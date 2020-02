La belle opération des olympiens, tension entre supporters, et le calendrier TV du mois de Mars… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le classement de Ligue 1, incidents à la fin du match entre supporters, et le calendrier TV du mois de Mars… Les 3 infos OM de ce lundi !

Ligue 1 : La belle affaire pour l’OM !

En s’imposant 1-2 à Lille dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’OM a réalisé un gros coup comptable. Les marseillais ont une belle marge d’avance pour conserver leur seconde place…

Malmenés pendant plus d’une heure de jeu, les marseillais ont réussi à retourner leur rencontre face au LOSC. Une victoire capitale qui permet à Villas-Boas d’avoir une avance confortable sur ses poursuivants. Lille, adversaire du soir se trouve à 12 points, Rennes battu à Reims à 11 points. De plus, Lyon n’a pas fait mieux qu’un match nul et point à 18 points de cette seconde place. L’OM a les cartes en main pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions…

Classement de ligue 1 après 25 journées

EQUIPE PTS J V N D BP BC DIF 1 PARIS SG 62 25 20 2 3 67 21 46 2 MARSEILLE 52 25 15 7 3 35 22 13 3 RENNES 41 25 12 5 8 29 23 6 4 LILLE 40 25 12 4 9 30 27 3 5 MONACO 38 25 11 5 9 41 40 1 6 MONTPELLIER 37 25 10 7 8 32 28 4 7 STRASBOURG 37 25 11 4 10 32 29 3 8 REIMS 36 25 9 9 7 23 19 4 9 NICE 36 25 10 6 9 36 34 2 10 BORDEAUX 35 25 9 8 8 35 28 7 11 LYON 34 25 9 7 9 38 26 12 12 NANTES 34 25 10 4 11 25 27 -2 13 BREST 33 25 8 9 8 32 33 -1 14 ANGERS 30 25 8 6 11 24 33 -9 15 METZ 28 25 6 10 9 24 32 -8 16 ST-ETIENNE 28 25 8 4 13 27 41 -14 17 NÎMES 27 25 7 6 12 25 37 -12 18 DIJON 26 25 6 8 11 24 31 -7 19 AMIENS 21 25 4 9 12 29 47 -18 20 TOULOUSE 13 25 3 4 18 21 51 -30

C’était chaud après le match LOSC vs OM ?

Alors que le stade Pierre Mauroy était en partie acquis à la cause des marseillais dimanche. La victoire de l’OM n’a visiblement pas apaisé tout le monde car en fin de match et après la rencontre, plusieurs bagarres entre supporters des deux camps ont éclaté sur le parvis du stade selon la Voix du Nord…

Selon le journal, la police a dû intervenir à coups de lacrymogène, il y aurait même eu plusieurs interpellations. Pour rappel, il y avait plus de 47 000 spectateurs pour ce match de clôture de la 25e journée de Ligue 1, conclu par une victoire des Marseillais. 1000 supporters marseillais avaient fait le déplacement et étaient dans le parcage visiteur, mais bien d’autres étaient mélangé dans les autres tribunes. La fête était totale au point d’entendre un « aux armes » après le coup de sifflet final…

des bagarres entre supporters des deux camps ?

Ligue 1 : On connait le calendrier TV de l’OM jusqu’à fin mars !

L’OM recevra Nantes ce samedi pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les marseillais connaissent leur calendrier TV pour les 5 prochains matches…





L’OM s’est fait éliminé de la Coupe de France par Lyon, par contre les olympiens réalise un gros championnat de France. Après ses victoires face à l’ASSE, Toulouse et hier soir face à Lille, les marseillais ont engrangé 10 points en 4 matches de Ligue 1 en février.

10 points sur 12 en février…

Il reste encore deux matches face à Nantes et Nîmes pour finir le mois avant d’attaquer un calendrier vraiment light lors du mois de mars. En effet, l’OM ne disputera que 3 rencontres à cause d’une trêve internationale à la fin de ce mois. André Villas-Boas aura aura donc chaque fois une semaine pour préparer son équipe face à Amiens, Montpellier et le PSG…