet, avant de valider le prêt avec option d’achat de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille lui chercherait activement son remplaçant. Et depuis le début du mercato estival, plusieurs pistes sont évoqués par les différents médias. De son côté, Dario Benedetto a déjà accepté la proposition du Betis Séville. L’entraîneur du club espagnol, Manuel Pellegrini, lui promet une place de titulaire dans son effectif. Ces derniers jours, on apprenait du côté de l’Italie que l’OM était toujours à l’affût pour Giovanni Simeone. De son côté, Foot Mercato révélait que l’OM lorgnerait sur Alexander Sorloth et que des premiers contacts auraient été noués. Toutefois, RMC annonçait de son côté que Cristian Pavon pourrait être celui qui arriverait en cité phocéenne dans les prochains jours. Dès que Pablo Longoria trouvera son remplaçant, Dario Benedetto pourra donc être prêté avec option d’achat du côté de l’Espagne. En 70 apparitions sous la tunique olympienne, l’attaquant argentin aura inscrit 17 buts toutes compétitions confondues.

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant espérait rester du côté de Marseille cette saison. Toutefois, sauf retournement de situation, il va vraisemblablement rallier l’Espagne dans les jours à venir.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)

L’OA d’Ünder, une formalité ?

Il est l’un des huit renforts que l’OM a enregistré depuis l’ouverture du marché des transferts. Cengiz Ünder a été prêté au club phocéen avec option d’achat par l’AS Roma. En effet, l’ailier droit turc n’entrait pas dans les plans de José Mourinho en Italie. Pablo Longoria en a donc profité pour saisir cette opportunité et le faire venir en tant que remplaçant de Florian Thauvin. Après avoir déjà inscrit deux buts en championnat, Cengiz Ünder devrait rester un joueur de l’OM la saison prochaine.

Alors que la saison vient seulement de débuter, Cengiz Ünder montre sur le terrain qu’il est un joueur de qualité. Rapide et percutant, il a déjà conquis Jorge Sampaoli qui fait de lui un titulaire indiscutable sur le terrain. Une nouvelle devrait ravir le technicien argentin. Son transfert définitif à l’OM la saison prochaine serait quasiment résolu. En effet, à en croire les informations de Filippe Biafora, l’option d’achat de Cengiz Ünder devrait donc devenir automatique dès que l’OM aura assuré son maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Sauf retournement de situation, le club phocéen devrait obtenir son maintien facilement et enregistrer l’arrivée définitive du Turc la saison prochaine. Pour son transfert, Pablo Longoria devra débourser un montant de 8,4 millions d’euros. Sorti lors de la rencontre face à Bordeaux hier, Cengiz Ünder semble avoir été épuisé. Jorge Sampaoli a donné des nouvelles rassurantes à son sujet.

« Pour Cengiz Ünder, on ne nous a rien communiqué de grave par rapport à sa sortie. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/08/2021)

Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie – Cengiz Ünder

Lors de sa conférence de presse de présentation, Cengiz Ünder s’est dit impressionné par la ferveur des supporters olympiens.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Ünder – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Lirola est rentré en Italie

À l’heure actuelle sans latéral droit dans son effectif, l’OM fait du recrutement d’un latéral droit une priorité d’ici la fin du mercato estival. Après avoir enregistré le départ d’Hiroki Sakai, Pablo Longoria n’avait pas levé l’option d’achat de Pol Lirola. En effet, le président olympien voulait négocier avec la Fiorentina pour diminuer le montant du transfert ou l’échelonner en plusieurs paiements. À l’heure actuelle, la Viola se montre inflexible sur les négociations. Mais ces derniers jours, La Provence révélait que le transfert n’avait jamais été aussi proche de se faire. Par ailleurs, la volonté de Pol Lirola reste inchangée, il veut à tout prix rejoindre définitivement l’Olympique de Marseille. Il l’a démontré une fois de plus ces derniers jours en refusant une offre de l’Atalanta Bergame.

Entre l’OM et la Fiorentina, l’ultime détail à régler pour le transfert de Pol Lirola est le mode de paiement. L’OM veut échelonner le paiement tandis que la Fiorentina non. Par ailleurs, on apprenait ce week-end que Pol Lirola s’était rendu en Provence. À en croire les informations de Fiorentina News, l’Espagnol était présent en France uniquement pour s’occuper d’affaires personnelles. Aujourd’hui, il aurait effectué son retour en Italie. De son côté, Pablo Longoria continue d’insister sur ce dossier. Auteur d’un prêt convaincant en seconde partie de saiso, Pol Lirola n’a pas été oublié par les supporters olympiens. Ces derniers apprécient la volonté de revenir de Pol Lirola et réclament même son retour quotidiennement sur les réseaux sociaux à l’aide de l’hashtag #FreeLirola. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre sur le montant et le mode de paiement du transfert.

Le mercato n’est pas terminé – Pablo Longoria

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si le dossier Pol Lirola est prioritaire, d’autres mouvements pourraient intervenir d’ici la fin du mercato.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)