Kolo Muani affole les rumeurs, le plan de Sampaoli, la décision de Mandanda… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : l’avenir de Kolo Muani se dessine, Sampaoli veut profiter de la Coupe du Monde et Mandanda aurait pris une décision sur son futur…

Direction la Bundesliga pour Kolo Muani ?

C’est un des jeunes joueurs offensifs de Ligue 1 qui intéresse du monde. A 23 ans, Randal Kolo Muani va quitter Nantes en juin prochain à la fin de son contrat. Selon l’Equipe, l’attaquant de 23 ans touchait un salaire de 15 000 euros brut mensuels. Bon nombre de clubs sont sur les rangs ! En France l’OM est intéressé tout comme Monaco et Lille, le Milan, des clubs russes et turcs sont aussi sur le coup. Mais Kolo Muani pourrait prendre la direction de l’Allemagne où Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach ou encore Francfort le suivent.

A lire : Bon plan mercato OM : Kolo Muani, libre en juin et Sampaoli compatible ?

L’attaquant avait confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga… Quoi qu’il en soit, l’OM peut difficilement se positionner dès cet hiver car le club doit avant tout vendre avant de recruter…

L’OM doit vendre avant de recruter – Florent Germain

A LIRE AUSSI : Ces deux jeunes talents de l’OM ravis de jouer ensemble après des « moments compliqués »

« Jorge Sampaoli a un besoin majeur. C’est un attaquant sur le côté gauche. Il estime et à juste titre que Konrad de la Fuente et Luis Henrique sur le côté gauche, ça a été assez compliqué. On a même essayé Pol Lirola à cette position. Il veut un pendant à Cengiz Ünder. Même s’il n’est pas au top physiquement actuellement, il fait la différence. En début de saison il a été très intéressant. Il n’a pas ce profil là à gauche. Au milieu de terrain, on peut considérer qu’il est largement fourni. En plus avec des profils bagarreurs et volume de jeu. Derrière ça dépendra pas mal. Recruter un latéral, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Valentin Rongier fait le taff dans ce poste un peu hybride de faux latéral qui s’insère au milieu de terrain. Ça a été une surprise pour Jorge Sampaoli qui ne croyait pas en Valentin Rongier au début. Rongier l’a même avoué, il sentait que Sampaoli ne lui faisait pas confiance.

Pour moi, les deux priorités c’est le côté gauche de l’attaque et derrière s’il y a des départs. Ce qui ne va pas plaire aux supporters c’est que l’OM doit vendre avant de recruter. On rappelle que l’OM est surveillé par la DNCG, que Frank McCourt a rappelé récemment à Pablo Longoria qu’il aurait du vendre un peu plus l’été dernier donc il faut vendre cet hiver. Duje Ćaleta-Car est un joueur en vitrine. Balerdi n’a pas beaucoup de temps de jeu, on verra s’il se pose des questions mais je ne pense pas car il se sent bien à l’OM. Jordan Amavi pourrait également partir. Ce sont des dossiers importants qui permettraient à Jorge Sampaoli de recruter dans ce sens derrière. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)

Mercato OM : Un départ surprise d’Álvaro ?

Alors qu’il n’a pas été placé sur le marché des transferts par Pablo Longoria cet hiver, Álvaro Gonzalez susciterait les convoitises de plusieurs équipes en Europe.

Il est l’un des joueurs les plus apprécié depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille à l’été 2019. Álvaro Gonzalez a été recruté par les Phocéens à Villarreal. Dès ses premières apparitions, il s’est directement adapté à l’environnement marseillais et la grinta tant demandé par les supporters.

Très utilisé lorsqu’André Villas-Boas était l’entraîneur de l’OM, Álvaro était associé aux côtés de Duje Ćaleta-Car. Mais depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli en mars dernier, la donne semble avoir changé pour le défenseur espagnol. Depuis le début de la saison, le technicien argentin utilise un système avec trois défenseurs centraux et privilégie William Saliba, Duje Ćaleta-Car, Luan Peres et Léonardo Balerdi.

A LIRE AUSSI : OM : Le coup de gueule d’Álvaro contre la LFP après les incidents !

