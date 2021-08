Ça se bouscule pour Kamara, coup dur pour Wass, offre refusée pour Caleta-Car… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme tous les dimanches, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Au menu cette semaine : Ça se bouscule pour Kamara, coup dur pour Wass, offre refusée pour Caleta-Car.

Mercato OM : Ça se bouscule pour Boubacar Kamara !

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara n’a pas encore prolongé avec son club formateur. Une situation surveillée attentivement par l’ensemble de ses prétendants. Newcastle et Séville figureraient parmi les clubs intéressés.

Pour Boubacar Kamara aussi, son départ semble inévitable cet été. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain laisse planer le doute sur son avenir puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Et Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants depuis le début du mercato. En effet, de nombreux clubs italiens (AC Milan, Lazio, Naples, Atalanta) avaient manifesté leur intérêt pour le récupérer. La presse italienne rapportait même ces derniers jours qu’il existerait un accord de principe entre le joueur et les Rossoneri. Toutefois, cette information n’a pas été confirmée en France. Boubacar Kamara aurait également la côte outre-Manche. En effet, Newcastle aurait même soumis une offre aux dirigeants olympiens ces derniers jours.

Newcastle et Séville à l’affût sur Kamara

Ces derniers jours, la presse anglaise informait que Newcastle avait formulé une offre aux alentours de 11,7 millions d’euros pour s’attacher les services de Boubacar Kamara cet été. Une offre qui devrait être déclinée par Pablo Longoria puisqu’il espère une somme entre 20 et 25 millions d’euros pour se séparer de son joueur.

Dans son édition du jour, La Provence confirme que Newcastle serait bel et bien sur les rangs de Boubacar Kamara cet été. Toutefois, le quotidien régional apporte un autre détail. D’après leurs informations, Boubacar Kamara pourrait profiter d’un départ de Jules Koundé pour se diriger du côté de Séville la saison prochaine. Toutefois, La Provence n’évoque pas d’offre de la part des deux clubs. Reste donc à savoir de quelle manière évolueront ces différentes prises de renseignements sur le milieu de terrain olympien.

🔹Newcastle serait bel et bien sur les rangs de Boubacar Kamara 🇫🇷 (21 ans). Il pourrait aussi profiter d’un départ de Jules Koundé pour partir du côté de Séville la saison prochaine. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/iXQDhSFukm — MercatOM (@mercat_om) August 4, 2021

JE N’AIME PAS AVOIR UN JOUEUR EN FIN DE CONTRAT DANS MON EFFECTIF — LONGORIA

Une chose est sûre. Cette situation ne plaît pas au président Pablo Longoria. À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ces dernières semaines, il laisse planer le doute sur son avenir. Ne souhaitant pas se séparer de lui gratuitement l’été prochain, Pablo Longoria avait fait part de son agacement en conférence de presse.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

Mercato OM : Après De La Fuente, Longoria veut tenter un gros coup au FC Barcelone !

L’Olympique de Marseille a réussi à attirer Konrad De La Fuente, l’un des joueurs les plus prometteurs de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Mundo Deportivo affirmait ce samedi que Pablo Longoria a pris des renseignements pour récupérer Illaix Moriba.

Lors de ce mercato estival 2021, l’Olympique de Marseille a connu une véritable révolution. Avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria aux manettes, le club a enregistré huit recrues… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tout est très alléchant !

Avec un duo Saliba – Luan Peres rassurant en défense, Gerson et Guendouzi au milieu et la sensation Konrad De la Fuente, le président marseillais a fait fort lors de son recrutement. Et il ne compterait pas s’arrêter là !

CHELSEA EN POLE POSITION POUR MORIBA?

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, Pablo Longoria aurait également tenté de récupérer le très prometteur milieu de terrain du FC Barcelone Illaix Moriba. En fin de saison, le joueur de 18 ans sera en fin de contrat. Par peur de le voir partir libre, le club catalan serait décidé à le vendre.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se précise pour Darío Benedetto !

Plusieurs clubs se seraient renseignés mais toujours selon le média espagnol, c’est Chelsea qui mènerait la barque. Manchester City aurait également approché le joueur ainsi qu’un club en Allemagne dont le nom n’a pas filtré.

