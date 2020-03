Le prix de Caleta-Car fixé? Bouna Sarr pisté par deux clubs, une porte de sortie pour Strootman? Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Aujourd’hui au menu : Le prix de Caleta-Car fixé, Bouna Sarr attise la convoitise, Strootman en Belgique?

Mercato OM : Après Séville, un club anglais piste Bouna Sarr?

Important dans l’effectif marseillais depuis plusieurs saisons, Bouna Sarr est de plus en plus convoité. L’ailier reconvertit en latéral droit serait dans le viseur d’Everton.

Après sa première saison au poste de latéral droit, Bouna Sarr avait attisé les convoitises de Leicester, club de Premier League. L’OM n’avait pas donné suite à ces rumeurs et avait donc conservé l’ancien joueur du FC Metz.

Cette saison, il brille sous les ordres d’André Villas-Boas qui semble lui donner sa confiance aux deux postes. Il y a quelques jours, France Football nous informait que le FC Séville appréciait les performances de Bouna Sarr.

L’OM demande 11 millions d’euros pour Sarr?

Ce dimanche, c’est le Sunday Mirror qui affirme que le Marseillais est dans le viseur d’Everton. Le club anglais serait même prêt à mettre 8 millions d’euros alors que l’OM souhaiterait au moins en tirer 11 millions d’euros.

Toujours selon le média anglais, Bouna Sarr serait tenté par un départ en Angleterre. Les Toffees verraient d’un bon oeil ce transfert, d’autant plus que Djibril Sidibé (prêté jusqu’à la fin de la saison) va retourner à l’AS Monaco.

Everton battling with Sevilla for Bouna Sarr claims reporthttps://t.co/bZ8VrAFVuO pic.twitter.com/AVwto2zdXH — Everton FC News (@LivEchoEFC) March 29, 2020

Mercato OM : Le prix de Caleta-Car fixé?

Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, Duje Caleta-Car pourrait quitter l’OM cet été en cas de grosse offre. Le Croate ne serait cependant pas la priorité de Naples mais le club aurait fixé son prix selon un média napolitain…

Cette semaine, Duje Caleta-Car a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs. Tout d’abord les deux géants de Manchester : United et City qui auraient tous les deux suivi de près les performances du défenseur de l’Olympique de Marseille.

Après cela, le Corriere Dello Sport affirmait également que Naples cherchait un remplaçant à Kalidou Koulibaly, très convoité depuis plusieurs saisons… Caleta-Car a donc été cité parmi ces noms mais l’international croate serait le second parmi cette liste.

30 millions d’euros pour Caleta-Car?

Area Napoli, un site relayant les informations autour du club entraîné par Gennaro Gattuso nous informait que l’OM aurait réclamé 30 millions d’euros pour le défenseur central.

Acheté pour 19 millions en 2018, le club ferait un joli bénéfice en s’en séparant mais pourrait espérer plus venant d’autres clubs. Une information à prendre avec des pincettes mais qui pourrait être une bonne nouvelle pour les finances de l’Olympique de Marseille qui sont dans le rouge…

Mercato : Une bonne nouvelle dans le dossier Lihadji pour l’OM?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe est revenu sur la situation actuelle du mercato des jeunes avec la crise du coronavirus. Le quotidien sportif affirme que cela pourrait être une bonne chose pour les clubs formateurs.

De nombreux jeunes joueurs n’ont pas encore signé leurs premiers contrats professionnels avec leur club formateur. Avec la concurrence et le marché international, il est devenu difficile pour ces écuries de conserver leurs talents.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a consacré un article à ce sujet. Le mercato des jeunes est, comme celui de leurs ainés, tronqué par la crise du coronavirus. Un recruteur d’un grand club européen s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du quotidien sportif.

« C’est sûr qu’il est probable qu’on ne puisse pas proposer des primes à la signature aussi importantes qu’habituelle et c’est un facteur de décision très important dans certains dossier. On est aussi privés d’une période où on occupe traditionnellement le terrain pour observer les joueurs et discuter avec leurs entourages. Et la suite est déjà tronquée puisque les phases finales des Championnats nationaux des moins de 17 et 19 ans ont été annulées… »

Un recruteur d’un grand club européen – Source : L’Equipe

Lihadji laisse planer le doute…

En bref, cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. En manque de moyen pour signer les joueurs et surtout en manque d’informations sur les jeunes, les clubs européens devraient moins se ruer sur le talent marseillais Isaac Lihadji avec qui les négociations sont compliquées. Le club pourrait donc avoir une chance de le conserver, d’autant plus que le joueur a récemment posté des photos sur son compte Instagram qui laissent planer le doute…

La publication sur Instagram d’Isaac Lihadji avant de modifier quelques minutes plus tard… 🧐 #TeamOM pic.twitter.com/qG1UQcpYuE — Mercat’OM (@mercat_om) March 23, 2020

Mercato OM : Réel interêt ou rien pour l’instant concernant ce jeune ailier dribbleur ?

