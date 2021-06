Concurrence pour Guendouzi, Gameiro tout proche, Lirola et déception pour Kamara… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos mercato OM ! Ce dimanche au programme : Guendouzi, ça avance pour Gameiro, Longoria négocie pour Lirola et Kamara…

Mercato : L’OM finalement doublé dans le dossier Guendouzi ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato, Mattéo Guendouzi aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire. Cependant, les négociations trainent entre Arsenal et l’OM, et le club marseillais pourrait se faire dépasser dans ce dossier.

Tout semblait s’accélérer entre l’Olympique de Marseille et Guendouzi pour un transfert. Le milieu de terrain aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire et une durée de contrat. Pourtant, il ne s’est toujours pas engagé avec l’OM, aucun accord n’aurait pour l’instant été trouvé entre les Anglais et les olympiens. Alors que Dortmund se serait aussi manifesté pour le milieu de terrain, une autre écurie serait bien avancée. En effet, d’après les informations de A Bola, le Benfica aimerait attirer le joueur. L’offre portugaise serait plus même avantageuse que celle proposée par les dirigeants marseillais.

Ce matin, « Le Benfica tente Guendouzi », titre A Bola.

Le quotidien indique que les négos avec le SLB sont « plus avantageuses » qu’avec l’OM.

Après Nzonzi – avec qui les négos se poursuivent – un autre français qui intéresse Jesus qui cherche à renouveler son milieu de terrain. pic.twitter.com/oAS0YaLaJ2 — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 21, 2021

JE PENSE QUE GUENDOUZI AIMERAIT BIEN REJOINDRE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE — BOUHAFSI

Le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi avait livré ses dernières informations sur le dossier Guendouzi. Selon lui, le dossier avait déjà bien avancé il y a 10 jours.

« Guendouzi, je pense qu’il aimerait bien rejoindre l’Olympique de Marseille ! C’est un dossier qui n’est pas simple mais je crois qu’il a avancé ces derniers jours. Longoria avance sur tous les dossiers en même temps pour avoir toutes les portes. Un peu comme faisait Luis Campos mais à Marseille. Je ne crois pas qu’il y ait d’accord avec les deux clubs pour le moment. » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)

Guendouzi A UNE SUPERBE QUALITÉ DE PASSE ET UNE TRÈS TRÈS BONNE VISION DE JEU

Spécialiste du championnat allemand, le compte Twitter Bundesliga France nous a peint le profil de l’ancien joueur de Lorient… Selon lui, il peut apporter à l’effectif mais il va surtout falloir faire attention à son état d’esprit qui n’est pas toujours irréprochable.

« Guendouzi est plutôt complet, il est capable de se projeter pour créer le surnombre. Il a un très bon sens de l’anticipation mais a plus de mal quand il s’agit de défendre en un contre un. Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu, il est capable de faire des transversales sorties de nul part. Il n’utilise pas vraiment son pied gauche, ce qui est handicapant à certains moments » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)

MERCATO OM : C’EST QUASIMENT FAIT POUR KEVIN GAMEIRO…

La Provence affirme ce mercredi après-midi que le transfert de Kevin Gameiro est quasiment bouclé. L’Olympique de Marseille lui offrirait un contrat de deux ans.

C’est presque bouclé pour Kevin Gameiro ! L’attaquant français passé par le PSG, entre autres, va rejoindre l’Olympique de Marseille selon les informations de La Provence.

GAMEIRO VA SIGNER POUR DEUX ANS

Les discussions entre le joueur et le club auraient aboutis pour un contrat de deux saisons. Âgé de 34 ans, il arriverait libre après une saison compliquée au FC Valence. Les supporters marseillais ne valident pas du tout cette piste, surtout après avoir vu des extraits d’interviews où il clame son amour pour le PSG.

MERCATO OM : LONGORIA A TROUVÉ UNE SOLUTION POUR CONSERVER POL LIROLA ?

De retour à la Fiorentina à l’issue de la saison, Pol Lirola s’est montré convaincant lors de son prêt de six mois à l’OM. Considéré comme l’une des satisfactions de la saison olympienne, l’Espagnol veut rester. De leur côté, les dirigeants explorent toutes les possibilités pour le conserver définitivement.

