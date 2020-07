Mercato concurrent OM : 2 gros départs et une arrivée côté LOSC, Depay (Lyon) vers le BVB, Monaco veut 35M€ et le plus cher de l’histoire du LOSC

Tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Ce vendredi au programme : 2 gros départs et une arrivée côté LOSC, le Real Madrid vise un jeune talent de l’ASM, le plus cher de l’histoire du LOSC et un cador allemand sur Depay (Lyon).

Mercato concurrent OM : 2 gros départs et une arrivée côté LOSC ?

FCMarseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’OM en Ligue 1. Au LOSC, le départ de Gabriel vers le Napoli se précise. Luis Campos aurait trouvé et convaincu son remplaçant. D’un autre côté, Chelsea s’apprête à formuler une première offre pour Mike Maignan…

Gabriel est en partance vers Naples. Luis Campos, le directeur sportif, s’active afin de trouver un remplaçant au défenseur brésilien. Sven Botman (Ajax) est la cible numéro une et devrait s’engager avec le club nordiste sous peu.

Chelsea va dégainer 18M€ pour Maignan ?

Le Néerlandais devrait s’engager pour une longue durée avec le LOSC. Un contrat de 4 à 5 ans est même évoqué. Le montant de l’opération est estimé à 8 millions d’euros. L’Ajax percevra 10% en cas de revente de son poulain qui devrait toucher un salaire annuel entre 1 et 1,5 million d’euros. Le LOSC n’a pas attendu l’officialisation du transfert de Gabriel vers la Premier League avant d’annoncer Botman (voir ci-dessous).

𝗪 𝗘 𝗟 𝗞 𝗢 𝗠 🇳🇱 pic.twitter.com/9yPcrWiM6L — LOSC (@losclive) July 31, 2020

Mike Maignan est quant à lui chassé par Tottenham et Chelsea. Si les deux clubs n’ont pas encore fait d’offre, ils se tiennent prêts à dégainer, notamment Chelsea. L’équipe de Franck Lampard a planifié le départ de Kepa Arrizabalaga. Et dès que l’Espagnol sera parti, Maignan sera la grande priorité des Blues. Chelsea serait même prêt à faire une première offre aux alentours de 18 millions d’euros…

Mercato concurrent OM : Le Real Madrid vise un jeune talent de l’ASM… Monaco en veut 35M€ ?

Désireux de renforcer l’axe de sa défense avec le probable départ de Militao, Zinedine Zidane se serait lancé à la recherche du « nouveau Varane », et pisterait notamment Benoît Badiashile, le défenseur de l’AS Monaco.

Badiashile, le nouveau Varane – AS

« Badiashile, le nouveau Varane ». Voici le titre qui barre la Une du quotidien madrilène AS ce vendredi. Le journal n’évoque pas de discussions entre le Real et Monaco pour le joueur sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2024. Benoît Badiashile ferait partie des défenseurs centraux suivis par les champions d’Espagne. À 19 ans, ce défenseur au grand gabarit (1m92) est l’un des Français les plus prometteurs. Sous la houlette de Jardim ou Moreno, il a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le quotidien AS émet quelques réserves, rappelant que le joueur a une grosse cote et vaut autour de 35 millions, un montant que le Real ne compte pas forcément dépenser cet été, surtout pour un joueur qui ne serait pas amené à être titulaire tout de suite.

⚽ Badiashile, el nuevo Varane

📰 Esta es nuestra portada de hoy, 31 de julio pic.twitter.com/H0RHL2VPpT — Diario AS (@diarioas) July 30, 2020

Mercato concurrent OM : 30M€ pour le transfert le plus cher de l’histoire du LOSC ?

Gérard Lopez, président de Lille, assure que Jonathan David donne sa priorité au LOSC. Selon L’Equipe et RMC Sport, l’attaquant canadien de La Gantoise aurait même déjà donné son accord aux dirigeants lillois. Ceux-ci restent focalisés sur l’attaquant canadien de 20 ans et vont tenter, dans les prochains jours, de convaincre leurs homologues de La Gantoise.

Une offre à hauteur de 30 millions d’euros ?

Le LOSC se serait vu refuser par deux fois des propositions à hauteur de 25 M€ puis 27 M€ par le club de la Gantoise. Les responsables du club nordiste se prépareraient d’après La Voix du Nord, à revenir à la charge dans les prochains jours. Ces derniers proposeraient ainsi une offre ferme de 30 M€ au club belge pour le convaincre de lâcher son joyau. Si cette offre est acceptée, le transfert de Jonathan David deviendrait alors le plus important transfert pour un joueur de la Jupiler League. Mais également le transfert le plus cher de l’histoire du LOSC…

Mercato concurrent OM : Un cador allemand sur Depay (Lyon) ?

En fin de contrat avec Lyon en juin 2021, Memphis Depay ne devrait rester que si le club rhodanien parvient à obtenir une qualification en coupe d’Europe. Annoncé un temps du côté du Real Madrid, l’attaquant lyonnais plairait en Allemagne et plus particulièrement au Borussia Dortmund.

Depay pour remplacer Jadon Sancho ?

Les dirigeants du Borussia Dortmund veulent se préparer à un possible départ de Jadon Sancho. Et selon les informations du journal Bild, le BVB ciblerait Memphis Depay. Alors qu’on sait que l’entourage du joueur pousse Depay à quitter Lyon afin de pouvoir étaler son talent au monde, il aurait été proposer récemment au Real Madrid de Zinedine Zidane. Selon Don Balon, le coach français apprécie la polyvalence et les qualités techniques de l’attaquant de Lyon. S’ils s’imposent (ce soir) face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon disputera une coupe d’Europe la saison prochaine (la Ligue Europa). Mais en cas de défaite, ils devront se contenter des compétitions nationales. Ce qui pousserait Depay à plier bagage. Car à un an de l’Euro, le Néerlandais voudra se mettre en valeur. Le BVB sera alors prêt à bondir sur l’affaire…