Fofana au Milan, Lille piste un jeune malien, Paris retente Osimhen, Bologne piste un Lyonnais… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 4 infos de ce Jeudi .

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le LOSC va disputer les tours de qualification de la Ligue des champions, pour cela le club nordiste doit se renforcer. De nombreuses pistes sont évoquées durant ce mercato comme Pierre Lees-Melou, Van Den Boomen. Mais le LOSC suivrai de près un jeune talent malien du nom de Mamady Diambou.

Le LOSC est dans l’obligation de se renforcer notamment au milieu de terrain en vue des tours de qualification de la Ligue des Champions. Le LOSC piste Mamady Diambou un jeune talent malien. Sous contrat avec Salzbourg jusqu’en 2025, le jeune malien intéresserait fortement Lille. Faisant partie de l’écurie CAA Stellar avec qui Olivier Létang le président du LOSC a de bons contacts, cela faciliterait les négociations. En effet l’année dernière le président lillois a recruté Haraldsson faisant partie de la même écurie en provenance du FC Copenhague. Les Dogues apprécieraient le profil du milieu offensif Mamady Diambou. Néanmoins l’international malien le 22 ans et ciblé par d’autres clubs. Le Racing club de Lens ennemi juré du LOSC aimerait s’attacher aussi les services de Diambou. Le club allemand d’Hoffenheim je suivrai aussi le dossier de près. Prêté en Suisse cette saison il a disputé 14 matchs, sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 3 millions d’euros. Le joueur ne serait pas une priorité absolue pour la direction lilloise néanmoins son profil reste très intéressant. Reste à voir si Lille rentrera en contact avec Salzbourg pour éventuellement s’attacher les services du jeune malien.

lire aussi: Mercato OM : L’Equipe confirme pour Alexis Sanchez !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’ASM Monaco devrait laisser partir l’international français Youssouf Fofana. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, il devrait quitter le rocher cet été pour l’Italie.

L’international français Youssouf Fofana, devrait quitter le club monégasque. À un an de la fin de son contrat plusieurs clubs sont intéressés. Selon SportMediaset c’est bien le Milan AC qui dominerait les débats pour l’instant. Paulo Fonseca ancien coach lillois et nouveau coach de l’ACM, la vue évoluait en Ligue 1. Il est persuadé qu’il permettrait d’améliorer son équipe. L’AC Milan devrait boucler l’arrivée du milieu de terrain avant la fin de semaine. Toujours d’après le média le club lombard et en discussion avancée avec l’AS Monaco dans le dossier Fofana.

🔴⚫️🇫🇷 More on Youssuf Fofana story. There are zero issues on contract, salary or anything else between Fofana and AC Milan, personal terms are 100% agreed as revealed yesterday.

AS Monaco have also been informed by player’s agent.

Despite interest from PL, priority is Milan. pic.twitter.com/mK8FyR75Et

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024