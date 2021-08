Maksimovic ciblé, Pavón se rapproche, Thiago Almada s’éloigne… les 3 infos OM de ce lundi

Voici les 3 infos OM de ce lundi !

MERCATO OM : LONGORIA A TROUVÉ UN ACCORD AVEC UN DÉFENSEUR EXPÉRIMENTÉ À 0€?

Avec le probable départ de Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille doit se renforcer défensivement. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Longoria a trouvé un accord avec Nikola Maksimovic, ancien joueur du Napoli.

Nikola Maksimovic est actuellement libre de tout contrat ! L’ancien joueur du Napoli est âgé de 29 ans et est en discussions avec plusieurs clubs, notamment le FC Séville. Cependant, Gianluca Di Marzio affirme que l’international serbe a un accord avec l’Olympique de Marseille !

Déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria en janvier dernier, le défenseur central serait prêt à rejoindre la Ligue 1 après son expérience en Serie A. Il aurait déjà trouvé un accord salarial avec l’OM et le club n’attendrait que le départ d’un joueur à son poste pour lui trouver une place dans l’effectif. Le plus probable étant celui de Duje Caleta-Car pour qui plusieurs clubs ont manifesté un intérêt.

LONGORIA AVAIT PRÉVENU POUR LE MERCATO

Ce samedi à la mi-temps de la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria avait prévenu que le mercato n’était pas encore terminé du côté des arrivées ! Le Serbe pourrait donc débarquer dans les prochains jours.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)

LA DÉFENSE, UN SECTEUR QUI NE RASSURE PAS ENCORE…

Avec Leonardo Balerdi, William Saliba ou encore Luan Peres … La défense de l’Olympique de Marseille a été marquée par le mercato ! Le club a mis l’accent sur ce secteur de jeu et pourrait donc continuer avec l’arrivée de Nikola Maksimovic. Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau n’est pas rassuré par la solidité des recrues marseillaises.

« Il y a plein de choses intéressantes. Mais il y a en revanche un truc qui m’inquiète, défensivement, c’est que ça passe très souvent derrière la défense et assez facilement. Contre un Saint-Étienne (2-1) que je n’ai pas trouvé très fort, les rares occasions stéphanoises, c’était dans le dos de la défense, deux-trois belles ouvertures de Khazri ou vers lui. Et là le but de Moreno pour Villarreal, c’est pareil. Une ouverture, contrôle, frappe, ça passe très facilement. Cette équipe portée vers l’avant par un pressing très axé sur le porteur laisse ses arrières à découvert. Tout ça peut évidemment se rôder, Sampaoli n’est pas fou, il le voit mieux que moi. Mais il faut le savoir parce qu’on s’enflamme beaucoup sur l’OM de Sampaoli en se disant que ça va marcher. Mais si tu prends des buts aussi facilement et si tu te fais transpercer par un Saint-Étienne faiblard… » Florent Gautreau – Source : RMC (31/07/2021)

MERCATO OM : ACCORD VERBAL AVEC BOCA POUR CRISTIAN PAVÓN ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Pablo Longoria souhaite encore renforcer l’effectif olympien la saison prochaine. À en croire Diego Yudcovsky, un accord verbal existerait pour la venue de Cristian Pavón.

Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente ou de Cengiz Ünder dans le secteur offensif, Pablo Longoria souhaiterait recruter un nouveau joueur dans ce secteur. Annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines, le nom de Cristian Pavón est de nouveau associé du côté de l’OM. Toutefois, l’OM possède actuellement quatre ailiers dans son effectif (Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Luis Henrique, Nemanja Radonjić) et sa venue semble conditionnée au départ de l’un d’entre eux. Annoncé du côté de l’Hertha Berlin, Nemanja Radonjić serait celui qui pourrait plier bagages rapidement.

ACCORD VERBAL OM – BOCA POUR CRISTIAN PAVÓN ?

Toutefois, les négociations semblent s’être accélérées ces dernières heures. À en croire les informations du journaliste Diego Yudcovsky, l’OM et Boca Juniors auraient un accord verbal concernant le transfert de Cristian Pavón la saison prochaine. L’ailier droit argentin serait l’une des volontés de Jorge Sampaoli, qui apprécierait beaucoup son profil. Également capable d’évoluer sur le côté gauche ou dans l’axe de l’attaque, Cristian Pavón pourrait apporter de nombreuses solutions au technicien argentin dans le secteur offensif. Toujours selon le journaliste argentin, l’Olympique de Marseille serait sur le point d’acquérir 80% des droits de Cristian Pavón pour un montant avoisinant les 4 millions d’euros. Alors que l’OM n’a plus de place d’extracommunautaire dans son effectif, cela ne devrait pas poser de problème en cas de venue. En effet, Cristian Pavón détiendrait également un passeport italien. Dans la nuit, l’ailier argentin a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de Boca Juniors. Reste à savoir de quelle manière évoluera ce dossier et si l’OM parviendra à se mettre d’accord avec le joueur ainsi que son entourage.

