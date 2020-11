Matches reportés, Coupe de France, Trophée des champions face au PSG… le calendrier de l’OM va bouger !

Si le calendrier de l’OM 2020 est bouclé, le début d’année 2021 s’annonce chargé. En effet, plusieurs modifications sont a prévoir et cela concerne la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des champions face au PSG…

C’est officiel, l’OM n’affrontera pas Nice ce samedi dans le cadre de la 11 journée de Ligue 1. L’effectif niçois est amputé de trop de joueurs pour pouvoir disputer ce match, comme l’explique le directeur général azuréen Julien Fournier à l’Equipe : « Il n’y a pas la moindre malveillance. Ce n’est pas Nice qui décide d’un report, ni l’OM, c’est un protocole mis en place par la Ligue, et paraphé par tous les clubs. Notre calendrier aussi est surchargé…» Sans match ce weekend, l’OM aurait tenté, selon RMC, de faire décaler le match entre Lens et Dijon (qui ne disputent pas de Coupe d’Europe) afin de permettre à l’OM de jouer son match reporté face aux lensois ce weekend. Le RCL aurait refusé et l’OM devra donc jouer ces deux matches face à Lens et Nice en 2021…

Pas de Coupe de France le we du 2-3 janvier ?

En effet, l’OM va enchainer des matches tous les 3 jours à partir de la rencontre face à Porto la semaine prochaine et jusqu’au 23 décembre. Il n’y a donc pas de place pour caser un des matches reportés avant la trêve hivernale. Selon l’Equipe, « le report des 32es de finale de la Coupe de France pourrait offrir un premier créneau, le weekend du 2-3 janvier 2021, sachant qu’un Trophée des champions entre le PSG et l’OM, son dernier dauphin, pourrait être fixé en début d’année par la LFP. » En effet, l’arrêt du football amateur décale de fait les compétitions de la Coupe de France.

Lors de ce mois de janvier, quatre matches de Ligue 1 sont prévus face à Montpellier, Dijon, Nîmes et Rennes.