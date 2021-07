Ça chauffe pour Lirola, Caleta-Car pisté en Serie A, Wass, Almada, Benedetto… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato ! Ce dimanche au programme : la venue de Lirola, Caleta-Car pisté par Naples, Almada, Benedetto…

OM Mercato: Un top club italien entre dans la danse pour Caleta-Car ?

Depuis son transfert vers Liverpool avorté en hiver dernier, Duje Caleta-Car ne joue plus à son vrai niveau. Alors que l’Olympique de Marseille va devoir vendre, le Croate devrait plier bagage cet été si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants.

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Alors que récemment son nom a été associé à Brighton, il s’agirait d’une fausse informations d’après The Athletic. En revanche, West Ham pourrait revenir à la charge après avoir tenté sa chance lors du dernier mercato hivernal. Les Hammers, ne seraient pas seul, puisqu’un top club de Serie A pourrait se positionné prochainement dans le dossier.

Naples suit DCC ?

A LIRE : Ex OM : La transformation physique de Marley Aké impressionne les supporters !



D’après les informations du média anglais, Naples aimerait attirer le joueur de l‘Olympique de Marseille dans ses filets. C’est la deuxième écurie italienne intéressée après le Milan…

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Sa note de son match contre metz la saison dernière : 3/10

Il faudra montrer beaucoup plus en Premier League !

Vraisemblablement parti pour aller en Angleterre la saison prochaine, Duje Caleta-Car va devoir se faire au rythme du jeu britannique. Pas vraiment à son aise lors des derniers matchs marseillais, le Croate n’aura pas réussi à digérer son non-départ pour Liverpool. Il pensera sans doute, comme Thauvin, que le fait de quitter Marseille est un soulagement tant on le sent mal à l’aise sur le terrain. Encore une fois ce dimanche, il n’a pas été impérial : ni dans les airs, ni en un contre un, ni dans la relance. Un match très décevant.

OM Mercato: La Fiorentina libère enfin Lirola ?

Le feuilleton Lirola n’est toujours pas terminé, et l’Espagnol porte toujours la tunique de la Fiorentina. Alors que le joueur est déterminé à rejoindre l’OM, son écurie italienne semble désormais prête à le libérer.

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival du côté de Marseille. Pol Lirola devrait bien être olympien la saison prochaine. En effet, à en croire les dernières informations du journaliste italien Raimondo De Mistris, de TuttoMercatoWeb, la Fiorentina a accepté de libérer son défenseur. Il ne manquerait que la relance de l’Olympique de Marseille, une offre qui devrait être à la hauteur d’environ 12 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : OM Mercato: Longoria relance un expérimenté buteur brésilien (pour remplacer Benedetto) ?

Via libera definitivo della #Fiorentina alla cessione di #PolLirola. Stamattina ennesimo confronto, a tratti anche acceso. Barone ha preso atto della posizione dello spagnolo e ha dato l’ok all’addio.

Attesa ora per il rilancio definitivo dell’#OM. #TeamOM @TuttoMercatoWeb — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) July 23, 2021

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse mardi dernier, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Pol Lirola était prêté la saison dernière à l’OM avec une option d’achat qui s’élevait à 12 millions d’euros en juin dernier. Le club marseillais souhaitait revoir ce montant à la baisse. Après des semaines de négociations, il semblerait que les dirigeants olympiens n’y soient pas arrivés.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Mercato OM : Accord avec Wass ?

Annoncé avec insistance du côté de l’OM il y a quelques semaines, Daniel Wass est toujours un joueur de Valence. Alors qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur son avenir pendant son Euro avec le Danemark, il aurait déjà pris sa décision…

Le mercato de l’Olympique de Marseille va dans tous les sens. Ces dernières semaines, beaucoup d’ailiers, de milieux de terrain mais aussi de défenseurs centraux ont signé un contrat… Pour le moment, il ne reste plus qu’à trouver des latéraux afin d’épauler Jordan Amavi qui est le seul joueur à ce poste dans le club !

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seraient déterminés à l’idée de reprendre Pol Lirola qui a joué piston droit dès l’arrivée du coach argentin et qui a été étincelant à ce poste. La Fiorentina ne serait pas facile en affaire mais l’OM n’a pas abandonné.

Wass d’accord avec l’OM ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La Fiorentina a déjà trouvé le remplaçant de Pol Lirola?

Selon plusieurs médias espagnols, Pablo Longoria aurait bien coché le nom de Daniel Wass, joueur très polyvalent. Il souhaiterait le récupérer malgré ses 32 ans pour encadrer les jeunes joueurs et apporter un peu d’expérience dans un groupe constitué de plusieurs éléments n’ayant que la vingtaine. Durant la compétition européenne, le Danois a affirmé qu’il prendrait une décision après ses vacances.