💣 Acuerdo de palabra para que Cristian Pavon sea vendido al @OM_Espanol en un 80% por 5 millones de dólares. Podría ser su último partido en Boca. pic.twitter.com/3stPAYwajS — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) August 1, 2021

LONGORIA M’A DIT QU’IL NÉGOCIE AVEC BOCA, MAIS QUE TOUT ÉTAIT SOUMIS À UNE ÉVENTUELLE VENTE D’UN DE LEURS JOUEURS EN L’ALLEMAGNE — FERNANDO HIDALGO

L’agent de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, avait confié au micro de TNT Sports être en négociations avec Pablo Longoria au sujet de l’ailier droit argentin. Un départ semble inévitable pour confirmer sa venue à l’OM.

« La seule information que j’ai eue de France provenait d’une conversation avec le président de Marseille. Il m’a dit qu’ils négocient actuellement avec Boca, mais que tout était soumis à une éventuelle vente d’un de leurs joueurs en Allemagne. Au cas où ce joueur se libérerait, alors ils pourraient recruter Pavon » Fernando Hidalgo – Source : TNT Sports (31/07/21)

MERCATO OM : COUP DE TONNERRE DANS LE DOSSIER ALMADA !

Alors qu’un média argentin annonçait que Thiago Almada était sur le point de rejoindre l’OM la semaine dernière, la pépite argentine devrait finalement partir du côté d’Atlanta United dans les prochains jours…

Le feuilleton Thiago Almada dure depuis de nombreuses semaines. Le dénouement semble proche, mais pas pour l’OM… Pourtant, Mohamed Bouhafsi avait annoncé il y a de nombreuses semaines que le milieu offensif s’était déjà mis d’accord contractuellement avec l’OM. Toutefois, son avenir semblerait s’écrire loin de Marseille. En concurrence avec Atlanta United, le club phocéen ne semblait pas pouvoir s’aligner aux demandes de Vélez.

Il y a une semaine et demi, le média Vélez a Fondo annonçait pourtant que Thiago Almada était proche de devenir un nouveau joueur de l’OM la saison prochaine. À en croire le média, l’OM et Vélez s’étaient mis d’accord sur un montant de 15 millions d’euros. Toutefois, la réalité semble toute autre aujourd’hui. Alors qu’il avait affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière en Europe, l’avenir de Thiago Almada semble se dessiner du côté des États-Unis.

THIAGO ALMADA SE RAPPROCHE D’ATLANTA

Il y a quelques jours, le journaliste Nicolo Schira rapportait qu’Atlanta United avait formulé à Vélez une offre de 13 millions d’euros pour s’attacher les services de Thiago Almada. Aujourd’hui, Nicolo Schira révèle que les positions semblent s’être rapprochées puisque les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert de 13 millions d’euros. Le journaliste italien apporte des informations supplémentaires sur la transaction. Le milieu offensif argentin devrait être lié à Atlanta United jusqu’en décembre 2025. Un coup dur pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui ont tout tenté pour s’attacher les services de Thiago Almada ces dernières semaines.

SI TU RÉUSSIS À FAIRE ALMADA, C’EST UN GROS COUP ! — TITI

Lors de notre Débat Foot Marseille du 19 juillet, le supporter Thierry Mode était interrogé à ce sujet. Selon lui, une éventuelle arrivée de Thiago Almada serait un énorme coup de la part de l’Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, les supporters de l’OM ont grandement fait part de leur envie de le voir rejoindre le club. Malheureusement, sa venue semble désormais compromise…

« Almada? Je pense que si l’OM fait signer ce joueur, ce serait un très gros coup médiatique ! Je ne parle pas en terme de gros joueurs mais en terme médiatique. Par rapport au prospect que c’est, beaucoup de clubs se l’arrachent. S’ils arrivent à le faire signer… De gros clubs anglais, espagnols, italiens qui le veulent… Il y a des jeux de rumeurs avec les agents etc qui disent que tel club est sur tel joueur mais si tu réussis à faire Almada, c’est un gros coup ! Ce serait un recrutement que l’on n’a pas fait depuis très longtemps. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (19/07/21)