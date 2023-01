Confirmé pour Dieng, Gerson tacle Tudor et Longoria change de stratégie sur le mercato… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Dieng va discuter d’une prolongation, Gerson fait le point sur son passage à l’OM et Longoria ne veut plus recruter un attaquant ?

ça va discuter pour une prolongation de Dieng

L’avenir de Bamba Dieng devrait se jouer dans les prochains jours. Depuis la reprise du championnat, l’attaquant sénégalais a dû se contenter de deux rentrer en toute fin de matchs. Igor Tudor a pourtant encore expliqué hier qu’il souhaitait lui donner bien plus de temps de jeu lors de cette seconde partie de saison. Il sera ainsi titulaire demain contre Hyères en Coupe de France.

#Tudor : « Ben Seghir ne va pas commencer ce match. Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser + que la première partie de saison parce qu’il est très fort » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 5, 2023

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le club va bien rencontrer l’agent de Bamba Dieng au sujet d’une prolongation. Comme le confirme RMC Sport, le club souhaite que l’attaquant sénégalais reste à l’OM.

Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place — Longoria

Dans un entretien accordé à Foot Mercato au mois de novembre, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur l’été difficile vécu par le jeune attaquant. Le dirigeant espagnol explique comment s’est déroulé cette période, également difficile pour le club.

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)

Gerson est cash concernant Tudor

L’Olympique de Marseille a finalisé et officialisé le transfert de Gerson cette semaines après plusieurs mois de tractations avec Flamengo. Dès son retour au Brésil, lors de sa conférence de presse de présentation, le milieu de terrain est revenu sur sa fin d’aventure à l’OM et sa relation avec Igor Tudor.

Lors de sa présentation à la presse avec Flamengo, Gerson n’a pas épargné l’entraîneur à l’OM, Igor Tudor. Après un an et demi à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain brésilien n’a pas encore digéré la fin de son aventure dans la cité phocéenne.

Je n’avais pas une bonne relation avec Tudor

Finalement pas d’attaquant recruté cet hiver ?

Selon RMC, « la direction phocéenne aimerait lui offrir des recrues lors de ce mercato hivernal. La nouveauté, c’est que l’OM vise plutôt deux milieux offensifs pour faire face à la blessure d’Amine Harit, et combler les départs de Gerson (Flamengo) et Luis Suarez (prêt à Almeria). Le club serait satisfait s’il parvient à signer deux joueurs. Sauf pépin physique en défense. »

Alors que le recrutement d’un attaquant était envisagé, le staff aurait changé d’avisa réflexion en interne a évolué. Le mercato d’hiver n’est pas propice à trouver un élément fort à ce poste et Longoria pourrait opté pour le recrutement de deux milieux offensif (Ruslan Malinovskyi reste une priorité). Bamba Dieng va se voir proposer une offre de prolongation…

Le coach olympien avait confirmé le départ de Gerson, mais aussi son envie de recruter un attaquant. La possibilité de faire jouer Sanchez un cran plus bas n’est pas écartée

En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c’est déjà presque défini. Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines. Recruter un attaquant ? C’est une option et on en a parlé. C’est vrai que dans le dernier match, Bamba Dieng a joué les 20 dernières minutes devant et lui plus derrière. Il faut voir aussi comment le mercato évolue. Ce n’est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/12/2022)

Comme indiqué dans la matinée, les positions entre l’OM et Flamengo se sont rapprochées ces dernières heures pour le transfert de Gerson. Selon les informations de La Provence, un accord aurait finalement été trouvé ce samedi après-midi. Le montant de la transaction serait d’environ 20 millions d’euros.

L’#OM et #Flamengo sont enfin tombés d’accord pour le transfert de #Gerson. Plus d’infos à suivre sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 31, 2022

🚨Info: Gerson 🇧🇷💫 ▫️Flamengo et l’OM ne sont plus très loin d’un accord pour le transfert du milieu de terrain brésilien. Avec @sebnondahttps://t.co/seEksnmyAj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 31, 2022

Sur le plateau de Débat Foot Marseille notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono évoquait récemment le cas Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022