Les 3 infos mercato OM du jour : les derniers détails pour Valles ! L’Inter se montre gourmand pour sa pépite ? Le dossier Gigot relancé !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 11 juillet 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Les dernières infos (et détails financiers) du dossier Valles !

Le remplaçant de Pau Lopez se rapproche de l’OM. Si les noms de Meslier ou Samba ont été évoqués ces derniers jours, le club olympien devrait s’offrir le portier de Las Palmas, Alvaro Valles. Même si ce dernier était proche du Betis, l’offre financière de l’OM est bien supérieur.

Selon Radio Burgao FM, « Álvaro Valles et l’OM sont proches d’un accord. Le gardien sévillan sera un joueur du club français pour les 4 prochaines saisons. Il commencera à facturer 1,2 millions par an, soit 100 mille euros par mois. Des montants dont les joueurs du Real Betis ne se sont même pas approchés. » Le montant du transfert est estimé à 8M€ + 2M€ de bonus…

Contrat de 4 ans, 100k€/mois pour Valles ?

🚨💣| Noticia RB Álvaro Valles y el O. Marsella llegan a un acuerdo. El guardameta sevillano será jugador del club Francés para las próximas 4 temporadas. Pasará a cobrar 1.2M anuales 100 mil euros mensuales. Cantidades a las que los tiesos del Real Betis ni se acercaban. pic.twitter.com/mOAoOAtw6P — Radio Burgao FM 🎙️ (@Cardonin19) July 11, 2024



L’OM n’aura pas connu sa meilleure saison riche cette année ! En sous-performance dans plein de domaines, la question du gardien de but aura posé soucis durant toute l’année. Soucieux de régler ce problème et repartir sur de meilleures bases, l’OM va se séparer de Pau Lopez, qui partira en Italie. Avec l’arrivée de De Zerbi, le recrutement d’un gardien bon balle au pied est pratiquement indispensable.

La bonne pioche

Et c’est justement dans ce cas-là que l’OM s’est tourné vers le gardien de Las Palmas : Alvaro Valles. Le joueur serait une réclamation de De Zerbi qui serait séduit par le portier de 26 ans. Mesurant 1m92, le joueur espagnol a toutes les qualités nécessaires pour réussir à Marseille et convient parfaitement au style de jeu de l’entraîneur italien.

Un accord proche d’être trouvé ?

Álvaro Valles (26 ans) souhaite rejoindre l’OM ! Il négocie déjà son contrat avec le club. Notre offre est de 8 M€ + 2 M€ en bonus facilement atteignables. Il est dit que le Betis ne s’alignera pas sur nos conditions ! Roberto De Zerbi le veut pour son projet et le lui a fait… pic.twitter.com/n4HmMFjmtY — Fabien (@Beye13) July 10, 2024

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 8 millions d’euros + 2 millions de bonus selon le journal espagnol Canarias. Le Betis qui souhaitait également le joueur se serait fait distancer par la dernière offre de l’OM. Le gardien de son côté serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM et aurait déjà donné son OK. Les dirigeants finalisent les derniers détails de son contrat, alors que De Zerbi fait du forcing pour qu’il vienne.

Mercato OM : Le montant exorbitant demandé pour cette priorité de De Zerbi

L’OM est en train de renouveler profondément son effectif. Le club cherche un meneur de jeu et De Zerbi vise le jeune Valentin Carboni ! Alors qu’un accord de principe concernant le milieu de 19 ans était évoqué, l’Inter serait en fait très très gourmand !

Selon le journaliste italien, Alfredo Pedullà, « De Zerbi veut Carboni mais pour l’instant il n’y a pas d’accord sur la formule et le chiffre. L’Inter demande à l’OM un chiffre plus proche de 40 millions que de 35 millions et d’un rachat garanti. Pas un simple prêt sans garanties. Il va donc falloir améliorer la proposition… »

40M€ demandés pour Carboni ?

Valentin #Carboni piace molto a #DeZerbi, ma per il momento non c’è accordo su formula e cifra. L’#Inter chiede a OM una cifra più vicina ai 40 che ai 35 milioni e un riscatto garantito. Non un semplice prestito oneroso senza garanzie. Quindi servirà migliorare proposta — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2024





Déjà évoqué jeudi matin, le dossier Carboni semble bien avancé. En effet, selon Nicolò Schira , « Valentin Carboni se rapproche de l’OM en provenance de l’OM. Entretiens positifs avec ses agents et les intermédiaires. » Le journaliste Uriel Iugt affirme même qu’un accord a été trouvé et que tout devrait se régler après la finale de la Copa America Argentine – Colombie. « L’OM a ouvert des négociations formelles pour Valentín Carboni. Il y a déjà des conversations avec l’Inter et ils sont prêts à le vendre. Les chiffres ont déjà été discutés et il y aurait un accord de principe. Cela devrait se concrétiser après la Copa América. »

Accord de principe avec Carboni ?

