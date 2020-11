Concurrents OM : Le remplaçant de Depay déjà ciblé, un gros chèque pour le LOSC? Bielsa explique ce qu’il va faire de cet ancien Rennais…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos qui ont animé l’actualité des concurrents de l’OM. Au programme ce dimanche : Le remplaçant de Memphis Depay déjà ciblé, Le LOSC pourrait (encore) récupérer un gros chèque l’été prochain, Recruté à Rennes pour 18M€ (et très peu utilisé) Bielsa explique ce qu’il compte faire de lui…

Le remplaçant de Memphis Depay déjà ciblé ?

L’OL réfléchit sérieusement au remplaçant de Memphis Depay (26 ans) en partance au FC Barcelone cet hiver. Les responsables du club rhodanien songent à Mariano Diaz, un ancien joueur du club, en manque de temps de jeu au Real Madrid.

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international néerlandais Memphis Depay devrait bien quitter l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, les Gones chercheraient déjà un nouvel attaquant pour la futur saison 2021/2022. Si l’on en croit les dernières informations de la presse espagnole, c’est Mariano Diaz, le joueur du Real Madrid, qui pourrait faire son retour au Groupama Stadium.

L’attaquant a joué à l’OL lors de la saison 2017-2018. Il avait été décisif avec l’équipe entraînée en son temps par Bruno Genesio. En 48 matchs disputés, il avait marqué 21 buts et avait délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Depuis 2019 et son retour au Real Madrid, il est relégué sur le banc de touche. La saison dernière, Mariano Diaz a fait 5 brèves apparitions en Liga, soit 40 minutes de jeu cumulées. Cette année, il n’a joué que 14 minutes lors du match lourdement perdu contre Valence (4-1), en 9 journées de championnat déjà disputées.

Le LOSC pourrait (encore) récupérer un gros chèque l’été prochain ?

Le directeur sportif du FC Séville, Monchi aime beaucoup les joueurs de Ligue 1 tout comme sa direction. Pour preuve, le club espagnol compte dans ses rangs : Lucas Ocampos (ex OM), Jules Koundé (ex Bordeaux), Joris Gnagnon (ex Rennes) ou encore Diego Carlos (ex Nantes). D’autres profils du championnat de France sont observés et plus particulièrement du côté du LOSC.

Selon les informations d’Estadio Deportivo, le directeur du Sévilla FC, Monchi aimerait s’offrir Jonathan Bamba. L’ancien ailier de l’ASSE s’est bien relancé après une saison compliquée. Titulaire côté gauche, il a retrouvé son efficacité cette saison. C’est un élément clé de l’attaque de Christophe Galtier avec la recrue Yilmaz. Bamba, qui dispose d’un contrat jusqu’en 2023, est évalué à plus de 20M€ par le site transfermarkt. Le LOSC pourrait encore récupérer un gros chèque l’été prochain…

Le Chiffre : 4

C’est le nombre de buts et de passes décisives marqués et délivrées par Jonathan Bamba cette saison en 10 matches de Ligue 1. Déjà trois buts de plus que sur toute la saison dernière.

Recruté à Rennes pour 18M€ (et très peu utilisé), Bielsa explique ce qu’il compte faire de lui…

Raphinia a quitté Rennes cet été contre un chèque de plus de 18M€. Pour l’instant, Marcelo Bielsa n’utilise pas beaucoup le joueur brésilien de 23 ans. Il a précisé quel était pour lui le poste de ce dernier en conférence de presse.

« Fondamentalement, Raphinha joue sur les deux ailes. C’est un joueur très offensif, avec une capacité à prendre la profondeur. Il a également des talents de dribbles. Je ne dirai pas que je ne l’utiliserai dans aucune autre position, mais, je le vois comme un ailier capable de jouer sur les deux ailes. Il a joué attaquant de pointe et milieu offensif, mais il est arrivé dans notre équipe pour être une alternative ou une option sur l’aile. »

Marcelo Bielsa – source : Conférence de presse / But (15/11/2020)

Le chiffre : 59

C’est le nombre de minutes disputées par Raphinha sous le maillot de Leeds cette saison en Premier League (en 3 matches).