Caleta-Car proposé en Italie, Amavi suivi et gros coup dur pour les supporters… Les 3 infos OM de ce mardi 28 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce mardi : Caleta-Car proposé en Italie, Amavi suivi et gros coup dur pour les supporters…

Mercato OM : Caleta-Car proposé à un cador italien ?

Duje Ćaleta-Car est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central croate pourrait être amené à partir cet hiver. Il aurait récemment été proposé à Naples.

Avec Boubacar Kamara, Duje Ćaleta-Car est l’un des joueurs les plus susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. En effet, le défenseur central croate est l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif olympien et Pablo Longoria a fait savoir qu’il ne le retiendrait pas en cas d’offre jugée satisfaisante. Arrivé à l’été 2019 pour un montant de 19 millions d’euros, un départ de Duje Ćaleta-Car permettrait à l’OM de soulager ses finances, sous tensions depuis plusieurs mois.

Après un transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car aurait une nouvelle fois pu rallier l’Angleterre l’été dernier puisque Wolverhampton était grandement intéressé. Toutefois, le club s’était opposé à un départ. Cet hiver, c’est une nouvelle écurie anglaise qui piste le défenseur olympien. Les dirigeants de Newcastle feraient de Duje Ćaleta-Car l’une de leurs priorités.

Ćaleta-Car prêté à Naples ?

L’OM le sait, il devra vendre avant d’envisager une arrivée cet hiver. De ce fait, les dirigeants olympiens tenteraient donc de proposer son défenseur central partout en Europe.

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, Duje Ćaleta-Car aurait cette fois été proposé loin de l’Angleterre, du côté de Naples. Si le club italien préférerait le profil du Lillois, Sven Botman, il pourrait être enclin à proposer un prêt à l’OM pour s’attacher les services du croate. Une proposition qui ne conviendrait pas à l’OM sur le plan financier.

De ce fait, Foot Mercato rajoute que Pablo Longoria souhaiterait inclure une option d’achat obligatoire. Naples ne serait pour l’instant pas emballé par cette option. Une chose est sûre, Duje Ćaleta-Car ne manque pas de convoitises et son départ cet hiver semble de plus en plus inévitable.

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

Mercato OM : Des portes de sortie pour Amavi ?

Alors qu’il a récemment prolongé avec l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi est très peu utilisé par Jorge Sampaoli cette saison. Un départ serait envisagé pour le latéral gauche cet hiver.

C’est l’une des interrogations depuis le début de la saison. Pourquoi avoir prolongé le contrat de Jordan Amavi si c’était pour l’utiliser si peu cette saison ? Difficile d’avoir la réponse. En fin de contrat la saison dernière, le latéral gauche olympien avait paraphé en mai dernier un nouveau bail jusqu’en 2025.

Mais aujourd’hui, Jordan Amavi est très peu utilisé par Jorge Sampaoli. En effet, il n’a connu que deux petites apparitions en championnat et une en coupe de France face à Cannet-Rocheville plus récemment. La plupart du temps, le technicien argentin préfère opter pour Luan Peres, qu’il a recruté cet été en provenance de Santos.

Amavi proposé à plusieurs équipes

Face à cette situation difficile pour le joueur, Foot Mercato nous informe que Jordan Amavi serait annoncé partant lors du prochain mercato hivernal. De plus, le latéral gauche olympien aurait été proposé à plusieurs écuries européennes. À l’heure actuelle, aucune offre n’aurait été reçue par les dirigeants olympiens. Si les noms des équipes n’ont pas filtré, elles réfléchissent à l’opportunité que pourrait représenter Jordan Amavi. Reste à savoir si l’une d’entre elles souhaitera se positionner sur ce dossier.

Moi ma déception, c’est Jordan Amavi – Mourad Aerts

Dans Débat Foot Marseille, notre journaliste Mourad Aerts n’avait pas caché sa déception sur Jordan Amavi et sa très faible utilisation depuis le début de la saison.

« Je n’ai pas spécialement envie que l’on recrute lors du prochain mercato parce que je pense qu’à un moment il faut travailler. Et si tu recrutes, tu peux avoir de futurs flops et après on va dire « Comment on les vend ? Qu’est-ce que l’on fait ? ». Moi ma déception, c’est Jordan Amavi. Il y a énormément de buts qu’on a encaissés du côté de Luan Peres depuis le début de la saison. Sur des duels de la tête, il en perdait beaucoup, il était un peu en retard. On a une vraie faiblesse de ce côté là et c’est un peu embêtant. Après, il a certains atouts offensivement, on a vu que c’était intéressant ce qu’il pouvait offrir à l’équipe. Je pensais justement que Jordan Amavi pouvait apporter du tonus. En tant qu’arrière gauche, son dernier geste n’est pas toujours juste mais il a toujours eu beaucoup d’activité. Il peut faire des aller-retour, bien défendre et bien quadriller cette zone à gauche. Sauf que Jordan Amavi n’est pas bon, il est mauvais quand il joue. C’est une grosse déception donc je ne sais pas s’il faut continuer à travailler avec lui. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

OM : Gros coup dur pour les supporters !

La pandémie de Covid-19 continue de frapper la France et le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier des mesures supplémentaires pour lutter face à sa propagation. Parmi elles, le retour des jauges dans les stades…

C’était l’une des craintes qui régnait ces derniers jours. C’est désormais officiel. Le football français va vivre un nouveau véritable coup dur dans les prochaines semaines. En effet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier une nouvelle mesure pour tenter de lutter face à la propagation du virus. Celle du retour des jauges dans les stades.

En effet, la pandémie de Covid-19 continue de sévir dans le monde. En Angleterre notamment où la Premier League a été contrainte de reporter de nombreux matches du Boxing Day face aux nombres de contaminations dans certains effectifs.

5.000 personnes maximum au Vélodrome

C’est donc à l’issue du Conseil de défense sanitaire qui s’est déroulé hier que le Premier ministre a annoncé « le retour des jauges de spectateurs lors des grands événements culturels et sportifs » dans tout l’Hexagone pour les trois prochaines semaines suite à l’augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours.

En intérieur, les jauges seront donc limitées à 2.000 personnes tandis qu’en extérieur, elles seront limitées à 5.000 personnes maximum. Des annonces fortes qui ont du mal à passer chez certains supporters. En effet, depuis le début de la saison, le Vélodrome était de nouveau accessible sans aucune jauge et près de 40.000 personnes s’étaient abonnées pour assister aux rencontres de l’Olympique de Marseille. Reste à savoir comment évoluera la situation pour les supporters concernés.

De plus, mis à part l’annonce de la réinstauration des jauges, Jean Castex a également fait savoir qu’il ne sera plus possible de boire et de manger dans l’ensemble des stades. À l’heure actuelle, la réception de Lille le 16 janvier prochain devrait être concerné par cette mesure et seulement 5.000 personnes pourront donc se rendre au Vélodrome.

🔴 Retour des jauges à 5.000 personnes (en extérieur), annonce Jean Castex ! Elles s’appliqueront donc aux matches de football. — Actu Foot (@ActuFoot_) December 27, 2021

Les supporters de l’OM sont incroyables – Jorge Sampaoli

« Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)