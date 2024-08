Mercato : ce que demande l’OM pour le départ de Veretout vers Rennes…

Jordan Veretout est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Après avoir été placé dans le « loft », le milieu de terrain marseillais est une cible de Rennes pour remplacer Bourigeaud, mais le deal est loin d’être réglé…

Jordan Veretout ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Son salaire étant trop élevé, il a vite été poussé vers la sortie par l’OM. En cette fin de mercato estival, l’international français suscite tout de même l’intérêt de plusieurs clubs comme le Stade Rennais.

Selon l’Equipe, Rennes compte remplacer Benjamin Bourigeaud par l’arrivée de Jordan Veretout placé dans le loft à Marseille. Cependant, « le club marseillais attendrait 8 M€ pour un transfert de son milieu international de 31 ans alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat et qu’il a été mis à l’écart. Son salaire élevé à l’OM semble aussi rendre l’affaire difficile pour le club breton. »

Placé dans le « loft » depuis plusieurs jours, Jordan Veretout est à deux doigt de quitter l’Olympique de Marseille. Le club aimerait récupérer des indemnités grâce au transfert du milieu de terrain, mais ce dernier n’est pas pressé. Selon Foot Mercato, l’international français s’entraîne actuellement avec la réserve du club, mais il aimerait récupérer une place de choix au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

Quels clubs pour Veretout ?

Jordan Veretout a plusieurs touches. Toujours selon Foot Mercato, le numéro 27 de l’OM intéresserait des clubs de Serie A. Pour rappel, il a joué deux ans à la Fiorentina et 3 ans à l’AS Roma. Sa réputation n’est donc plus à faire en Italie. En France, le Stade Rennais a également jeté son dévolu sur le milieu de terrain. Rien d’officiel pour l’instant, mais le joueur français pourrait trouver à Rennes, l’occasion d’avoir un temps de jeu plus régulier. Veretout a également reçu une offre d’Al Duhail, au Qatar. Le montant s’élevait à 10 millions d’euros mais cette proposition a été balayé d’un revers de la main par le natif d’Ancenis (Loire-Atlantique).

