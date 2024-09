La décision de RDZ sur Rongier, gros tifo vs Nice, Kondogbia… Les 3 infos OM de ce jeudi 11 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 11 septembre 2024, nous évoquons la place de Rongier dans l’effectif de Roberto De Zerbi, le match de samedi prochain contre Nice et le retour de Kondogbia !

1 – OM : De Zerbi a pris une décision pour Valentin Rongier !

Après sa grosse blessure, Valentin Rongier doit encore revenir à 100% physiquement. Le milieu de terrain travaille pour cela et sait que le coach De Zerbi compte sur lui.

L’Olympique de Marseille récupère presque une recrue en la personne de Valentin Rongier. Blessé longuement la saison dernière, l’ancien nantais revient dans le groupe et a même joué quelques minutes sous les ordres de Roberto De Zerbi. La Provence nous informe d’ailleurs que le coach apprécie beaucoup le milieu de terrain. Seulement, il ne veut pas le « brûler » physiquement et attend qu’il soit remis à 100% avant de le titulariser.

« Nous avons procédé à beaucoup de changements »

Roberto De Zerbi a exprimé sa satisfaction concernant les changements apportés à l’effectif de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, ce matin, au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. « Je suis très content du mercato réalisé, aussi bien pour les arrivées que pour les départs », confie le coach de l’OM. « Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses. La situation aujourd’hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club. Beaucoup d’entre eux resteront pendant de nombreuses années à l’OM. Nous avons œuvré dans l’intérêt du club et de son futur. Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba. Ce sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi voulait partir aussi et je le savais dès le début. C’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matchs amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine, car il est encore sous contrat. »

« Rongier est un joueur important de notre effectif »

Roberto De Zerbi poursuit en parlant des qualités du numéro 21 de l’OM. « Valentin Rongier est un joueur important de notre effectif, il va bien, il s’entraine bien avec nous », se réjouit l’ancien coach de Brighton. « Il ne faut pas oublier qu’il revient d’une longue blessure de 8 mois, nous sommes contents qu’il soit disponible et en bonne santé. C’est à lui de le montrer sur le terrain désormais, car il y a beaucoup concurrence, mais c’est joueur important, polyvalent, qui peut évoluer à différents postes. C’est une valeur ajoutée pour nous. »

2 – Les South Winners teasent un gros tifo pour OM – Nice samedi !

Pour la 4ème journée de Ligue 1, l’OM affronte l’OGC Nice samedi dans une ambiance qui s’annonce festive. Avec l’anniversaire de l’Olympique de Marseille et de deux des groupes de supporters.

Ce samedi s’annonce très spécial pour tous les supporters de l’OM. En plus du derby face au rival niçois pour la 4ème journée de Ligue 1, ce sera un week-end de fête en tribune et sur le terrain. L’OM célébrera ses 125 ans, et pour l’occasion un maillot unique sera porté par les joueurs, mais samedi sera également les 40 ans du Commando Ultra 84 et les 30 ans des MTP. De quoi bien animer les virages marseillais, puisqu’en plus de ces deux groupes, les South Winners préparent un gros tifo pour l’entrée des joueurs, comme l’annonce leur président Rachid Zeroual : « Celui là il est vraiment spécial. On n’en a jamais fait comme ça hors stade dans notre tribune. Dans une période assez dure dans le monde, on veut faire comprendre aux gens le sens des réalités… Je pense qu’il sera représentatif de Marseille. »

Un tifo incroyable se prépare du coté des South Winners pour le match de samedi face à Nice. 👀🔥#OMOGCN #TeamOM pic.twitter.com/iuCPQ9nncd — Infos OM (@InfosOM_) September 10, 2024

3 – OM : le retour en forme physique de Kondogbia !

Il a été l’une des plus grosse déception lors de la saison 2023/2024. Rescapé surprise après un mercato très actif, Geoffrey Kondogbia a réussi à convaincre De Zerbi à l’OM, son sélectionneur aussi !

Son sélectionneur, Raoul Savoy a souligné la progression physique du milieu de terrain en conférence de presse. « Lors des matches de juin en qualifications pour le Mondial 2026, contre le Ghana et le Tchad, Geoffrey sortait d’une fin de saison assez difficile avec l’Olympique de Marseille. Il n’était alors pas au meilleur de sa forme. On voit qu’il est très bien dans sa tête et dans son jeu : il a effectué une excellente préparation avec son club, et son entraîneur, Roberto De Zerbi, lui fait confiance. Il joue, il est en forme, et pour la sélection, c’est une excellente chose. Geoffrey est un très bon joueur, c’est un leader et il a l’expérience des grands matches. »

Kondogbia a effectué une excellente préparation avec son club



Invité de l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé sur le milieu de terrain marseillais et notamment le retour de Koné qui pourrait chambouler la hiérarchie.

Blessé depuis les matchs de préparation, Ismaël Koné est en phase de réathlétisation et devrait réintégrer le groupe d’ici peu. De quoi faire douter la hiérarchie des milieux du début de saison, et notamment Kondogbia. Pour Jean-Charles De Bono, Koné pourrait amener plus de verticalité : « Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c’est certain. Je trouve que dans la vitesse, quand je vois sont but marqué face à Sunderland, il part du côté, dribble 3 joueurs et finis plat du pied. Lui il arrive à se projeter il a peut-être cette adresse, cette jeunesse qui le propulse plus facilement. Il va vouloir jouer et si tu prends confiance en toi bah tu vas dérouler. Je pense qu’il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu’avec Kondogbia. Kondo c’est très souvent des longs ballons comme il faisait l’année précédente. »

