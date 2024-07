Lyon sort 28M€, Rennes va vendre pour 23M€, Lens connait le remplaçant de Samba ? Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lyon recrute encore !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l'actualité des concurrents de l'OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L'Olympique Lyonnais compte bien reconstruire une équipe compétitive. En effet le club rhodanien est très actif en ce mercato estival et comptabilise déjà plusieurs recrues. Une nouvelle vient s'ajouter à la liste aujourd'hui.

La semaine dernière, l‘Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Moussa Niakhaté. Le défenseur français s’est engagé avec l’OL pour un contrat de 4 ans, arrivée de Nottingham Forest contre 32 millions d’euros. Il devient officiellement le transfert le plus cher de l’histoire du club. Et celle de latéral du Bétis, Abner Vinicius pour 8 millions d’euros. En effet c’est le premier mercato estival sous l’ère Textor sans aucune restriction en termes de mercato. L’OL compte bien casser sa tirelire.

Nuamah est Lyonnais

« L’Olympique Lyonnais annonce l’acquisition définitive de l’attaquant international ghanéen Ernest Nuamah, en provenance du RWDM, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 28,5 M€ » a communiqué le club. Le jeune international ghanéen évolué déjà l’année dernière sous les couleurs de l’olympique lyonnais. Auteur de 33 matchs toute compétition confondue, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Une saison pleine et correct pour un joueur âgé de seulement 20 ans. L’OL a déjà dépensé autour des 150 millions d’euros dans ce mercato

Rennes va perdre un cadre

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Roma aurait trouvé un accord avec Rennes pour signer le milieu de terrain de 24 ans, Enzo Le Fée. Arrivé en provenance de Lorient l’année dernière pour un montant de 20 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 avec le Stade Rennais. L’AS Roma et Rennes seraient tombés d’accord pour un transfert aux alentours des 23 millions d’euros. L’arrivée du joueur en Italie est prévue ce lundi afin d’organiser la visite médicale. Le club italien est sur le point de recruter un joueur fiable auteur d’une saison pleine. Il a joué 35 matches toutes compétitions confondues et délivré 5 passes décisives. Enzo Le Fée est un joueur très polyvalent et technique, en effet il peut évoluer à n’importe quel poste au milieu de terrain. Un joueur que chaque entraîneur aimerait avoir. La direction romaine considère Le Fée comme le joueur parfait pour le milieu de terrain de l’entraîneur Daniele De Rossi.

🚨 Enzo Le Fée 🇫🇷 à l’AS Roma, 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗴𝗼 ! ✅💛❤️ Montant du transfert : 23 M€ bonus compris. 💰 (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/zADzX7CKM5 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2024

Lens connait déjà l’après Samba ?

Le Racing club de Lens pourrait perdre son capitaine et gardien Brice Samba durant ce mercato estival. En effet l’international français pourrait quitter le nord, beaucoup de rumeurs l’envoient à l’Olympique de Marseille. Le RCL aurait déjà ciblé son remplaçant.

Alors que Brice Samba pourrait quitter le Racing club de Lens. L’OM ailerait faire revenir le portier devenu doublure en équipe de France.

Le club nordiste connaît déjà l’après Samba, en effet lance aimerait recruter Alban Lafont. Après avoir passé 5 saisons en Bretagne avec le FC Nantes, le gardien français de 25 ans est à la recherche d’un nouveau défi. Il pourrait donc quitter la Bretagne cet été. Cette saison, Alban Lafont a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues. Le portier est sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2027. Sa valeur marchande est estimée à environ 9 millions d’euros. De son côté Brice Samba pourrait rejoindre son club formateur l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi serait intéressé par le joueur, l’international français pourrait retourner à l’Olympique de Marseille où il a échoué en début de carrière.