Selon les informations de Hector Gomez, journaliste pour Tribuna VFC, l’OM et Wass seraient déjà d’accord. Valence serait même en train de lui chercher un remplaçant. Son recrutement serait un gros coup pour le club marseillais, qui pourrait avoir une vraie bonne doublure à Lirola, si ce dernier arrive enfin à Marseille, à droite et un joueur capable d’évoluer à quasiment tous les postes sur le terrain.

Je veux rien entendre avant la fin de l’Euro — WASS

A LIRE: PABLO LONGORIA SUR UN INTERNATIONAL DANOIS ?

Dans un entretien accordé à Marca, il est revenu sur son avenir :

« Ce sont les médias qui ont écrit à ce sujet. J’ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du Championnat d’Europe. Ce sera à 100% une décision familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision. Je me sens mieux maintenant. J’étais au lit depuis trois ou quatre jours avec une pharyngite et un peu de fièvre. » Daniel Wass— Source : Marca (30/06/21)

6- 🇧🇷 En la delantera el VCF sabe que el @realvalladolid bajará pretensiones y cree que con 4-5M€ más % futura venta podrá firmar a Marcos André durante agosto. Bordalás quiere un lateral derecho por Piccini y cree que Wass saldrá porque tiene acuerdo con @OM_Officiel pic.twitter.com/e5YJYTI2iU — Héctor Gómez (@Generaldepie_) July 22, 2021

Mercato OM : Ça chauffe pour Thiago Almada?

L’Olympique de Marseille se rapprocherait d’un accord avec Vélez Sarsfield pour le recrutement de Thiago Almada ! Un média argentin affirme que les deux clubs négocieraient actuellement pour le pourcentage à la revente.

Les supporters de l’Olympique de Marseille devraient être ravis dans les prochains jours selon les informations de Velez A Fondo ! En effet, le média argentin qu’un accord existerait entre l’OM et le club de Velez Sarsfield en vue d’un transfert de Thiago Almada.

L’offre serait d’environ 15 millions d’euros

Le numéro 10 argentin devrait prochainement être un joueur marseillais. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente autour de 15 millions d’euros. Il ne resterait plus qu’à définir le pourcentage à la revente qu’aura Velez Sarsfield.

« Thiago Almada très proche d’être un joueur de l’Olympique de Marseille. Le pourcentage de vente est en cours de définition. L’offre serait d’environ 15 millions d’euros » Velez A Fondo – Source : Twitter (24/07/21)

💣Thiago Almada muy cerca de ser jugador de Olympique de Marsella. Se está definiendo el porcentaje de venta. La oferta rondaría los 15 millones de euros. pic.twitter.com/s0XKneKEQI — Vélez a Fondo (@velezafondo) July 24, 2021

CE SERAIT UN RECRUTEMENT QUE L’ON N’A PAS FAIT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS — TITI

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, le supporter Thierry Mode a été interrogé à ce sujet et pense que ce serait un énorme coup de la part de l’Olympique de Marseille de faire signer ce joueur. Très prisé par les supporters, Thiago Almada a une grosse côte et son arrivée déclencherait une bombe !

« Almada? Je pense que si l’OM fait signer ce joueur, ce serait un très gros coup médiatique ! Je ne parle pas en terme de gros joueurs mais en terme médiatique. Par rapport au prospect que c’est, beaucoup de clubs se l’arrachent. S’ils arrivent à le faire signer… De gros clubs anglais, espagnols, italiens qui le veulent… Il y a des jeux de rumeurs avec les agents etc qui disent que tel club est sur tel joueur mais si tu réussis à faire Almada, c’est un gros coup ! Ce serait un recrutement que l’on n’a pas fait depuis très longtemps. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (19/07/21)

Mercato OM : Après Sao Paulo, un club espagnol entre dans la course pour Benedetto !

Dans le viseur de Sao Paulo, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto serait également sur les tablettes d’un autre club de Liga selon le journaliste Andrea Losapio…

Hier le journaliste Marcelo Hazan nous informait que Sao Paulo était intéressé par l’arrivée de Dario Benedetto, sous forme d’un prêt gratuit d’un an avec option d’achat. Toutefois l’OM a besoin de liquidités. Et un club espagnol pourrait satisfaire les attentes financières des dirigeants marseillais.

#Elche is going to make an offer for Dario Benedetto, Olympique Marseille striker. #OM is working on many players like Giovanni Simeone, Pol Lirola and Valentin Antov, but need to sell some players#TeamOM — Andrea Losapio (@Losapiotmw) July 23, 2021

elche en pince pour dario benedetto ?

A lire : Mercato OM : Luan Peres, Guendouzi et Payet… « Cette équipe va être un feu d’artifice ! »

En effet selon les informations du journaliste Andrea Losapio, Elche préparerait une offre pour le buteur argentin. Un argument qui pourrait être décisif dans la quête de liquidités du côté de l’OM.

« Elche va faire une offre pour Dario Benedetto, l’attaquant de l’Olympique de Marseille. L’OM travaille sur de nombreux joueurs comme Giovanni Simeone, Pol Lirola et Valentin Antov, mais doit vendre certains joueurs » Andre Losapio — Source : Twitter (23/07/21)