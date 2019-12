Le mercato de Strootman, les salaire en baisse et le calendrier tendu… les 3 infos OM de ce lundi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Ce mardi au menu : Strootman proposé en Bundesliga, les salaires moyens ont baissé et le calendrier 2020 s’annonce compliqué.

L’OM 4e des salaires moyens en Ligue 1

En effet, le quotidien sportif se base sur des chiffres de Sporting Intelligence et explique que « la masse salariale du PSG cette saison représente environ un tiers (34 %) de tous les salaires versés par les 20 clubs de Ligue 1 ». Alors que cette part était de 26% il y a deux ans. Le club parisien est donc largement en tête des salaires moyens de Ligues 1, devant Monaco (11 % de la masse salariale totale), Lyon et Marseille (autour de 8 % chacun). Lille est 5e avec près de 5 %.

OM : 6 matches à l’extérieur sur 9 entre janvier et février

La seconde partie de saison de l’OM sera relevée. En effet, le club olympien va devoir se déplacer chez la plupart de ses concurrents. Et cela va vite commencer dès les deux premiers mois de l’année. Après le traditionnel match de Coupe de France, cette année face à Trélissac à Limoge, les olympiens vont souvent se déplacer en Ligue 1.

En effet sur les 9 premiers matches de Ligue 1 lors de janvier et février prochain, l’OM va se déplacer 6 fois. Sans compter qu’une qualification en Coupe de France pourrait alourdir le calendrier et une nouvelle fois à l’extérieur. De plus, les marseillais vont aller à Rennes (3e), puis Bordeaux (pas de victoire la bas depuis 42 ans), puis à Saint-Etienne, Lille (4e) et enfin Nîmes (qui lutte pour son maintien).

Un calendrier corsé qui devrait donner des réponses sur la fin de saison de l’OM…

Janvier coupe_france 32e Trélissac Football Club – OM France 3 / Eurosport ligue_1 20e Rennes – OM Canal+ Sport ligue_1 21e OM – Angers Février ligue_1 22e Bordeaux – OM ligue_1 23e ASSE – OM ligue_1 24e OM – Toulouse ligue_1 25e LOSC – OM ligue_1 26e OM – Nantes ligue_1 27e Nîmes – OM

Strootman proposé au Herta Berlin ?

La semaine dernière France Football affirmait que le Herta Berlin avait dans son viseur Kevin Strootman. Ce lundi, le journal l’Equipe propose une autre version dans ce dossier. En effet, le club allemand cherche bien à se renforcer en janvier et dispose de moyens conséquents, mais il aurait d’autres priorités.

Le quotidien sportif explique qu’au poste de milieu défensif, le lyonnais Tousart et le gunner Xhaka sont les priorités. Le milieu suisse d’Arsenal aurait même un accord avec le Herta mais Arteta, nouveau coach du club londonien, ne veut pas entendre parler d’un départ. De plus les noms de Weigl, Gotze et Draxler sont cités.

Concernant Strootman, le milieu de terrain aurait été proposé au Herta Berlin. L’OM tente de se débarrasser de son plus gros salaire depuis l’été dernier et espère trouver une porte de sortie en janvier. Reste que l’international néerlandais n’est pas dans les priorités du club allemand, ce qui pourrait compromettre un transfert cet hiver…