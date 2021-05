Gerson, Guendouzi, un plan B au Brésil, Rosier et le point sur Adli / Almada… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM fait le point sur les rumeurs et infos mercato ! Ce samedi 29 mai au programme : Gerson, Guendouzi, un plan B au Brésil et le point sur Adli / Almada.

Mercato OM: Longoria a trouvé le remplaçant de Sakai en Super Lig?

Le départ de Hiroki Sakai oblige Pablo Longoria a recruté un nouveau latéral droit. Si le transfert définitif de Pol Lirola du côté de Marseille n’est toujours pas acté, Rosier, joueur du Sporting Portugal prêté au Besiktas intéresserait beaucoup Longoria, qui aurait transmis une offre de 6M€ aux Portugais.

Le dossier des défenseurs droits risque d’être long cet été. En effet, pour l’instant, l’OM n’a plus aucun joueur à ce poste et se retrouve dans l’obligation d’en recruter. Pablo Longoria souhaite garder Pol Lirola mais le prix de l’option d’achat est trop élevée pour les finances marseillaises. Le président de l’OM tentera de négocier son prix à la baisse avec la Fiorentina après l’expiration de l’option d’achat proposée par le club italien. Cependant, Longoria semble avoir trouvé une nouvelle piste pour remplacer le départ de Hiroki Sakai.

Rosier, une offre de l’OM au Sporting ?

Valentin Rosier, latéral droit prêté au Besiktas, champion de Turquie cette saison, serait un profil très apprécié de Pablo Longoria. Selon la presse turque, le défenseur français du Sporting Portugal serait le sujet d’une offre de 6 millions d’euros faite par l’Olympique de Marseille. Rapide, puissant et offensif, Rosier rentre parfaitement dans les attentes de Sampaoli. Affaire à suivre…

Mercato OM : Longoria et Sampaoli veulent finaliser deux gros dossiers !

L’Olympique de Marseille avance sur plusieurs dossiers en même temps au milieu de terrain. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria et Sampaoli sont déterminés à l’idée de finaliser Guendouzi et Gerson !

« Nous attendons une réponse pour Gerson. Les négos se sont accélérées ces 5 derniers jours. Flamengo est et a été en négociations sérieuses avec un seul club. Comme tout le monde sait, Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen », affirmait ce vendredi le vice président du club brésilien au micro d’ESPN Brazil.

LONGORIA VEUT GERSON ET GUENDOUZI

Le dossier Gerson avance à grand pas ces dernières heures… Celui de Guendouzi également selon les informations de Mohamed Bouhafsi. « Guendouzi, je pense qu’il aimerait bien rejoindre l’Olympique de Marseille ! C’est un dossier qui n’est pas simple mais je crois qu’il a avancé ces derniers jours. Longoria avance sur tous les dossiers en même temps pour avoir toutes les portes. Un peu comme faisait Luis Campos mais à Marseille. Je ne crois pas qu’il y ait d’accord avec les deux clubs pour le moment. », déclarait le journaliste de RMC sur un live Twitch avec Philou Sport.

Des informations confirmées par Foot Mercato qui ajoute que le président de l’OM ne veut pas choisir entre les deux joueurs mais voudrait bel et bien finaliser les deux dossiers cet été ! L’international français serait très séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli, coach très respecté dans le milieu du football.

ATTENTION A SON EGO…

Le joueur aurait déjà discuté avec les deux hommes forts de l’OM et aurait été « séduit par le projet marseillais ». Le président espagnol lui aurait affirmé qu’il serait au centre de ce fameux projet… Il y a quelques semaines, Bundesliga France nous expliquait que Guendouzi pourrait vouloir devenir la star de l’OM.

« Ça peut être une bonne recrue pour l’OM parce qu’il connaît le championnat français, mais il y a également une possibilité qu’il prenne l’OM de haut et qu’il se prenne pour la star de l’équipe car il peut prendre la grosse tête très rapidement. Si son comportement est bon, il peut aller loin. Je ne connais pas vraiment les méthodes de Sampaoli mais j’imagine qu’il aime quand le joueur se défonce… Quand il a un bon état d’esprit, il se défonce vraiment. Donc je pense que ça peut coller mais il n’est pas toujours très concerné… » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)

Mercato OM : Longoria a une solution pour clôturer le dossier Jérémie Boga !

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Souhaitant quitter Sassuolo, Jérémie Boga est une piste de Pablo Longoria. Le président souhaite insérer des joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix.

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer cet été. Avec les départs de Florian Thauvin, Valère Germain et l’avenir incertain d’Arek Milik, Pablo Longoria va devoir être innovant pour recruter des joueurs offensifs à moindre coût.

LONGORIA VEUT INTEGRER UN JOUEUR DANS LE DEAL

Ces derniers jours, Foot Mercato nous informait que l’Ivoirien Jérémie Boga était l’une des pistes du président de l’OM. Natif de Marseille, le milieu offensif pouvait évoluer sur un côté est à Sassuolo après un passage à Chelsea.

