Benedetto prêté à Elche, Kamara prêt à prolonger, Delort se verrait bien à l’OM… les 3 infos et rumeurs mercato OM de ce jeudi

MERCATO OM : DARIO BENEDETTO OFFICIELLEMENT PRÊTÉ À ELCHE !

C’est officiel ! Dario Benedetto est prêté à Elche pour la saison à venir. Deux ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’attaquant argentin espère se relancer en Espagne.

La nouvelle était dans l’air depuis hier, c’est désormais officiel ! Dario Benedetto rejoint Elche en prêt pour une saison. Un temps annoncé du côté du Betis Séville, l’attaquant argentin a finalement choisi de s’engager chez le 17e du dernier exercice en Liga. En Espagne, il espère pouvoir se relancer et retrouver le temps de jeu qu’il lui manquait à l’OM ces derniers mois.

MERCATO OM : BONNE NOUVELLE POUR L’AVENIR DE BOUBACAR KAMARA !

Annoncé sur le départ, Boubacar Kamara se verrait bien du côté de Séville la saison prochaine. En revanche, il serait prêt à prolonger son contrat avec l’OM d’une saison si son transfert ne se concrétiserait pas.

À un an de la fin de son contrat, l’avenir de Boubacar Kamara est encore incertain. Devant lui, trois options : prolonger, partir libre la saison prochaine ou être transféré cet été. À ce jour, le mystère reste entier et personne ne peut savoir la décision qu’il prendra. Sans latéral droit dans l’effectif, Jorge Sampaoli l’utilise pour l’instant en tant que latéral droit en phase défensive dans son système hybride. Toutefois, personne ne sait réellement si le milieu de terrain olympien s’épanouit à ce poste là.

À l’heure actuelle, Boubacar Kamara dispose de plusieurs prétendants pour le récupérer. Le dernier en date, Newcastle, qui avait formulé une offre d’environ 11 millions d’euros pour essayer de le recruter. Pas assez suffisant aux yeux de Pablo Longoria qui réclame au moins 20 millions d’euros pour se séparer de son joueur. Mais Boubacar Kamara aurait également la cote du côté de l’Espagne.

KAMARA POURRAIT PROLONGER SON CONTRAT

En effet, le profil de Boubacar Kamara plairait énormément au FC Séville ces derniers jours. À tel point que cet intérêt du club andalou ne laisserait pas complètement insensible le milieu de terrain phocéen. À en croire les informations de Foot Mercato, Boubacar Kamara aimerait beaucoup rejoindre Séville, qui disputera la prochaine édition de la Ligue des champions. Toutefois, si son transfert n’est pas réalisable d’ici la fin du mercato, le milieu de terrain phocéen serait sur le point de prendre une décision qui risque de faire plaisir aux supporters de l’OM. En effet, Foot Mercato révèle que Boubacar Kamara serait tenté à l’idée de prolonger son contrat d’une saison. À l’image de Maxime Lopez la saison dernière, il ne partirait pas libre et pourrait raporter de l’argent à son club formateur.

KAMARA IL A ÉTÉ TITULAIRE ET C’ÉTAIT TON MEILLEUR JOUEUR – MOURAD AERTS

Dans notre épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct le 2 août dernier, Mourad Aerts avait tenté d’expliquer la polémique autour de Boubacar Kamara.

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/08/2021)

MERCATO OM : DELORT SE VERRAIT BIEN REMPLACER BENEDETTO ?

À la quête d’un attaquant pour préparer le départ de Dario Benedetto, l’OM multiplie les pistes. De son côté, Andy Delort se verrait bien du côté de Marseille. Toutefois, il n’existerait aucune négociation avec Montpellier à ce jour.

Alors que la fin du mercato estival se rapproche, Pablo Longoria a ciblé les deux priorités de l’OM. Toujours sans latéral droit dans l’effectif, il serait sur le point de boucler le retour de Pol Lirola. Par ailleurs, un autre dossier serait la priorité du président olympien. En effet, Dario Benedetto serait sur le point d’être prêté à Elche . De ce fait, Pablo Longoria multiplie les pistes afin de trouver son successeur pour devenir la doublure d’Arkadiusz Milik cette saison. Dernièrement, plusieurs noms d’attaquants ont été associés au club phocéen. Parmi eux, Willian José, Cyle Larin, Alexander Sorloth et Ike Ugbo plus récemment. Si les dossiers menant à Alexander Sorloth et à Ike Ugbo semblent les plus avancés, rien n’est encore joué.

ANDY DELORT TENTÉ PAR L’OM ? PAS DE DISCUSSIONS POUR L’INSTANT… À en croire les informations révélées par L’Equipe, un autre attaquant se serait ajouté à la liste des rumeurs. Alors qu’il pourrait partir de Montpellier cet été, Andy Delort se verrait bien évoluer du côté de l’Olympique de Marseille cette saison. À 29 ans, le natif de Sète serait emballé par un nouveau challenge et celui du club phocéen semble l’attirer parfaitement. Toutefois, le quotidien sportif révèle qu’il n’y aurait aucune discussion entre l’OM et Montpellier pour l’international algérien. En effet, il s’agirait à ce stade d’une aspiration du joueur ainsi que de son entourage. Après avoir vu ça, reste à savoir si Pablo Longoria comptera se positionner sur le dossier Andy Delort. Une chose est sure, le président olympien ciblerait plus des profils plus jeunes tandis que Jorge Sampaoli préfère les profils plus expérimentés.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

À l’issue de la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria s’était exprimé sur le mercato. Il avait annoncé qu’il était loin d’être terminé et que d’autres arrivées étaient à prévoir. Alors que Pol Lirola est sur le point d’arriver, le président olympien se lance désormais à la quête d’un attaquant.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/2021)