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs existent autour d’un intérêt de l’OM pour le jeune ailier nigérian Chidera Ejuke. Cependant, son agent a expliqué qu’il n’y avait rien avec l’OM, pour l’instant…

L’ailier gauche de 22 ans du SC Heerenveen réalise une grosse saison avec 9 buts marqués et 4 passes décisives offertes en 25 matchs d’Eredivisie cette saison. Des performance qui attise les intérêts et selon le site owngoalnigeria.com, l’OM et l’Ajax Amsterdam seraient des candidats à son recrutement. Pour autant, son agent, Atta Aneke a confié au même média, qu’il n’y avait rien avec le club olympien pour le moment. A suivre…

pour l’instant il n’y a rien avec l’OM — Aneke

« Ejuke a été bon cette saison et comme souvent des renseignements ont été pris à son sujet, mais pour l’instant il n’y a rien avec l’OM. Ejuke est très content à Heerenveen et espère terminer la saison le plus haut possible lorsque la compétition reprendra après suspension lié au Coronavirus… » Atta Aneke – source : owngoalnigeria.com

Petite vidéo pour vous faire une idée des qualités de Chidera Ejuke 🇳🇬 ailier gauche de 22 ans du SC Heenreveen au Pays-Bas. #MercatOM 9 buts et 4 passes décisives sur la saison 2019/2020 TCC. #TeamOMpic.twitter.com/bIYb39iBPH — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393) March 27, 2020

Mercato OM: Une porte de sortie en Belgique pour Strootman ?

En difficulté financière l’OM va devoir vendre au mercato estival. Touchant un gros salaire, Kevin Strootman ne devrait pas être retenu par les dirigeants marseillais…

Selon Voetbal24, Kevin Strootman serait dans le viseur d’une équipe belge importante. Le média ne précise pas l’identité du club, mais indique qu’une offre entre 5 et 8 millions d’euros serait suffisante pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’AS Rome. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain olympien s’était exprimé en conférence de presse sur son avenir, et a confirmé qu’il souhaite jouer la Ligue des Champions avec l’OM.

Je veux jouer la Ligue des Champions ici– Strootman

« Tu penses que je pense déjà à la saison prochaine ? Non… Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c’est notre objectif. Je crois que pour tout le monde si tu ne joues pas, tu n’es pas content. Tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c’est comme ça, tu n’as besoin que de onze joueurs sur le terrain et huit sur le banc. Maintenant je suis sur le banc. Oui j’ai joué le dernier match mais normalement je ne devais pas être aligné. Mais l’équipe a été bonne donc je devrais dire quoi ? L’entraîneur fait ça ou un autre fait ça… Je peux dire tout ce que je veux mais moi, je dois faire mieux. Parce que Bouba joue dans ma position et Rongier et Sanson et Lopez parfois, et ils ont été bons. Alors je dois faire plus, je dois faire mieux pour jouer. Pour être dans le onze titulaire. Je ne peux faire que ça et non pas penser « je ne joue pas maintenant alors je vais partir. » Je dois partir où ? Quand je ne joue pas ici, je dois partir au Real Madrid ou à Barcelone ? Je ne joue pas. Je dois être bon aux entraînements quand le coach fait appel à moi, c’est tout. La saison prochaine, on a un objectif, tout le monde dans ce club : jouer la Ligue des Champions. »

Kevin Strootman – Source : Conférence de presse du 13 mars 2020

Mercato OM: Lopez pisté par un cador anglais ?

Alors que le football est logiquement arrêté lors de cette crise sanitaire, les clubs préparent leur mercato. Tottenham et West Ham auraient un œil du côté de l’OM et plus précisément sur Maxime Lopez…

Selon Daily Star média anglais, Tottenham et West Ham suivraient de près la situation du joueur formé à l’OM. Les dirigeants des deux clubs penseraient que 15 millions d’euros serait suffisant pour s’attacher les services de Maxime Lopez. Le média confirme que Séville est aussi sur les rangs. Le minot n’est plus un titulaire à part entière (17 titularisations sur 28 matches) sous Villas-Boas mais a quand même disputé 146 rencontres de Ligue 1 depuis ses débuts sous Garcia.

J’espère jouer la LDC avec l’OM– Lopez

Maxime Lopez avait évoqué son avenir en novembre dernier sur RMC…

« Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des champions à Marseille, je l’espère. Ce sont des choses comme ça qui font que j’ai envie de rester… Une offre de l’OM ? Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant. (…)Peut-être que cet été, malheureusement, je partirai. Je ne sais pas. Ce serait dommage… Je suis quelqu’un d’assez cérébral, je réfléchis énormément. Quand il se passe quelque chose, ça peut rester dans ma tête pendant des mois. C’est une réflexion que j’ai depuis longtemps. J’ai bien évidemment envie de prolonger. On verra! » Maxime Lopez – source : RMC