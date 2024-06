Jonathan David en Premier League ? Vanderson trop cher ? Et Lens ça va bouger… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous fait un récap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Jonathan David en Premier League? Vanderson quelle destination, Lens ça va bouger…

David en Premier League ?

Avec un an de contrat restant, Jonathan David pourrait bien quitter le LOSC cet été. L'attaquant canadien a réalisé, encore une fois, une saison complète inscrivant 26 buts en 47 matchs. De quoi attirer l'attention de quatre clubs de Premier League, dont 2 cadors du championnat.

Après une saison clôturé avec 26 buts marqués en 47 matchs disputés, Jonathan David a encore une fois prouvé qu’il était un attaquant précieux du championnat français. Permettant au LOSC d’atteindre les quarts de finals de Conférence League et de se qualifier pour les tours préliminaires de la Champions League, l’attaquant pourrait cependant quitter le club lillois cet été.

Des touches en Premier League ?

Son contrat se terminant en 2025, Jonathan David devrait sans doute s’envoler dans une autre équipe pour la saison prochaine. A 24 ans, le buteur est évalué à 50 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme conséquente que seuls quelques clubs possédant un gros budgets transfert pourront débourser. Selon le journal The Independant, quatre clubs de Premier League seraient intéressés par l’attaquant Canadien.

Manchester United et Tottenham sur le coup ?

D’après les révélations du journal anglais, West Ham et Aston Villa seraient intéressés par Jonathan David. En plus de ces deux clubs, Tottenham et Manchester United suivraient également le dossier de près. Les Mancuniens auraient même déjà pris contact avec l’entourage du joueur, en faisant une priorité pour remplacer le départ de Martial. De quoi promettre une belle attaque l’année prochaine.

Vanderson quelle destination?

Annoncé la semaine dernière par Fabrizio Romano, laisse Monaco pourrait se séparer de son latéral droit brésilien Vanderson. Comme annoncé la semaine dernière Tottenham serait très intéressé par le joueur en cas de départ d'Emerson Royal. Naples se serait rejouté aux prétendants.

C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé Sur Twitter la semaine dernière. Monaco pourrait bien laisser partir son latéral droit brésilien Vanderson. Tottenham est très intéressé par le joueur. Mais le joueur brésilien suscite de l’intérêt chez d’autres clubs, comme l’annonce la Gazzetta dello Sport, Naples ciblerait également le défenseur. Néanmoins l’indemnité de transfert demandée par Monaco a calmé les Italiens. L’ASM en demanderait au moins 30 millions. Une demande qui aurait calmez les dirigeants napolitains.

Ligue des champions avec Monaco

Vanderson le jeune latéral droit international brésilien compte 2 sélections avec la Seleção. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la principauté il a disputé 20 matchs de championnat cette saison et a inscrit 3 buts et une passe décisive. Selon transfermarkt sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros. Pour rappel l’AS Monaco à terminer 2e de Ligue 1 ce qui assure une place en poule de Ligue des champions. Un argument de taille pour le pousser à rester dans le club de la principauté. En sachant que Naples ne dispute aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Et que Tottenham le disputera que la Ligue Europa.

Changement total à Lens

Le Racing club de Lens a vu une grande partie de son organigramme changer, à commencer par Will Still qui va devoir remplacer Franck Haise parti à Nice. Mais aussi Pierre Dréossi qui succède à Arnaud Pouille au poste de directeur général. Le club entame un grand renouveau.

En plus de l’arrivée de Will Still et de Pierre Dréossi, le RC Lens a vu Diego Lopez arriver en tant que responsable recrutement. Et son ancien gardien emblématique Jean-Louis Leca occupe maintenant le poste de coordinateur sportif au sein du club nordiste. Le président du club Joseph Oughourlian s’est exprimé début juin, concernant les moyens du club, « Il y aura forcément une réduction de la masse salariale à partir du moment où on passe de la Ligue des Champions à la Conférence League. Le problème, c’est que la masse salariale ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. Ils sont beaucoup montés lors de la saison passée, et on n’a pas mis ce que j’aurais aimé que l’on mette de côté pour avoir une stabilité financière. Nous n’avons pas le troisième paiement CVC contrairement à d’autres clubs. Concernant les droits TV, il y a beaucoup d’incertitudes. Nous verrons si nous faisons quelques belles ventes de joueurs. »

Besoin de vendre, mais pas urgemment

Comme l’explique le président du club sang et Or, ils vont devoir réduire la masse salariale. En effet 90% de l’effectif le plaisir d’avoir un salaire mensuel à 6 chiffres. Le nouveau directeur général va devoir gérer ce casse-tête avant de penser mercato. Le Racing Club de Lens, tout comme l‘Olympique de Marseille et passer devant les gendarmes du football La DNCG. Comme son homologue sudiste, les Lensois n’ont reçu aucune sanction et donc n’ont pas un besoin urgent de vendre. Ce qui aurait été compliqué en cette période internationale. À la reprise de l’entraînement d’ici une semaine, le nouveau coach Will Still compte bien faire un point sur chaque joueur à sa disposition. Afin de voir qui il veut garder et qui il veut écarter.

Certains joueurs ont été placés sur la liste des transferts par le RC Lens, on retrouve Adam Buksa, international polonais. Il est courtisé par Trabzonspor en Turquie. Autre joueur qui est sur le départ Julien Le Cardinal le défenseur de 26 ans devrait s’engager définitivement avec le Stade Brestois. Auteur d’une saison très solide, le transfert est presque bouclé. Le défenseur devrait rapporter entre 1,5 million et 2 millions d’euros à Lens. Elye Wahi est suivi par des clubs de Premier League, auteur d’une saison décevante, le club n’hésitera pas à le vendre en cas d’offre intéressante. Le dossier le plus chaud côté Lens reste le défenseur Kévin Danso. Pisté par le Napoli depuis la saison dernière. L’international autrichien devrait quitter les sangs et Or en cas d’offre avoisinant les 25 millions d’euros. Beaucoup de joueurs sont poussés vers la sortie, Stijn Spierings, Morgan Guilavogui, Angelo Fulgini, Salis Abdul Samed ou encore Adrien Thomasson. Le RCL n’hésitera pas à vendre en cas d’offre afin de libérer de la masse salariale.