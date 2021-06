L’OM piste un ancien du PSG, un Ukrainien au poste de gardien de but et Longoria annonce énormément d’arrivées… Voici les 3 infos OM du 10 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 10 juin !

MERCATO: L’OM PISTE UN ANCIEN DU PSG ?

L’Olympique de Marseille semble être sur tous les fronts sur ce mercato. Alors que les noms se multiplient, une nouvelle piste en défense centrale serait dans le viseur de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Le mercato s’annonce agité à Marseille, que ce soit du côté des départs et des arrivées. Un marché des transferts que prépare Pablo Longoria et Jorge Sampaoli depuis quelques mois déjà. Selon l‘Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Et parmi cette liste, David Luiz serait dans le viseur du club marseillais, selon le journaliste qui a écrit la biographie de Jorge Sampaoli, Pablo Pavan.

DAVID LUIZ EST EN FIN DE CONTRAT

Le défenseur central est libre tout contrat cet été, il pourra s’engager là où il le souhaite. Déjà passé par la Ligue 1, au PSG, le Brésilien connaît le championnat de France dans lequel il a joué deux saisons pleines. Moins en forme ces dernières saisons du côté d’Arsenal, il pourrait se relancer du côté de l’Olympique de Marseille, où Sampaoli apprécierait fortement son profil.

En tout cas, le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

« L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)

C’EST LÀ OÙ IL NE FAUT PAS SE PLANTER

Dans les colonnes de La Provence, Frank Sauzée s’était exprimé au sujet du mercato important qui attend les Olympiens. Ces gros changements ne lui font pas peur, il espère simplement que la direction ne va pas se tromper dans le recrutement, en prenant notamment des joueurs qui collent à l’OM.

« Le chantier de reconstruction ? Ce genre de chose arrive dans les clubs et c’est normal. Il faut reformater les choses. C’est là où il ne faut pas se planter en ayant à la tête du club des gens qui connaissent le football et qui ne vont pas se faire influencer par des agents ayant un joueur à placer. J’aimerais que les dirigeants fassent un recrutement digne de ce nom, avec des guerriers C’est bien les techniciens, mais il faut, aussi, un état d’esprit de guerrier. Longtemps, il y a eu des gens à la direction qui ne connaissaient rien au football. L’OM ne mérite pas une forme d’incompétence à sa tête. Les propos tenus par l’ancien président sur les Marseillais m’ont complètement stupéfait. Comment peut-on dire ça ? On a été champions d’Europe en étant épaulés par les supporters et les salariés du club, nos premiers supporters. Quand on se faisait éliminer, contre Benfica par exemple, tout le monde pleurait. Maintenant, il faudrait tout stériliser ? Ne pas avoir d’émotions ? Cette interview était lunaire. C’était un profond manque de respect. Ce club mérite des gens qui bandent (sic) pour le foot et pas d’éventuelles spéculations immobilières. » Frank Sauzée – Source : La Provence (26/05/2021)

MERCATO OM: UN UKRAINIEN AU POSTE DE GARDIEN DE BUT ?

Alors que le duo Jorge Sampaoli et Pablo Longoria serait à la recherche d’un gardien numéro 1 bis, pour concurrencer Mandanda, une nouvelle piste vient de sortir du chapeau.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille préparent l’après Mandanda. Alors que sa doublure, Yohann Pelé a quitté le club, l’OM aimerait attirer un gardien numéro 1 bis, afin de préparer la suite, lorsque le portier olympien décidera de raccrocher les crampons. D’après Footbom, le gardien du Dynamo Kiev, Georgiy Bushchan, serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Âgé de 27 ans, il attiserait les convoitises, puisque les olympiens ne seraient pas les seuls sur ce dossier. L’OGC Nice serait aussi intéressé par l’Ukrainien, estimé à 5 millions d’euros par transfermarkt.

STEVE, ON VEUT QU’IL RESTE AU CLUB — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli s’était exprimé en conférence de presse, sur sa vision du rôle du gardien de but :

« Dans le système qu’on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu’il reste au club, on doit l’intégrer à notre projet » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

SI J’AI PLUS LE NIVEAU, FAUT ARRÊTER — MANDANDA

« Si je n’étais pas prêt, je serai parti, j’aurai arrêté. Si j’ai plus le niveau, faut arrêter. Personnellement, je suis là. La concurrence, je l’ai tout le temps. Je dois être performant si je veux jouer. J’ai aucun problème là-dessus. Il va y avoir énormément de changements. Il va falloir bien recruter. Il faudra être intelligent pour faire une très bonne saison. On devra être bons pour finir en Ligue des Champions l’année prochaine. » Steve Mandanda – source : Conférence de presse (21/05/2021)

Mercato OM: Longoria clôture un gros dossier mais annonce énormément d’arrivées !

Le duo Sampaoli-Longoria semble travailler main dans la main. Le coach de l’OM a même décidé de rester à Marseille, pour ses vacances, afin de rester bien informé sur le mercato olympien. De retour dans la ville, Franck McCourt a pu les rencontrer afin de discuter des futures recrues.

Selon L’Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Une longue liste, qui devrait contraindre le club olympien a dépenser de l’argent sur ce mercato estival qui s’annonce passionnant. Si la piste menant à Thiago Almada semblait réelle, Pablo Longoria aurait indiqué à des supporters lors de la réunion entre associations et dirigeants, que l’Argentin était beaucoup trop cher, d’après La Marseillaise. Toujours selon le média local, il aurait annoncé l’arrivée de onze joueur !

Longoria a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire » Membre de groupe de supporter— Source: La Marseillaise (10/06/21)

Le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

