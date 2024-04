L’avenir d’Ounahi tranché ? Fonseca intéressé et le point sur le blessé avant d’affronter le LOSC… Les 3 infos OM du 04/04/2024

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi :

Ounahi, porte ouverte ?

Toujours peu titularisé et globalement décevant lorsqu’il est sur le terrain, Azzedine Ounahi pourrait ne pas être retenu cet été.

Arrivé à l’hiver 2023, Azzedine Ounahi a connu plusieurs coachs à l’OM. Malgré cela et plusieurs systèmes mis en place, l’international marocain n’a pas réussi à s’imposer et ne parvient pas à montrer l’étendu de son talent. Le milieu de terrain était proche d’un départ au mercato d’hiver dernier avec notamment des clubs en Arabie Saoudite. Ce dernier regretterait parfois son choix de ne pas y avoir signé d’après les informations du journal L’Equipe.

« La période de mercato a également été un point de bascule. Un temps, le joueur s’est vu filer en Arabie saoudite, Al-Hilal lui a fait les yeux doux, et le gardien de la sélection Yassine Bounou lui a vanté le projet local. Ses représentants avaient des ambitions sportives plus élevées pour lui, et les prêts proposés par des clubs anglais (dont Brentford) n’ont pas séduit. Ounahi a souvent repensé à cette opportunité saoudienne, et il y terminera peut-être à l’avenir », explique le quotidien sportif en affirmant également qu’il pourrait quitter le club dès cet été. En cas d’offre, l’Olympique de Marseille ne devrait pas le retenir.

La blessure d’Ounahi a l’orteil a posé beaucoup de problèmes

« Ounahi a été extraordinaire en Coupe du Monde. Je pense que sa blessure à l’orteil lui a posé beaucoup de problèmes, a indiqué Gasset. Il a été opéré et est toujours en train de se soigner. La semaine dernière, il n’était pas dans le groupe car il avait mal au genou. J’espère qu’il va retrouver le niveau qui était le sien en Coupe du Monde », a-t-il ajouté.

Fonseca toujours emballé par le projet OM ?



Arrivé le 20 février à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset reste évasif concernant son avenir. L’expérimenté coach devrait logiquement être remplacé cet été, et le nom de Paulo Fonseca serait toujours d’actualité d’autant que l’intéressé ne serait pas insensible au projet marseillais…

En effet, selon la Provence, Paulo Fonseca est dans la short list de Pablo Longoria pour cet été. Le coach du LOSC était déjà emballé à l’idée de rejoindre l’OM après l’échec Gallardo et avant le choix Marcelino mais son club avait bloquer ce transfert. L’entraineur portugais, qui sera libre en juin prochain serait toujours sensible à cet intérêt.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester à l’OM. L’Équipe a dévoilé cette semaine l’intérêt du board olympien pour Christophe Galtier ou Paulo Fonseca. Invité dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali a évoqué ces deux possibilités.

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list »

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaît parfaitement leur style de jeu, a affirmé Attali. On sait quels types de joueurs ils apprécient. On ne partirait pas dans l’inconnu avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis à Longoria de montrer qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, c’est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça. Galtier a toujours travaillé sur la durée hormis à Paris car cela est trop compliqué dans ce club. Il faut imposer cette stabilité « , a ajouté le journaliste.

Mbemba et Murillo encore justes

Avant le déplacement à Lille pour y affronter le LOSC demain soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Jean Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le coach a fait le point sur l’état de son groupe amoindri par les blessures.

Jean Louis Gasset doit encore faire avec de nombreux absents dont Mbemba. « Murillo reprend avec le groupe de façon partielle. Il est joker, inattaquable pour les autres joueurs. Les nouvelles sont bonnes. Mbemba, c’est bon aussi dans le sens où il n’y a rien de grave. Un pincement qu’il avait déjà eu à Porto. Les docteurs ont fait ce qu’il fallait. Je pense que dans le week-end, il reprendra le footing. » Rongier, Nadir, Meité, Clauss mais aussi Sarr sont blessés. « Le temps de travail et les séances donnent de l’optimisme. On a eu ce temps pour conforter des joueurs qu’on avait précipiter à jouer. La veille, on avait fait un essai pour Balerdi, Gigot ou Gueye. Ils avaient le feu vert mais ils n’étaient pas à 100%. Là on a eu une semaine, ils ont bien travaillé, en trouvent aussi des nouveaux postes à des joueurs ».

Mbemba de retour semaine prochaine

