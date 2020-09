Mercato concurrents OM : Lyon insiste pour ce jeune crack uruguayen, cette révélation de l’ASSE plaît au Milan AC, le PSG perd Bernat

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce jeudi : Lyon insiste pour ce jeune crack uruguayen, cette révélation de l’ASSE plaît au Milan AC, le PSG perd Bernat…



Lyon insiste pour ce jeune crack…

Lyon insiste pour cet ailier uruguayen. Après une première offre refusée, le club rhodanien est repassé à l’attaque nous informe L’Équipe.

Les dirigeants lyonnais anticipent le départ de Bertrand Traoré quasi acté à Aston Villa. Pour ce faire, les Gones tentent de recruter Facundo Pellistri. Ce jeune prometteur (18 ans) évolue sous le maillot de Penarol, en Uruguay. Le club rhodanien le suit déjà depuis un petit moment puisqu’une première offre avait été faite (légèrement supérieure à 4 M€, communique L’Équipe). Cette dernière fut refusée mais le dernier demi finaliste de C1 ne perd pas espoir et a revu ses ambitions à la hausse concernant ce joueur.

Une nouvelle offre de Lyon pour Pellistri

Le média sportif nous apprend que les Lyonnais sont revenus à la charge et ont bien augmenté leur offre. Les chiffres annoncés tablent sur 5 M€ + 40 % en cas de revente du joueur, reversés au club de Montevideo. Cependant d’autres grandes écuries européennes comme la Juve et les deux clubs de Manchester lorgneraient sur le prodige. Mais Facundo Pellistri aurait une préférence pour le projet lyonnais.

Stat : 11

Cette saison, Facundo Pellistri a pris part à 11 matchs de Primera Division Apertura (championnat uruguayen), pour une passe décisive. Il a également participé aux 3 rencontres de Copa Libertadores (Ligue des champions), pour un but.

Cette révélation de l’ASSE plaît (aussi) au Milan AC

Ce soir l’Olympique de Marseille affronte l’AS Saint-Étienne, en match en retard de la 1ere journée de Ligue 1. Côté Verts, un joueur sera particulièrement observé : le Marseillais Wesley Fofana.

Wesley Fofana (19 ans) est une valeur sûre de l’AS Saint-Étienne. Lancé dans le grand bain, fin d’année 2018-19, le défenseur s’est imposé la saison dernière en charnière centrale sous Puel. Depuis, le natif de Marseille est très courtisé sur le mercato. Dernièrement, Leicester avait formulé une offre à hauteur de 28 M€ pour s’accaparer les services de l’ancien d’Air Bel chez les jeunes. Et un nouveau cador européen se serait invité dans la danse selon Téléfoot.

L’AC Milan prêt à dégainer pour Fofana ?

Et ce cador n’est autre que l’AC Milan. Selon les informations de la nouvelle chaine sportive, les Rossoneri devraient formuler une offre à leurs homologues stéphanois dans les prochains jours. Formé dans le Forez, le prometteur défenseur central a prolongé durant le confinement son bail avec l’ASSE. Il est désormais lié jusqu’au mois de juin 2024 avec les Verts. Ce soir, le joueur aura l’occasion de se montrer un plus lors du déplacement au stade Vélodrome (21 h).

🔴 INFO TELEFOOT [MERCATO] L’@acmilan entre dans la danse pour le dossier Wesley #Fofana 💶 Une proposition est attendue très prochainement à l’@ASSEofficiel ✅ Le club anglais de #Leicester a déjà formulé une offre de 28M€ + bonus #telefootlachaine #Mercato pic.twitter.com/y9fHOcKjoi — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 16, 2020

Gros coup dur pour le PSG !

Le latéral gauche du PSG, Juan Bernat, est sorti prématurément avant la fin de la rencontre face à Metz hier (1-0). L’Espagnol souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Terrible nouvelle pour le PSG. Hier lors du match en retard de la 1ere journée de Ligue 1 (victoire 1-0 face à Metz), Juan Bernat est sorti prématurément avant la fin de la rencontre en boitant. L’Espagnol n’arrivait plus à poser le pied gauche au sol. Son entraineur Tuchel était très pessimiste à la fin de la partie. Le verdict est tombé.

rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour Juan Bernat

Le PSG a communiqué sur la blessure du latéral gauche ce jeudi. Voici la nature exacte : « une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche ». Si la durée d’indisponibilité n’a pas été divulguée, on craint le pire pour le joueur parisien. Sa saison est déjà compromise. Privé donc de l’Espagnol, et de Kurzawa, suspendu, Thomas Tuchel devrait aligner Mitchel Bakker au poste de latéral gauche à Nice, ce dimanche (13 h). Et le club francilien pourrait songer à recruter un nouveau défenseur avant la fin du mercato ?