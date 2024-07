Lens piste un crack, Monaco a un accord avec un lensois, Lyon écarte des joueurs… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce Lundi.

Lens piste un crack

Le Racing club de Lens compte bien être actif durant ce mercato estival, le club nordiste s’intéresse au milieu de terrain offensif Eduard Spertsyan. Ce milieu de terrain offensif dispose de plusieurs qualités, Il est très technique efficace et dispose d’une superbe qualité sur les coups de pied arrêtés. Cette saison avec Krasnodar, il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues inscrit 11 buts et délivrés 3 passes décisives. Auteur d’une saison pleine et solide, il a impressionné de nombreux clubs en Europe et notamment le Racing club de Lens qui aimerait bien s’attacher ses services. Le droitier est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club russe, sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros. Aucune offre officielle n’a été formulée par Lens, qui doit d’abord vendre des joueurs. À l’âge de 24 ans l’international arménien ( 27 sélections, 4 buts) pourrait bien atterrir en Europe pour la saison à venir.

Cette revelation de Lens vers Monaco ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco va disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Pour cela les dirigeants du rocher doivent renforcer leur effectif. Les dirigeants monégasques auraient trouvé un accord avec l’un des meilleurs lensois la saison passée.

L’AS Monaco retrouver un accord avec Neil El-Aynaoui selon l‘Equipe. Le club monégasque aimerait s’attacher les services du jeune marocain. Une des grandes satisfactions de la saison côté lensois, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. Le club monégasque anticipe le départ de Youssouf Fofana, mais aussi une saison en Ligue des champions. D’après le quotidien l’AS Monaco est la famille du milieu marocain aurait trouvé un accord de principe. Les dirigeants du club de la principauté sont sur le point de transmettre une offre au Racing Club de Lens. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RCL, le club nordiste aimerait en tirer entre 15 et 20 millions d’euros. Les sangs et Or piste déjà l’éventuel remplaçant d’El-Aynaoui, Un jeune international arménien.

Lyon écarte 5 joueurs

Auteur d’une saison particulière l’Olympique lyonnais a pour ambition de performer dans le championnat de France la saison prochaine. Pour cela le club audonien il va devoir effectuer un remaniement d’effectifs durant ce mercato estival. On va devoir recruter mais aussi faire partir des joueurs, pour cela 5 joueurs ont déjà été écartés du groupe lyonnais.

L’Olympique Lyonnais un vécu une saison particulière très mal embarqué en début de championnat. Le club de John Textor a finalement remonté la pente et a terminé sa saison avec une place en Ligue Europa et une finale de Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain. Pour poursuivre dans sa lancée lors de l’exercice 2024 2025, l’OL va devoir renforcer son effectif. Très actif durant ce mercato estival l’Olympique Lyonnais à enregistrer l’arrivée de Moussa Niakhaté recrue la plus chère de l’histoire du club.

Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi sur le jeune Florent Sanchez écartés

Mais la direction lyonnaise a décidé d’écarter certains joueurs et de créer un loft à l’image du Paris Saint-Germain la saison passée. Le loft lyonnais compte A l’heure actuelle 5 joueurs Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi sur le jeune Florent Sanchez. Les ambitions de Lyon sont claires performer en championnat l’année prochaine. Ces joueurs sont donc poussés vers la sortie et devront trouver des clubs pour la saison.