A LIRE : Mercato OM : Bouhafsi donne des détails sur le dossier Guendouzi ! « Ça a avancé ces derniers jours »

Il brille dans le club italien avec Maxime Lopez à ses côtés. Cependant, il souhaiterait quitter Sassuolo. Toujours selon Foot Mercato qui apporte quelques précisions ce vendredi soir, les discussions entre les deux clubs continuent.

Afin d’avoir une chance de finaliser ce dossier onéreux, Pablo Longoria envisage d’intégrer un joueur dans la transaction. 20 millions d’euros, en plus du recrutement de Gerson qui se confirme ces dernières heures, serait trop d’argent à sortir pour le club marseillais.

Qui pourrait CONVAINCRE Sassuolo?

Pablo Longoria serait également intéressé par le fait de trouver une porte de sortie à Kevin Strootman. Le plus gros salaire actuel de l’OM ne sera pas retenu par le Genoa mais pourrait ne pas accepter de rester sans jouer à Marseille. L’international néerlandais ne semble pas faire partie des plans de Sampaoli puisque les noms de se multiplient au poste de milieu de terrain.

Sa bonne expérience en Serie A lui a permis de redorer son image. L’ancien joueur de l’AS Roma a toujours une belle côte en Italie. Professionnel jusqu’au bout des ongles, le milieu de terrain pourrait rendre des services dans ce secteur de jeu à Sassuolo, surtout avec les rumeurs de départ concernant Locatelli vers le PSG.

Mercato OM : Bouhafsi fait le point sur les dossiers Adli et Almada !

Les rumeurs mercato se multiplient autour de l’OM. Le journaliste pour RMC, Mohamed Bouhafsi a fait le point sur les dossier Adli et Almada ce jeudi sur Twitch…

Invité par Philou Sport dans un live sur Twitch, le journaliste Mohamed Bouhafsi a répondu aux questions concernant l’OM. Il revient notamment sur les dossiers mercato des deux milieux offensifs Adli et Almada. Les deux joueurs auraient déjà un accord avec l’OM, mais il faut faire face à la concurrence et convaincre le TFC et Velez. Pablo Longoria joue la montre pour ne pas surpayer…

Concernant Adli, Toulouse a légèrement baissé le prix du joueur

« Concernant Adli, Toulouse a légèrement baissé le prix du joueur, je pense que l’OM est assez avancée dans ce dossier. Je crois savoir que le joueur aimerait bien rester en France pour avoir une progression. Plusieurs clubs français sont intéressés par son profil, son entourage tente je pense de faire monter les enchères. Il devrait trancher et prendre sa décision après le barrage retour face à Nantes (qui s’est imposés 2-1 à Toulouse lors du match aller). » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)

l’OM a voulu temporiser sur le dossier Almada

« Almada a un accord avec l’OM, il veut venir mais Velez en demande beaucoup. Donc l’OM a voulu temporiser sur le dossier afin de se servir de l’intérêt du joueur. Le joueur a des intérêts de ‘Inter Milan, mais il veut une étape intermédiaire entre un très grand club européen. L’OM s’est focalisée sur Gerson depuis quelques jours, l’OM va boucler une opération mais n’est pas pressé. On n’est que fin mai. S’il faut gagner une semaine pour dépenser un million de moins c’est utile… » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)

Mohamed Bouhafsi a aussi détaillé la méthode employée par Longoria pour faire son mercato et donne des chiffres. Il estime que Franck McCourt va remettre de l’argent sur la table, cela pourrait être supérieur à 80M€.

J’AVAIS PARLÉ DE 60M€, 80M€. MCCOURT VA REMETTRE DE L’ARGENT

« C’est un mercato qui s’annonce intéressant, même passionnant. J’ai l’impression que Pablo Longoria qui connait bien football manager est en train de jouer. Il se régale, il a l’expérience du marché italien et espagnol. 8 joueurs qui partent et 8 qui arrivent, il s’en fout complétement. Ça ne lui fait pas peur. Il est passionné et passionnant. Il vit à Marseille sans sa famille. Il ne pense qu’à l’OM, comme Sampaoli. Ils veulent construire quelque chose. McCourt veut remettre pas mal d’argent, il va y avoir la Ligue Europa. C’est un été qui va être passionnant. Longoria, je sais comment il fonctionne. Il lance 10 appels, 10 offres un peu partout sur des joueurs qui lui plaisent bien évidement, et après il voit comment ça mord. Il tente des coups de poker, des négociations. Le dernier nom c’est Seko Fofana mais Lens en demande 20M€, le joueur a envie d’y aller. (…) J’avais parlé de 60M€, 80M€. McCourt va remettre de l’argent, il va passer la semaine entre Marseille et Paris pour le mercato. C’est lui qui paye, il a donc la décision finale. Il a envie de remettre de l’argent car il doit relancer la vie du club. Tous les transferts ne seront pas à 20M€, il y en aura un ou deux à 15 et de bonnes idées. Il y aura des ventes, Kamara et Caleta Car, McCourt va remettre de l’argent. Avec le départ de Sanson, celui de Thauvin, ou encore Benedetto, la masse salariale baisse. C’est de l’amortissement sur les transferts. L’OM va pouvoir faire des choses intéressantes.» Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)