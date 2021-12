Mandanda a pris sa décision, un départ surprise d’Alvaro ? Une piste offensive de Longoria se confirme… Les 3 infos OM de ce jeudi 30 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce jeudi : Mandanda a pris sa décision, un départ surprise d’Alvaro ? Une piste offensive de Longoria se confirme…

Mercato OM : Mandanda aurait pris sa décision !

Peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, Steve Mandanda est sollicité par plusieurs équipes. Sauf surprise, il aurait pris la décision de rester à l’OM cet hiver.

C’est l’une des interrogations qui règne lors de ce mercato hivernal. Steve Mandanda va t-il prendre la décision de partir ? En effet, depuis le début de la saison, il n’est plus le titulaire indiscutable dans les cages olympiennes au détriment de Pau López.

Solide sur sa ligne, les prestations du portier espagnol ont convaincu Jorge Sampaoli qui a décidé de l’installer en tant que numéro 1. Face à cette situation, Steve Mandanda se poserait des questions sur son avenir.

Récemment, Florent Germain nous apprenait que le gardien de 36 ans aurait demandé de s’entretenir avec Jorge Sampaoli afin d’éclaircir sa situation. Reste à savoir si ce rendez-vous entre les deux hommes a bien eu lieu.

Mandanda finalement prêt à rester

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apporte de nouvelles informations dans le dossier Steve Mandanda. Alors que le gardien de l’OM envisageait sérieusement de partir ces derniers jours, il serait finalement revenu sur sa décision et serait désormais prêt à rester à Marseille cet hiver.

À LIRE AUSSI : OM Mercato : Après l’ASSE, un autre club de Ligue 1 sur Mandanda !

Le quotidien sportif rapporte également que Steve Mandanda a bel et bien reçu des offres de clubs dont les identités n’ont pas filtré. Cependant, aucune de ces dernières ne l’intéresserait. Sauf retournement de situation, l’Équipe croit savoir que Steve Mandanda devrait donc poursuivre son aventure olympienne au moins jusqu’à l’issue de la saison.

🗞Sauf prétendant séduisant de dernière minute, Steve Mandanda devrait terminer la saison avec l’OM. S’il a bien reçu quelques offres, ces dernières ne l’intéressent pas. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/XHthO2RLA8 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 29, 2021

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

A LIRE AUSSI : OM : Sampaoli explique le choix Mandanda

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)

Mercato OM : Un départ surprise d’Álvaro ?

Alors qu’il n’a pas été placé sur le marché des transferts par Pablo Longoria cet hiver, Álvaro Gonzalez susciterait les convoitises de plusieurs équipes en Europe.

Il est l’un des joueurs les plus apprécié depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille à l’été 2019. Álvaro Gonzalez a été recruté par les Phocéens à Villarreal. Dès ses premières apparitions, il s’est directement adapté à l’environnement marseillais et la grinta tant demandé par les supporters.

Très utilisé lorsqu’André Villas-Boas était l’entraîneur de l’OM, Álvaro était associé aux côtés de Duje Ćaleta-Car. Mais depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli en mars dernier, la donne semble avoir changé pour le défenseur espagnol. Depuis le début de la saison, le technicien argentin utilise un système avec trois défenseurs centraux et privilégie William Saliba, Duje Ćaleta-Car, Luan Peres et Léonardo Balerdi.

A LIRE AUSSI : OM : Le coup de gueule d’Álvaro contre la LFP après les incidents !

Depuis le début de la saison, Álvaro n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues. Même s’il apprécie beaucoup Marseille, il pourrait toutefois envisager un départ cet hiver.

Bordeaux intéressé par Álvaro

À en croire les informations révélées par Sport, le profil d’Álvaro serait apprécié par de nombreuses écuries françaises, espagnoles et italiennes en vue du mercato hivernal. Si le média n’a pas fait filtré l’identité des équipes, le défenseur espagnol aurait une sérieuse option en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Alvaro est cash concernant son avenir à Marseille !

De son côté, AS croit en effet savoir que les Girondins de Bordeaux seraient intéressés par Álvaro cet hiver et lui aurait formulé une offre avec un salaire élevé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le média révèle également qu’il existerait même un accord entre l’Olympique de Marseille et Álvaro pour qu’il parte gratuitement cet hiver. Reste à savoir de quelle manière évoluera ce dossier.

Varios equipos de LaLiga piensan en Álvaro González https://t.co/jcsRFQTpci a través de @diarioas El Bordeaux le ha ofrecido un importante salario, pero el jugador podría volver a España. Como adelantó SPORT y he podido confirmar, tiene un acuerdo para salir gratis del OM. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 30, 2021

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Mercato OM : Une piste offensive de Longoria se confirme !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts lors du mercato hivernal. La piste menant à Djordje Jovanovic semble se confirmer.

Troisième à l’issue de la première partie de saison, l’Olympique de Marseille est là où il veut être à l’issue de la saison : sur le podium pour se qualifier en Ligue des champions. Mais l’OM le sait, la saison est encore longue et Jorge Sampaoli aimerait enregistrer des arrivées cet hiver pour renforcer son effectif.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Milik vendu dès cet hiver ?

Parmi les renforts espérés, le technicien argentin souhaiterait plus particulièrement un renfort dans le secteur offensif. En effet, après les départs de Dario Benedetto et de Valère Germain l’été dernier, Jorge Sampaoli dispose uniquement d’Arkadiusz Milik et de Cheikh Bamba Dieng pour évoluer dans l’axe. Pablo Longoria tente donc de flairer les bonnes opportunités à moindre coût pour satisfaire les besoins de son entraîneur.

Le FK Čukarički confirme l’intérêt de l’OM pour Jovanovic

Comme révélé par Foot Mercato mardi, l’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt pour Djordje Jovanovic. L’attaquant de 22 ans évolue au au FK Čukarički et son transfert pourrait coûter entre 4 et 5 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un buteur à 5M d’euros?

Aujourd’hui, la presse serbe nous informe que Čukarički aurait confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour son attaquant. Toutefois, le club phocéen ne serait pas le seul sur le dossier puisque des équipes polonaises et des équipes américaines lorgneraient également sur le profil de Djordje Jovanovic. Par ailleurs, l’offre de l’OM, estimée aux alentours de 5 millions d’euros ferait réfléchir la direction du club serbe. Reste à savoir comment évoluera le dossier dans les prochains jours.

L’offre des olympiens, estimée à 5 millions d’euros, fait réfléchir la direction de Čukarički. Le DS du club a cependant précisé que le joueur ne partira qu’en cas d’offre adéquate. — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) December 30, 2021

Jovanovic est doté d’une très bonne finition – Fudbalski Hram

« Ancien grand espoir du Partizan, il est allé se perdre très tôt en Belgique et en Espagne, son club formateur l’ayant vendu pour une bouchée de pain. De retour en Serbie en début d’année après avoir résilié son contrat avec Cadiz, et passé trois mois sans jouer, il a repris du poil de la bête. Il est directement devenu le choix numéro un à son poste dès son arrivée. Ses 9 buts en 17 matchs la saison dernière sont prometteurs. Il commence la saison sur les mêmes bases, avec 9 buts en 15 matchs buts toutes compétitions confondues. Pas très rapide, il est néanmoins toujours bien placé et doté d’une très bonne finition, ainsi qu’une frappe de balle puissante. Son jeu de tête constitue aussi un atout. » @Fudbalski_Hram Source: FCM