Le feuilleton Gerson, 50M€ pour une piste de Longoria et le départ de Balerdi… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Le feuilleton Gerson, 50M€ pour une piste de Longoria et le départ de Balerdi !

Mercato : OM vs Gerson, réconciliation impossible ?

L’Olympique de Marseille tente de se séparer de Gerson depuis plusieurs semaines. Le Brésilien souhaite signer à Flamengo mais le club ne veut pas lâcher les 20M€ réclamés par les Marseillais. Le milieu de terrain n’aurait pas l’intention de rejouer avec le maillot olympien…

En effet selon le média brésilien Lance, « la situation de Gerson à l’Olympique de Marseille est de plus en plus délicate. Après un imbroglio avec l’entraîneur Igor Tudor, le milieu de terrain ne restera pas en France, mais n’a toujours pas réussi à trouver une destination pour 2023. Le Brésilien s’entraîne séparément du reste de l’équipe et rêve d’un retour au Brésil, plus précisément à Flamengo. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de rapprochement entre les parties. » Le média reste pessimiste contrairement au dernières informations (voir ci-dessous), Lance estime qu’un rapprochement, aujourd’hui, est jugé peu probable par les deux parties. Gerson veut quitter Marseille.

Gerson départ inéluctable ?

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes mais le feuilleton Gerson dure déjà depuis plus d’un mois. N’ayant même pas participé à la dernière rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco, le milieu de terrain tente depuis plusieurs semaines de retourner dans son ancien club, Flamengo. Ce dernier ne veut en revanche pas payer les 20 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille.

La discussion renouée entre l’OM et Flamengo?

Si le club a freiné les négociations avec les Brésiliens ces derniers jours, voyant qu’aucun accord n’étant possible, il serait prêt à faire un effort. D’après les informations de Julio Miguel Neto, le dossier a repris de l’épaisseur après une réunion qui a eu lieu ce mercredi avant la demi-finale entre la France et le Maroc. L’Olympique de Marseille aurait accepté de reprendre les négociations, estimant qu’aucun club ne serait prêt à poser les 20 millions d’euros demandés.

#Olympique e #Flamengo retomam negociações por #Gerson, e ajustes sobre valores serão feitos.

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les dirigeants brésiliens n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL

Mercato OM : L’avenir de Thuram va prendre un tournant !

Pablo Longoria aurait lancé les hostilités pour recruter Marcus Thuram. Il fait en revanche face à une énorme concurrence. En Italie, on affirme qu’un gros push de l’Inter Milan est en cours !

Appelé pour jouer la Coupe du Monde avec l’Equipe de France, Marcus Thuram serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille afin de remplacer Luis Suarez qui a énormément déçu à ce poste et qui est parti. Cependant, d’après plusieurs médias, le Bayern Munich ne lâche pas le Français.

Thuram au centre du projet de l’Inter Milan?

En Italie et plus précisément la Gazzetta Dello Sport explique que l’attaquant passé par Guingamp attire énormément l’Inter Milan. Le club n’en est pas à son coup d’essai mais semble bien déterminé cette fois à le faire signer.

La volonté des Milanais est d’ailleurs de mettre de côté Romelu Lukaku et de placer Marcus Thuram au sein de son futur projet sportif… Des arguments qui pourraient faire oublier la piste de l’Olympique de Marseille au fils de Lilian Thuram.

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Il y a quelques semaines, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)

Mercato OM : Vers le départ d’un habituel titulaire de Tudor dans les prochains jours ?

Eliminé de la Coupe d’Europe, l’OM va avoir moins de matches à jouer lors de cette seconde partie de saison. Le mercato hivernal de Pablo Longoria pourrait être une nouvelle fois agité…

Pablo Longoria a déjà bouclé le prêt avec OA de Luis Suarez à Alméria, Gerson espère toujours repartir à Flamengo. De plus, Tudor va devoir faire sans Amine Harit blessé et opéré du genou et donc absent jusqu’à la fin de la saison. Un autre départ pourrait intervenir en défense. En effet, selon l’After Foot sur RMC, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM dans les prochaines heures. Le joueur de 23 ans était déjà proche de rejoindre Bologne l’été dernier, un joli chèque pourrait convaincre la direction olympienne. Pour rappel, Balerdi est un titulaire indiscutable dans le onze de Tudor, il a joué les 15 matches de Ligue 1 et les 6 de Ligue des Champions.

Balerdi rapidement transféré ?

Leonardo Balerdi, auteur d’un bon match contre les gones, était monté au créneau pour défendre son coach après la rencontre en zone mixte.

« Oui, on est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match on a fait de très bonnes choses. Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd’hui on a été bons sur les petits détails. » Leonardo Balerdi – Zone mixte – 06/11/2022

OM Mercato : Une offre de 50M€ de Tottenham pour une cible de Longoria ?

Depuis plusieurs jours, l’international marocain Sofyan Amrabat (26 ans) est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal. Mais des clubs anglais sont prêts à sortir le chéquier pour écraser toute concurrence sur ce dossier.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes mais de nombreuses rumeurs commencent déjà à circuler de toutes parts. Ces derniers jours, un intérêt de l’ OM pour l’international marocain Sofyan Amrabat (26 ans) est ainsi relayé par divers médias. Auteur d’un mondial remarquable, le milieu de terrain de la Fiorentina a vu sa côte exploser sur le marché des transferts. A tel point qu’il paraît désormais inaccessible pour le club marseillais.

Selon les informations de notre confrère journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim, Tottenham serait prêt à mettre 50M€ dès cet hiver pour devancer la concurrence de Liverpool et de l’Atletico pour Sofyan Amrabat (26 ans).

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et la France mercredi soir, Sofyan Amrabat s’est confié sur son avenir auprès du journal Marca. Le milieu de terrain a notamment évoqué les intérêts du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid :

Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde

« C’est un grand honneur d’être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai beaucoup de respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J’ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé… Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon. Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde. C’est aussi fort que la Premier League. L’Italie aussi. Peut-être qu’un jour je jouerai là-bas. J’ai 26 ans, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. » Sofyan Amrabat – source : Marca (14/12/2022)