Selon le journaliste italien, Gianluca Di Marzio, « Marseille continue de faire pression pour Valentin Carboni. La direction olympienne tente désormais d’obtenir un accord avec les Nerazzurri. Il y a une confiance dans le succès de la négociation. » L’OM discute avec l’Inter depuis plusieurs joueurs dans l’objectif de récupérer l’international argentin Valentin Carboni de retour du prêt de Monza. Le jeune milieu offensif est actuellement avec l’Argentin qualifié pour la finale de la Copa America. Alors qu’une exigence de 30M€ a été dans un premier temps évoquée, l’OM tente de trouver un accord et semble confiant dans ce dossier. Le joueur serait emballé à l’idée de travailler sous les ordres de De Zerbi…

#Calciomercato | Il #Marsiglia spinge sempre per Valentin #Carboni. Il club è alla ricerca dell’intesa con l’#Inter, c’è fiducia — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2024



L’OM semble déterminé à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel durant ce mercato. Une volonté due à l’arrivée de De Zerbi, réputé pour aider les talents en devenir à éclore, comme c’était le cas avec Brighton. Le milieu offensif Valentin Carboni est notamment dans le viseur du tacticien italien. Le nouvel entraîneur de l’OM a fait savoir aux dirigeants que le meneur de jeu argentin de l’Inter Milan était l’une de ses priorités.

Une grosse offre se prépare ?

Mais où en est ce dossier à ce jour ? Selon RMC Sport, plusieurs contacts ont déjà été noués avec le club italien, et l’OM cherche la meilleure formule convaincre les dirigeants milanais de lâcher leur joueur. Du côté de Carboni, l’envie de travailler avec le coach italien fait largement pencher la bascule du côté de Marseille, alors que plusieurs autres clubs se sont également positionnés. Marseille espère donner satisfaction à De Zerbi et se montre confiant dans l’avancée du dossier.

Mercato OM: Le dossier Gigot doublement relancé ?

L’OM est de retour sur les terrains d’entraînement et a commencé sa présaison depuis plusieurs jours. Après un début de mercato agité, l’effectif devrait encore beaucoup évoluer sur ces prochaines semaines. À commencer par le dossier Gigot qui semble compliqué à gérer, alors que le défenseur ne donne pas la priorité à un départ.

La saison commence dans un peu plus d’un mois pour les olympiens. Alors que l’entraînement a repris sous le joug de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’OM pourrait encore bien évoluer dans les jours qui viennent. Avec les nombreux départs potentiels et les rumeurs concernant les arrivées, le groupe devrait se retrouver bien modifié à la fin de la période de préparation.

Trabzonspor laisse une dernière chance à Gigot ?

Un des joueurs qui figure dans ce cas et dont l’avenir à l’OM semble de plus en plus flou, est Samuel Gigot. Un des capitaines de l’OM la saison dernière, le défenseur central a peiné à retrouver le niveau qu’il avait atteint avec Tudor. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur, le joueur ne semblait plus rentrer dans les plans du club. Un transfert avait même été négocié avec le club turc de Trabzonspor avant que ce dernier capote, Gigot ne semblant pas vouloir rejoindre la Turquie.

Une offre d’Arabie Saoudite pour Gigot ?

Cependant selon le média Sports Digitale, le club turc est prêt à faire un dernier geste pour le défenseur, qui n’a toujours pas donné de réponse sur son futur. Le défenseur marseillais a également reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite. « Trabzonsporva faire un dernier geste pour Gigot, qui n’a pas donné de réponse claire au club turc en raison de l’offre qu’il a reçue de l’Arabie Saoudite. Un autre nom qui ressort sur la liste des défenseurs est Gravillon. Abdullah est très disposé pour le joueur de 26 ans d’Adana Demirspor. »

ÖZEL | Suudi Arabistan’dan aldığı teklif nedeniyle Trabzonspor’a net cevap vermeyen Gigot için Bordo-Mavililer son bir hamle yapacak. Stoper listesinde öne çıkan bir başka isim Gravillon. Abdullah Avcı, Adana Demirspor’un 26 yaşındaki oyuncusu için oldukça istekli. 📰… pic.twitter.com/iif6FbIbKj — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 11, 2024



