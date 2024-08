Ex – OM : Enfin le bout du tunnel pour Kamara !

Selon L’Équipe, Boubacar Kamara devrait bientôt réintégrer le championnat anglais. L’international français se remet peu à peu de sa blessure au genou droit qu’il s’était faite en février dernier.

Après s’être fait opéré à Lyon, en février dernier, Boubacar Kamara a effectué plusieurs mois de convalescence dans l’Ain, à plusieurs centaines de kilomètres de son club (Aston Villa) basé à Birmingham. Son retour en Premier League devrait avoir lieu incessamment.

Pour rappel, Boubacar Kamara s’était blessé lors d’un match contre Manchester United, le 11 février dernier. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Selon L’Équipe, le numéro 44 d’Aston Villa s’est fait opérer par le chirurgien orthopédiste Bertrand Sonnery-Cottet, à Lyon, avant d’entamer sa convalescence à Hauteville, dans l’Ain. Il s’est ensuite rendu au FIFA medical center, à Dubaï, pour des séances de musculation et de rééducation.

Le retour de Kamara

Toujours selon le journal L’Équipe, Boubacar Kamara a travaillé d’arrache-pied pour ce retour dans le championnat anglais. Si bien, que l’international français est en avance sur les temps de passage, qui programmaient sa rentrée en octobre. Le milieu de terrain était déterminé à rejoindre ses coéquipiers d’Aston Villa, pour donner le meilleur de lui-même et faire briller son équipe en Premier league et en Ligue des Champions. Après une victoire contre West Ham (1-2) et une défaite face à Arsenal (0-2), le club de Birmingham occupe désormais la douzième place du championnat. Unai Emery, le coach d’Aston Villa, attend avec impatience le retour de Kamara. Ce dernier ne rejouera pas prématurément, mais ne s’en privera pas quand son médecin lui annoncera qu’il peut refouler la pelouse du Villa Park.

