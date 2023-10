La pépite Sternal, le prix de Correa et la phrase choc de Larguet… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Sternal raconté dans un podcast, Correa pourrait coûter cher à l’OM et Larguet balance sur certains parents…

Peut-être qu’Enzo Sternal était au départ de ce futur gros projet

A 16 ans, Enzo Sternal est l’un des talents du centre de formation de l’OM qu’il a rejoint il y a un an. Son ancien entraîneur Nabil Tighazoui a fait quelques confidences sur son transfert vers Marseille à l’occasion du podcast de l’Equipe L’avenir leur appartient : « Moi j’ai été assez surpris, je n’étais vraiment pas au courant. Les choses ont été bien faites par l’OM en toute discrétion. (…) Quand j’ai su après le destination d’Enzo, j’étais assez surpris, mais je savais que Marseille était au cœur d’un futur gros projet et peut-être qu’Enzo était au départ de ce futur gros projet là ».

Âgé de 15 an le jeune attaquant est arrivé en provenance de Nancy dans l’anonymat l’été dernier. Il compte six sélections avec l’équipe de France U16 et a fait plusieurs apparitions avec les U19 de l’OM avec lesquels il a inscrit quelques buts. L’entraîneur des U16 français prônait récemment ses qualités.

Enzo Sternal, la pépite du centre de formation de l’OM ?

« Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hyper toniques. Certes il a parfois un peu de déchet, mais ça fait partie de son évolution. Il doit surtout apprendre à être plus efficace. Je l’aime bien parce qu’il a beaucoup de maturité. Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide. » José Alcocer – Source : La Provence (09/03/23)

A LIRE AUSSI : OM – Di Meco : « Il est agaçant ces derniers temps… »

A peine arrivée à Marseille, ce dernier s’est retrouvé au cœur d’une micro polémique dont seul les réseaux sociaux ont le secret pour avoir « liké » une photo postée par Kylian Mbappé sur son compte Instagram, avec le message « Nous sommes le Paris Saint-Germain », juste après son festival réussi lors du clasico au Vélodrome (0-3). Enzo Sternal avait dû publier un message d’excuses sur Instagram : « Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs ».

10M€ pour Correa si l’OM se qualifie pour la C1 !

Joaquin Correa n’est clairement pas convaincant depuis son arrivée à l’OM. L’attaquant argentin n’est pas bon et affiche une attitude discutable. L’OM sera peut être obligé de faire un gros chèque en fin de saison…

Arrivé à l’OM en fin de mercato estival en provenance de l‘Inter Milan, Joaquin Correa ne répond pas aux attentes. La Provence rappelle que l’international argentin de 29 ans est arrivé dans « le cadre d’un prêt payant à double ressort (option de 10 M€ obligatoire en cas de qualification pour la C1 ; 13 M€ sans obligation sans C1), que l’OM se qualifie, ou pas, pour la prochaine édition de la Ligue des champions. » Le joueur va devoir rapidement affiché un niveau plus compétitif…

L’argentin est vivement critiqué pour sa nonchalance sur le terrain. « Il a laissé son agressivité en Argentine. Ce n’est pas une surprise. Lors de son arrivée, on avait eu des informations comme quoi il était nonchalant. Il est typiquement le joueur que l’on avait décrit« , a déploré Sourigna Manomay.

A LIRE AUSSI: « Je suis sûr que l’OM remportera encore des titres avec moi à la tête de l’équipe ! »

Je n’ai jamais vu un joueur comme ça à l’OM, on dirait un touriste

« Je n’ai jamais vu un joueur comme ça à l’OM, on dirait un touriste. Il n’arrête pas de rigoler à chaque fois qu’il rate quelque chose. Son attitude est insupportable. C’est très grave ! », a constaté Franck Conte.

Correa a besoin de temps, de temps de jeu pour s’adapter à la L1

#Balerdi « #Correa ? Il est encore en phase d’adaptation, il a changé de pays, de championnat. il a besoin de temps, de temps de jeu pour s’adapter à la L1. C’est plus physique, je le connais, je connais ses qualités, il va les montrer et aider l’équipe. » #OM #ASMOM pic.twitter.com/Or5dbub2Nc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2023

A LIRE : OM : 5 salariés écartés du groupe pro ?

Léo Balerdi a été interrogé sur Correa, une recrue estival peut à son avantage depuis son arrivée à l’OM :« Correa ? Il est encore en phase d’adaptation, il a changé de pays, de championnat. il a besoin de temps, de temps de jeu pour s’adapter à la L1. C’est plus physique, je le connais, je connais ses qualités, il va les montrer et aider l’équipe. »

Il y a des familles qui ont tué leurs enfants pour le football !

Dans un entretien accordé à UNIFOOT TV, Nasser Larguet a donné son sentiment sur le danger du comportement des parents dans les clubs de foot. Il estime que ces derniers doivent laisser les formateurs travailler.

Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l’OM et aujourd’hui directeur technique national de l’Arabie Saoudite, a évoqué le rôle des parents. « Il y a des familles qui ont tué leurs enfants pour le football ! Parce qu’ils voient en leur enfant ce qu’ils n’ont pas été eux et ils veulent gagner de l’argent sur le dos de leur enfant. C’est un danger, soyez de vrais parents. Soyez des accompagnateurs, quand votre fils est malade vous l’amener chez les médecin et vous n’allez pas dire il faut faire ci ou ça. Les parents sont capables de faire ça au professeur à l’école ou au formateur de football, il ne le font pas au chirurgien. N’intervenez pas ! Il faut sensibiliser les parents, il faut avoir des moments de convivialité pour sortir du contexte football. »

A lire : Mercato OM : Dugarry liste les problèmes de l’effectif marseillais