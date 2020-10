McCourt donne plus de pouvoir à l’un de ses proches, 2 absents face à Strasbourg et des joueurs fatigués.. les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10 FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : McCourt donne plus de responsabilité à Ingram, Villas-Boas va devoir recomposer sa défense face au RC Strasbourg et le report d’OM – Lens pourrait arranger des joueurs marseillais déjà fatigués ?

Ingram déleste McCourt de quelques responsabilités

Et un peu plus encore depuis le 30 septembre dernier. En effet, au cours d’une réunion documentée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Jeffrey Ingram a été nommé Directeur Général Délégué d’Éric Soccer.

Quelques petits rappels s’imposent.

Tout d’abord Éric Soccer est la holding qui contrôle la SASP Olympique de Marseille, c’est en s’emparant de l’intégralité des actions de cette holding que McCourt est devenu propriétaire du club.

Il avait été immédiatement décidé de concentrer l’ensemble des pouvoirs décisionnaires à l’intérieur d’Éric Soccer entre les mains du Bostonien. Il était devenu le jour même du rachat, Président ET Directeur Général de la société.

Extrait du PV conseil d’administration Éric Soccer 17 octobre 2016

Ce qui a donc changé depuis le 30 septembre 2020 c’est que tous les pouvoirs décisionnaires ne sont plus trustés par McCourt puisque Jeffrey Ingram récupère le poste de Directeur Général Délégué. Président de McCourt LP, et nommé en 2016 au sein du directoire de la SASP OM, Ingram est un homme de confiance du milliardaire.

Sakai et Alvaro suspendus face à Strasbourg !

Hiroki Sakai a reçu 3 cartons jaunes sur les 10 dernières rencontres, il devait être suspendu pour cette rencontre face à Lens, il le sera face à Strasbourg et rejoint donc Alvaro Gonzalez déjà suspendu pour ce déplacement. André Villas-Boas va devoir donc recomposer sa défense pour cette rencontre en Alsace. Leonardo Balerdi devrait remplacer Alvaro en défense centrale, pour le côté droit, Hiroki Sakai devrait être suppléé par son compatriote Yuto Nagatomo…

Voilà à quoi pourrait ressembler la défense de l’OM face à Strasbourg :

Mandanda

Nagato Balerdi Caleta-Car Amavi

@hi04ro30ki et @AlvaroGonzalez_ rateront #RCSAOM

Sakai était initialement suspendu contre Lens. Ce match étant reporté, sa suspension sera effective pour le déplacement à Strasbourg le vendredi 6 nov. pic.twitter.com/XqByPTHyn7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2020

Les joueurs marseillais accusent le coup physiquement

Les entraineurs ont coutume de dire que le meilleur remède à une lourde défaite est de vite rejouer un match. L’OM avait cette occasion ce vendredi en recevant le RC Lens, mais cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1 a été reportée pour cause de nombreux cas de Covid au sein de l’effectif du RCL. Du coup André Villas-Boas dispose d’une semaine complète pour préparer le déplacement dans son club de cœur, le FC Porto. Une semaine pour soigner les têtes mais aussi les jambes selon la Provence…

🚨 Le match @OM_Officiel 🆚 @RCLens, comptant pour la 9e journée et initialement prévu le vendredi 30 octobre à 21h, est reporté#OMRCL https://t.co/LRRmIxLIwF — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 28, 2020

Le report de Lens ne serait pas une si mauvaise nouvelle que ça si l’on écoute la confidence d’un intime du groupe au quotidien local : « Ils accusent le coup physiquement, c’était encore plus vrai après la défaite face aux Anglais« . Les joueurs marseillais ne serait donc pas au mieux physiquement, alors que certains semblaient montrer des signes positifs comme par exemple Valentin Rongier face à Lorient. AVB a donc l’occasion de remettre en forme son effectif et peut être aussi de faire évoluer sa philosophie défensive…