💥 En el Barça DESCARTAN que Ilaix Moriba renueve ❌ Salvo giro inesperado, en el Camp Nou dan por perdido al canterano y esperan que traiga una oferta para salir traspasado la próxima semana ✍️ @martinezferran https://t.co/1xqx6b02ge — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 7, 2021

LE POSTE DE LATERAL DROIT, LA PRIORITE DE LONGORIA

L’Olympique de Marseille est cité comme l’un des prétendants mais cela semble compliqué, surtout avec les finances actuelles du club. Récemment, Pablo Longoria l’a une nouvelle fois affirmé, l’OM a besoin de vendre avant de recruter de nouveaux joueurs. La priorité restant bien entendu le poste de latéral droit où il n’y a aucun joueur dans l’effectif. Les arrivées de Pol Lirola et Daniel Wass sont très attendus de côté de Marseille.

« Sur les différentes arrivées, nous sommes sur les négociations avec Pol. On parle entre la Fiorentina et nous. Le marché doit être un marché patient. Il y a beaucoup de clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations. La question de Wass et Lirola, on parle avec des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations jusqu’à présent »Pablo Longoria– Source : Conférence de presse (05/08/2021)

Mercato OM : Nouveau coup dur dans le feuilleton Wass ?

En pleines négociations pour faire venir Pol Lirola et Daniel Wass, les dirigeants de l’OM n’ont officialisé au latéral droit encore. Et selon le media espagnol Cadena Ser, ils auraient essuyé un nouveau refus…

Avec le départ en fin de contrat d’Hiroki Sakai et la fin de prêt de Pol Lirola, l’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le poste de latéral droit. Une situation qui préoccupe Pablo Longoria, raison pour laquelle ce dernier essaye tant bien que mal de faire revenir Lirola à Marseille. Toutefois les négociations avec la Fiorentina tournent au ralenti, et Pol Lirola n’est toujours pas olympien pour la saison prochaine.

En ce qui concerne Daniel Wass, la direction marseillaise avait réalisé une première offre pour s’attacher les services de l’international danois. Malheureusement refusée par leurs homologues du FC Valence. Et selon le media espagnol Cadena Ser, l’OM aurait réitéré une proposition aux espagnols…

Nouvelle offre refusée par le FC Valence ?

En effet selon Cadena Ser, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 1,5M d’euros. Loin des 6 millions que semblerait réclamer le FC Valence pour la vente de leur latéral droit. L’OM devrait sans nul doute dégraisser son effectif pour mener à bien cette transaction.

Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Caleta-Car !

Alors que West Ham a transmis une offre de 14 millions d’euros pour s’attacher les services de Duje Caleta-Car, le media italien Calcio In Pillole nous informe aujourd’hui que l’Olympique de Marseille aurait décliné la proposition…

Après de nombreuses arrivées sur toutes les lignes, les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent désormais à faire entrer des liquidités. Et une liste de certains joueurs indésirables se dessinerait, à savoir Benedetto, Radonjic et donc Caleta-Car.

Hier le quotidien l’Equipe nous apprenait que la formation londonienne de West Ham avait transmis une proposition de transfert à l’Olympique de Marseille. Cette dernière s’élèverait à hauteur de 14 millions d’euros, assortis de 3 millions de bonus. Toutefois le site italien Calcio In Pillole apporte des mauvaises nouvelles sur les négociations.

Secondo quanto riportato dal nostro corrispondente in Turchia @Ekremkonur, il #Marsiglia avrebbe rifiutato l’offerta del #WestHam per Duje Caleta-Car. https://t.co/c801IStCq7 — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) August 7, 2021

Une offre jugée trop basse par l’OM ?

A LIRE AUSSI : OM : Longoria révèle son secret pour ce mercato (déjà) réussi !En effet selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, correspondant pour Calcio In Pillole, la direction de l’OM aurait rejeté l’offre de 14+3 millions d’euros. Les dirigeants souhaiteraient récupérer au moins 20 millions d’euros dans la transaction.

La stat : 91

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille lors de l’été 2018, le défenseur international croate Duje Caleta-Car a porté à 91 reprises le maillot de l’OM toutes compétitions confondues. Pour trois buts inscrits.