Le FC Séville sur deux Marseillais, Newcastle veut blinder Longstaff, le dossier Thauvin, meilleur passeur de L2 dans le viseur… Les infos et rumeurs mercato de cette semaine !

Un joueur de L2, Sarr et Lopez pistés par le FC Séville, le contrat de Thauvin… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Mercato : L’OM s’interesse au 3e meilleur passeur de Ligue 1, libre en fin de saison…

En fin de contrat, Yohann Court va quitter Brest cet été. Il serait une cible pour les dirigeants marseillais d’après l’Equipe…

En effet, selon L’Equipe les dirigeants olympiens se sont renseignés sur Yohann Court. Avec 7 passes décisives, le joueur âgé de 30 qui évolue au Stade Brestois est actuellement le troisième passeur de Ligue 1, juste derrière Angel Di Maria (14) et Slimlani (8). L’ancien joueur de Troyes arrive en fin de contrat au mois de juin, et pourrait venir renforcer le secteur offensif marseillais une fois la saison terminée (mi-juillet?). Un joueur d’expérience, ce n’était pas la stratégie de début de saison de Jacques-Henri Eyraud qui souhaitait recruter des jeunes joueurs. Dans la tourmente, le président de l’OM pourrait changer d’avis…

ON VA DÉSORMAIS SE TOURNER PLUS VERS DE JEUNES TALENTS – JHE

Il s’était exprimé cet été avant le mercato estival:

« Il n’y a pas que des trentenaires dans notre projet ! Il y a des Kamara, des Sanson, des Caleta Car… Oui, on a mis de l’expérience aussi. Pas que. Pour la suite, l’économie du football fait qu’on va désormais se tourner plus vers des jeunes talents. » Jacques Henri Eyraud – Source : RMC Sport

Mercato : Le clan Thauvin et l’OM pas sur la même longueur d’onde ?

Il a fait son retour à la compétition 6 mois après son opération de la cheville. Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait décider de terminer son contrat avec l’OM…

Il était considéré comme la tête de gondole de l’effectif olympien, champion du monde 2018, Florian Thauvin devait rapporter un gros montant au club olympien. Mais voilà, l’ailier droit s’est blessé et a été éloigné des terrain plus six mois suite à son opération de la cheville. L’international français est lié avec l’OM jusqu’en 2021, et le club olympien n’a pas les moyen de lui proposer une prolongation de contrat. Un départ à minima cet été (un montant de 20M€ est évoqué par France Football) ne serait pas la priorité du joueur. D’autant que son entourage n’aurait pas apprécié la gestion de sa blessure, l’OM ne voulait pas d’opération initialement, selon le journaliste RMC, Florent Germain…

Thauvin, un départ libre en 2021 ?

« Dans l’entourage de Thauvin on estime que son cas personnel a été très mal géré par la direction. La blessure est venue au pire des moments parce que ça va être compliqué de vendre Thauvin à un bon prix cet été. Pas sûr en plus, s’il y a une Ligue des champions, que lui n’ait pas envie de terminer son aventure marseillaise sur une Ligue des champions et donc partir libre en juin 2021 », Florent Germain – Source: RMC

Mercato : Après Ocampos, le FC Séville pourrait s’offrir un autre joueur de l’OM ?

L’OM devrait être sanctionné par le FPF même si la fin de saison est tronquée et que le mercato estival sera décalé. Pour autant, le club olympien doit vendre et pourrait être tenté de laisser filer un de ses titulaires vers la Liga…

Cette semaine, France Football affirmait que Bouna Sarr serait courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. En effet, le latéral droit serait suivi de très près par le Borussia Dortmund et le FC Séville. Une information qui se confirme en Espagne…

8M€ pour le transfert de Sarr au FC Séville ?

SElon le média El Mundo Deportivo, le directeur sportif du club Sévillan, Monchi, verrait d’un bon œil l’arrivée de Bouna Sarr cet été. Il serait considéré comme un remplaçant idéal pour Jesús Navas, qui, à 34 ans, n’a plus le même niveau de performance. De plus, sa position naturelle plus offensive correspond aux exigence du coach Lopetegui. Bouna Sarr, 28 ans et a disputé 32 matchs cette saison entre la Ligue 1, pourrait être transféré pour un montant évalué à 8M€ selon le média espangol…

Bouna Sarr, lateral derecho del Olympique de Marsella, es el objetivo de Monchi para cubrir a Jesús Navas pic.twitter.com/DpfJMCkBnE — UnSevillistaDel93 (@UnSevillista93) March 18, 2020

Mercato : Le coach de Newcastle s’inquiète mais veut tout faire pour retenir sa pépite visée par l’OM !

Libre en juin prochain, le jeune milieu de terrain Matty Longstaff attise les convoitises. L’OM aimerait réccupérer le joeuur mais Newcatle veut tout faire pour le prolonger…

Il y a 10 jours, plusieurs médias anglais affirmaient que l’OM s’était positionné sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais espère faire signer un nouveau contrat à son milieu de terrain de 19 ans malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands. Selon le Daily Mirror, rien ‘est encore acté et le jeune joueur attend des nouvelles de son club. Newcastle est 14e de Premier League avec 5 points d’avance sur le 18e, Bournemouth. Le média anglais précise que si Matthew Longstaff ne prolonge pas d’ici juin, son indemnité de formation coutera 465000€ au club qui le convaincra.

Interrogé par le Daily Star, le coach des Magpies, Steve Bruce s’inquiète de la situation mais veut conserver le jeune talent.

cette situation est préoccupante — Bruce

« Je sais bien que des clubs lui parlent en ce moment, et cette situation est préoccupante. Je lui parle régulièrement et continuerai à le faire. Il sait à quel point le club et moi souhaitons qu’il reste ». Steve Bruce – source : Daily Star

Mercato OM : Maxime Lopez toujours dans le viseur d’un club espagnol

Alors que le championnat est à l’arrêt à cause de la pandémie du Coronavirus, le mercato estival pourrait lui aussi être repoussé. Du côté de Marseille, des départs sont à prévoir pour renflouer les caisses. A un an du terme de son contrat, Maxime Lopez pourrait poursuivre à sa carrière à l’étranger notamment en Espagne où il est courtisé par plusieurs clubs.

Maxime Lopez a perdu sa place de titulaire au fil de la saison. Le trio Kamara – Rongier – Sanson s’est en effet imposé au yeux d’André Villas-Boas. A un an du terme de son contrat, le jeune minot issue du centre de formation de l’OM pourrait quitter Marseille cet été lors du mercato.

Selon les informations de France Football, le marseillais serait en effet toujours dans le viseur du FC Seville. Le club espagnol le suit depuis plusieurs saisons et l’OM avait déjà refusé une offre de 15 millions d’euros en janvier 2019. Le club andalou ne serait toutefois le seul en espagnol à courtiser Maxime Lopez indique l’hebdomadaire.

Le Chiffre : 23

C’est le nombre de matchs de ligue 1 disputés par Lopez cette saison,. Il a délivré 3 passes décisives. Son contrat avec l’Olympique de Marseille prendra fin en juin 2021. Sa côte sur le marché des transferts est estimée à 15M€ par le site Transfertmarkt.