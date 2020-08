Mercato concurrents OM : Depay laisse planer le doute, le LOSC cherche une porte de sortie à un défenseur, Kovac apporte sa confiance à un international français…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce samedi : Depay laisse planer le doute, le LOSC cherche une porte de sortie à un défenseur, Kovac apporte sa confiance à un international français…

Mercato concurrents OM : Depay (Lyon) laisse planer le doute après la rumeur Barcelone !

Interrogé sur son avenir après la rencontre face à Dijon ce vendredi soir en Ligue 1 (victoire 4-1 de Lyon), Memphis Depay a laissé planer le doute…

Cela fait quelques jours que des rumeurs envoient Memphis Depay au FC Barcelone après la récente nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur.

je n’ai pas parlé avec Ronald Koeman — DEPAY

Les deux Néerlandais se connaissent bien puisque l’ancien joueur a été sélectionneur des Oranjes. L’ailier lyonnais a répondu à cette rumeur et surtout à une possibilité de quitter le club…

« On ne sait jamais. Je suis là depuis 4 ans, c’est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n’y a pas de Champions League donc c’est très dur à accepter. Mais nous devons tout faire pour y retourner le plus rapidement possible et mettre la barre assez haut parce que nous avons atteint les demi-finales donc ça en dit beaucoup sur l’équipe que l’on a, sur notre ambition. Pour le moment, je ne sais vraiment pas. Mais actuellement, je suis focalisé sur le jeu, les matches. (…) Je suis concentré sur Lyon, et je n’ai pas parlé avec Ronald Koeman, avec qui j’ai une bonne relation. Je peux rêver de grands clubs. (…) Le club m’a donné beaucoup de respect, de liberté

Memphis Depay – Source : Conférence de presse

Mercato concurrents OM : Le LOSC cherche une porte de sortie à son défenseur

Le LOSC cherche à se débarrasser de son défenseur central Adama Soumaoro. Le Besiktas Istanbul semble intéressé mais les exigences financières des dirigeants lillois pourraient refroidir le club turc…

De retour de prêt du Genoa, après six mois, Adama Soumaoro n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier. Le puissant défenseur central de 28 ans plait en Italie, mais le Besiktas Istabul serait entré dans la danse, selon le média turc TRT Sport. Le club d’Istanbul aurait même entrepris des discussions avec ses homologues français. Cependant, les exigences financières des dirigeants lillois pourraient refroidir les ardeurs des Aigles Noirs.

Lille a déjà sa charnière

De plus, le LOSC a recruté le jeune néerlandais Sven Botman (20 ans) au poste de défenseur central. L’ancien de l’Ajax est venu remplacer numériquement le départ de Gabriel pour Arsenal. Les dirigeants nordistes ont déboursé près de 8 M€ (hors bonus) et un contrat de cinq ans a été signé pour le longiligne défenseur (1m95). De quoi confirmer un départ pour Adama Soumaoro, barré par la concurrence à son poste.

Mercato concurrents OM : Kovac « compte » sur cet international français

En pleine opération dégraissage, l’AS Monaco souhaite diminuer son effectif jugé trop important par son entraîneur. Le retour de prêt de Sidibe était à l’étude par Niko Kovac ces derniers jours…

De retour de prêt d’Everton, Djibril Sidibe n’avait pas les garanties de rester sur le Rocher. Cependant après quelques jours d’observation, son coach Niko Kovac semble séduit par le profil du champion du monde 2018 avec les Bleus. Il l’a fait savoir lors de la conférence de presse d’avant match, ce vendredi, avant le déplacement à Metz dimanche (15 h). À noter, le latéral droit est sous contrat encore deux saisons (jusqu’en juin 2022) avec l’AS Monaco.

Il est international et champion du monde — Kovac

« Son prêt a été bon. Il est international et champion du monde. Je compte sur lui. C’est à lui désormais de nous montrer ses qualités. Et je sais qu’elles sont très importantes. Il a fini la Premier League il y a trois semaines. Il est dans une bonne condition physique. J’en suis surpris. Je n’ai pas particulièrement senti qu’il voulait partir. Mais on n’a pas discuté à propos de sa situation. Le plus important est d’avoir une volonté collective de créer une équipe, à l’image de ce qu’on a montré contre Reims (2-2), dimanche dernier »

Niko Kovac – Source : Conférence de presse 28/08/20