Depuis le début de la saison, Álvaro n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues. Même s’il apprécie beaucoup Marseille, il pourrait toutefois envisager un départ cet hiver.

Bordeaux intéressé par Álvaro

À en croire les informations révélées par Sport, le profil d’Álvaro serait apprécié par de nombreuses écuries françaises, espagnoles et italiennes en vue du mercato hivernal. Si le média n’a pas fait filtré l’identité des équipes, le défenseur espagnol aurait une sérieuse option en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Alvaro est cash concernant son avenir à Marseille !

De son côté, AS croit en effet savoir que les Girondins de Bordeaux seraient intéressés par Álvaro cet hiver et lui aurait formulé une offre avec un salaire élevé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le média révèle également qu’il existerait même un accord entre l’Olympique de Marseille et Álvaro pour qu’il parte gratuitement cet hiver. Reste à savoir de quelle manière évoluera ce dossier.

Varios equipos de LaLiga piensan en Álvaro González https://t.co/jcsRFQTpci a través de @diarioas El Bordeaux le ha ofrecido un importante salario, pero el jugador podría volver a España. Como adelantó SPORT y he podido confirmar, tiene un acuerdo para salir gratis del OM. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 30, 2021

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Mercato OM : Sampaoli veut profiter de la Coupe du monde pour faire un bon coup…

Avant le déplacement en Coupe de France ce dimanche, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi. Le coach argentin a évoqué le mercato hivernal qui s’ouvre demain, il espère voir arriver au moins un joueur de plus…

Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité — Sampaoli

« Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité, parce que nous sommes dans une année de Coupe du monde et beaucoup de joueurs ont besoin de temps de jeu. J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

#Sampaoli : « Je pense que le Covid aura un rôle très important pour les jours à venir. Seuls deux joueurs sont touchés dans l’effectif et seront forfaits dimanche. Tout le monde est disponible. Il faudra être vigilant. » #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 31, 2021

#Sampaoli : « Le marché hivernal permet d’apporter un peu plus de qualité à un effectif déjà construit. Ce sera un mercato d’opportunités. La coupe du monde arrive, certains auront besoin de temps de jeu. Si on recrute un joueur, ce sera pour de la qualité. »#LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 31, 2021

Mercato OM : Mandanda aurait pris sa décision !

Peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, Steve Mandanda est sollicité par plusieurs équipes. Sauf surprise, il aurait pris la décision de rester à l’OM cet hiver.

C’est l’une des interrogations qui règne lors de ce mercato hivernal. Steve Mandanda va t-il prendre la décision de partir ? En effet, depuis le début de la saison, il n’est plus le titulaire indiscutable dans les cages olympiennes au détriment de Pau López.

Solide sur sa ligne, les prestations du portier espagnol ont convaincu Jorge Sampaoli qui a décidé de l’installer en tant que numéro 1. Face à cette situation, Steve Mandanda se poserait des questions sur son avenir.

Récemment, Florent Germain nous apprenait que le gardien de 36 ans aurait demandé de s’entretenir avec Jorge Sampaoli afin d’éclaircir sa situation. Reste à savoir si ce rendez-vous entre les deux hommes a bien eu lieu.

Mandanda finalement prêt à rester

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apporte de nouvelles informations dans le dossier Steve Mandanda. Alors que le gardien de l’OM envisageait sérieusement de partir ces derniers jours, il serait finalement revenu sur sa décision et serait désormais prêt à rester à Marseille cet hiver.

À LIRE AUSSI : OM Mercato : Après l’ASSE, un autre club de Ligue 1 sur Mandanda !

Le quotidien sportif rapporte également que Steve Mandanda a bel et bien reçu des offres de clubs dont les identités n’ont pas filtré. Cependant, aucune de ces dernières ne l’intéresserait. Sauf retournement de situation, l’Équipe croit savoir que Steve Mandanda devrait donc poursuivre son aventure olympienne au moins jusqu’à l’issue de la saison.

🗞Sauf prétendant séduisant de dernière minute, Steve Mandanda devrait terminer la saison avec l’OM. S’il a bien reçu quelques offres, ces dernières ne l’intéressent pas. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/XHthO2RLA8 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 29, 2021

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

A LIRE AUSSI : OM : Sampaoli explique le choix Mandanda

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)