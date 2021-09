Caleta Car puni ? Harit c’est long, et la Juve veut Kamara sans indemnités… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria prêt à punir Caleta Car ? Harit pourquoi ça trine et la Juve veut Kamara pour zéro euro ?

L’OM veut sanctionner Caleta-Car ?

Le mercato estival est enfin terminé. Alors que Pablo Longoria comptait sur la vente de Duje Caleta-Car ou celle de Boubacar Kamara pour boucler son mercato, il s’est heurté au refus catégorique du Croate de partir. Pourtant, le défenseur central ne manquait pas de prétendants.

En effet, depuis ces dernières semaines, West-Ham insistait pour le rapatrier. Mais dans les dernières heures, c’est surtout Wolverhampton qui aurait pu rafler la mise. En effet, l’équipe anglaise avait formulé une offre de 18 millions d’euros pour rapatrier Duje Caleta-Car. Une offre qu’était prêt à accepter l’OM. Toutefois, le Croate ne semblait pas emballé par le club anglais…

Face à ce premier refus, Pablo Longoria a tout de même tenté de trouver une porte de sortie au natif de Sibenik. En effet, un accord total semblait même avoir été trouvé avec Valence mais là encore, le président marseillais s’est heurté au refus de Duje Caleta-Car, pas convaincu par le projet sportif espagnol.

Si Duje Caleta-Car a indiqué qu’il n’était pas emballé par les offres qu’il avait à disposition, le président marseillais est loin d’avoir apprécié ses réactions. Pablo Longoria a répété maintes et maintes fois que personne ne se trouvait au dessus de l’institution Olympique de Marseille.

De ce fait, à en croire les informations révélées par La Provence, le président olympien réfléchirait sérieusement à sanctionner le défenseur central, quitte à faire fondre sa valeur marchande. Deux options seraient envisagées : ne plus faire appel à lui ou l’envoyer avec l’équipe réserve, qui évolue en National 2.

Une chose est sûre, l’affaire Duje Caleta-Car n’a pas fini de faire parler d’elle sachant que certains supporters lui reprochent son manque d’implication au club depuis son transfert avorté à Liverpool l’hiver dernier. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille de Pablo Longoria est prêt à aller jusqu’au bout en appliquant cette punition.

Le choix du Croate, qui a refusé de partir, passe très mal. L’#OM réfléchit à la manière de répliquer #TeamOM https://t.co/D2pMoFYHEY — La Provence OM (@OMLaProvence) September 2, 2021

La venue d’Harit devrait être officialisée aujourd’hui, en attente de validation des nouveaux contrats…

Le dénouement se rapproche. Arrivé à Marseille samedi dernier, Amine Harit est la dernière recrue olympienne du mercato estival. Alors qu’il a assisté à la rencontre opposant l’OM à Saint-Étienne samedi soir et qu’il s’est déjà entraîné avec ses coéquipiers, son prêt sans option d’achat n’a pas encore été officialisé par le club marseillais. En effet, avant d’enregistrer sa venue, la DNCG imposait à l’OM de vendre un ou plusieurs joueurs pour rentrer dans les clous financièrement.

Après avoir tenté de se séparer de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara dans les derniers instants du mercato, aucun d’entre eux n’a finalement quitté le navire. Une situation complexe qui a obligé l’OM à réfléchir à une nouvelle solution pour enregistrer la venue d’Amine Harit.

L’officialisation de l’ultime arrivée du mercato d’été serait prévue dans l’après-midi, après validation définitive de la DNCG #OM #MercatOM https://t.co/83cvJ9cpZb — La Provence OM (@OMLaProvence) September 2, 2021

Pour qu’Amine Harit soit prêté à l’Olympique de Marseille cette saison, La Provence confirme que Pol Lirola, Léonardo Balerdi et Alvaro ont accepté un report de leurs salaires afin que les finances de l’OM ne soient pas fragilisées. Un effort également réalisé par le principal intéressé.

Il ne manque désormais plus que l’officialisation du prêt d’Amine Harit qui devrait intervenir dans la journée. Le quotidien régional explique qu’il ne manque que la rédaction d’avenants sur les contrats de Pol Lirola, Léonardo Balerdi et Alvaro qui n’ont pas encore été transmis à la DNCG. Le prêt à l’OM devrait donc être officiel dès cette après-midi.

Il peut pallier l’absence de Payet – Hakim Zhouri

Selon Hakim Zhouri, Amine Harit ne sera pas un titulaire indiscutable cette saison et sera utilisé comme un couteau suisse par Jorge Sampaoli.

« Je pense qu’il sera un petit peu une sorte de couteau suisse comme aurait pu l’apporter Daniel Wass s’il avait signé à Marseille. C’est quelqu’un qui peut pallier une baisse de régime ou l’absence de Payet et apporter sur les côtés dans la rotation. Il a fait des bonnes saisons, mais la saison dernière a été très compliquée, pour l’ensemble de l’équipe notamment. Il a quand même tiré son épingle du jeu, il a apporté beaucoup de choses. Il a fait 2-3 gros matches qui ont mis la lumière sur lui. Pas mal d’équipes européennes. Celle qui fait le forcing, c’est Villarreal. Je ne suis pas certain qu’il vienne en tant que titulaire. Il va être là pour apporter un plus dans la rotation. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)

La Juve veut négocier avec Kamara dès janvier ?

Alors qu’on pensait qu’il allait partir lors du mercato estival, Boubacar Kamara poursuit finalement l’aventure avec l’Olympique de Marseille. En effet, le milieu de terrain olympien aurait reçu deux offres dans les derniers instants du mercato. Parmi elles, une offre de Newcastle et une offre de Wolverhampton. Les deux équipes proposaient à l’OM un prêt payant de 2,5 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Toutefois, tandis que Pablo Longoria aurait poussé pour un départ de Boubacar Kamara, il n’était pas emballé par les deux clubs anglais.

Désormais, il ne reste plus qu’une année de contrat au milieu de terrain olympien et Pablo Longoria craint de le voir partir libre à l’issue de la saison. Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants qui aimeraient l’attirer libre la saison prochaine. L’AC Milan avait déjà manifesté son intérêt cet été.

À l’heure actuelle, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Si Foot Mercato évoquait que le milieu de terrain pourrait prolonger son contrat d’une saison afin de ne pas partir libre, aucune discussion n’aurait lieu pour l’instant.

À en croire les informations de Tutto Mercato Web, la Juventus serait prête à se positionner sur le dossier pour attirer gratuitement le joueur olympien à l’issue de la saison. Considéré comme un profil polyvalent et encore très prometteur, Boubacar Kamara est une opportunité que la Vieille Dame ne souhaite pas manquer.

Kamara il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur – Mourad Aerts

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)