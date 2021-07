Lirola ça avance, Benedetto sur le départ, et un Tchèque pisté… Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour !

OM Mercato: Lirola, c’est fait ?

Auteur d’une très belle deuxième partie de saison sous les couleurs de l’OM, Pol Lirola devrait rester du côté de Marseille. Le club olympien et la Fiorentina auraient enfin trouvé un accord…

Le retour de Pol Lirola devrait ravir les supporters marseillais. En effet, le défenseur espagnol devrait bien faire son come back après son retour de prêt à la Fiorentina. Ce mardi, L’Equipe nous indiquait que Pablo Longoria souhaitait rapidement boucler l’arrivée de Pol Lirola avant de concentrer sur une priorité : vendre des joueurs. Et il semblerait que le président olympien arrive au bout de son idée. En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano dans un live twitch, les trois parties se seraient mises d’accord pour un transfert définitif.

De son côté, La Provence confirme que les négociations sont proches d’aboutir à une issue favorable, Pol Lirola devrait donc redevenir un joueur de l’Olympique de Marseille.

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse mardi dernier, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille :

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

OM Mercato: Benedetto tout proche d’un départ (en prêt) ?

Auteur d’une saison 2020/2021 délicate, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille. L’Argentin serait proche d’un départ, alors qu’il a réalisé des performances intéressantes lors des derniers matchs amicaux…

Relégué à un poste de remplaçant, Dario Benedetto a vécu une deuxième partie de saison difficile. L’arrivée d’Arek Milik a fait beaucoup de mal à l’Argentin qui manque cruellement de temps de jeu, mais qui peut toujours apporter de la qualité en fin de match. Justement, il a pu montrer l’étendu de son talent ce jeudi en match amical, face au Servette de Genève. Il a marqué un doublé, ce qui porte son total à trois réalisations lors de cette présaison. Pourtant, il pourrait quitter l’OM dans les prochains jours…

Direction Sao Paulo pour Benedetto ?

D’après les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, l’OM est en négociation avancée avec Sao Paulo. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat, avec une prise en charge partielle du salaire de Benedetto par l’Olympique de Marseille.

Si le buteur était amené à quitter le club, Pablo Longoria pourrait se tourner vers Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari.

Como informou primeiro @jorgenicola, São Paulo está próximo da contratação de Dario Benedetto. Informação que eu recebi que está BEM próximo de ser concretizado. Viria por empréstimo com opção de compra. Salário (que na França é bem alto) dividido com o OM. pic.twitter.com/h6KYowtj3P — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) July 21, 2021

Conversas com Olympique de Marselha avançam e São Paulo revela otimismo por contratação de Benedetto!

https://t.co/dLbjL94rK9 via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) July 20, 2021

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » #MercatOM #OM https://t.co/cYrugvcauX — La Provence OM (@OMLaProvence) July 16, 2021

Mercato: L’OM cible un très jeune milieu tchèque ?

L’Olympique de Marseille est hyper actif sur ce marché des transferts. Si la priorité est de recruter Lirola, puis vendre des joueurs, Pablo Longoria aurait ciblé un jeune talent tchèque : Adam Karabec.

Agé de 34 ans, Dimitri Payet aura surement besoin d’un remplaçant cette saison, sachant que l‘OM est engagé dans trois compétitions y compris l’Europa League. Même si son état physique semble bon selon les derniers matchs amicaux, où il a multiplié les courses, un joueur pourrait arriver afin de préparer sa succession. Alors que Almada semble trop cher pour les Marseillais, Adam Karabec (18 ans) pourrait être une alternative à l’Argentin.

Karabec, un joueur très doué techniquement

D’après les informations de Goal, l’OM serait intéressé par sa venue. Joueur doué techniquement, avec une belle vista, il est capable de jouer numéro dix ou encore relayeur, de quoi être une doublure parfaite à Dimitri Payet. Néanmoins, la priorité du moment reste de dégraisser une partie de l’effectif.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)