Prêté en janvier à l’OM avec une option d’achat de 12M€, Pol Lirola s’est imposé comme un joueur clé dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Utilisé en tant que piston droit dans le 3-5-2 du technicien argentin, le joueur de 23 ans a marqué des points précieux en se montrant décisif. Deux buts et quatre passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues, Pol Lirola a aussi conquis le cœur des supporters olympiens.

Désireux de négocier à la baisse son option d’achat, Pablo Longoria réfléchit à toutes les possibilités pour conserver l’Espagnol de façon définitive. Lors de la finale de l’Europa League le mois dernier, le président olympien affirmait au micro de Sky Sports son souhait de le conserver la saison prochaine et qu’il discuterait avec la Fiorentina pour baisser son prix.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier. » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)

UN PRÊT AVEC OBLIGATION D’ACHAT POUR CONSERVER POL LIROLA ?

Considéré comme un dossier prioritaire par Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’active en interne pour trouver une solution. À en croire les informations partagées par La Nazione aujourd’hui, l’OM songerait à proposer un nouveau prêt d’un an avec une obligation d’achat autour de 10-11M€ à la Fiorentina. À l’origine, Gennaro Gattuso souhaitait conserver l’Espagnol. Mais son départ pourrait désormais faciliter les négociations avec la Viola. De plus, le club italien serait déjà à la recherche de son remplaçant. Les noms de Zeki Celik (LOSC) et Davide Zappacosta (Chelsea) reviennent avec insistance ces derniers jours. La volonté de Pol Lirola est clair : il veut poursuivre sa carrière à l’OM. Son père l’a encore affirmé il y a quelques semaines à nos confrères de La Provence. De quoi être optimiste sur l’issue des négociations…

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’OM. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina. » Miguel Lirola— Source: La Provence (22/05/21)

Mercato OM : La somme (décevante) que l’AC Milan ne veut pas dépasser pour Kamara…

L’Olympique de Marseille va devoir céder Boubacar Kamara dès cet été s’ils ne veulent pas le voir partir gratuitement l’an prochain. L’AC Milan voudrait jouer la montre et ne pas dépasser une somme bien décevante.

La saison XXL de Boubacar Kamara n’a pas échappé aux radars des grands clubs européens. Selon l’AFP, Chelsea serait entré dans la course pour obtenir le transfert du minot marseillais. D’autres écuries s’intéresserait à son profil et notamment en Serie A.

Après la Juventus qui a été cité en 2020, c’est l’AC Milan qui aimerait récupérer le milieu de terrain défensif… Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber pour l’Olympique de Marseille. D’après le Corriere Dello Sport, la direction milanaise a fait une offre pour Boubacar Kamara.

L’AC MILAN VEUT JOUER LA MONTRE ET METTRE L’OM AU PIED DU MUR !

12 millions d’euros auraient été proposé afin de récupérer le minot. Une somme bien en dessous de ce qu’espèrent les dirigeants de l’OM… Mais avec le manque d’offres arrivées sur la table des Marseillais et le fait qu’il ne reste qu’un an de contrat à Kamara, les Milanais tentent de jouer la montre et de mettre l’OM au pied du mur dans ce dossier.

La possibilité de voir Kamara prolonger à Marseille paraît bien mince… Les discussions ne seraient pas allées bien loin. Il reste une possibilité de le voir continuer l’aventure à l’OM et de le voir partir libre à l’été 2022 ce qui serait une grande déception.

Peut-être que ça partira pour 32 MILLIONS… — Mohamed Bouhafsi

Dans un live Twitch à la fin du mois de mai sur la chaîne de Philousports, Mohamed Bouhafsi a donné quelques informations sur le probable transfert de Kamara. Le journaliste de RMC Sports ne voit pas le minot partir pour moins de 30 millions d’euros… Cela semble mal embarqué.

« J’avais donné un chiffre ces dernières semaines, j’avais dit que Kamara était valorisé par l’Olympique de Marseille à 40 millions, parce que l’OM aimerait en récupérer 40. Après, à combien il va partir, c’est différent. Le Stade Rennais valorise bien Camavinga à 100 millions tu me diras… L’OM en demande 40, peut-être que ça partira à 32 millions, 30 millions… Je pense que l’OM sera assez dur pour Kamara. » Mohamed Bouhafsi – Source: Twitch Philousports (27/05/2021)