Mercato concurrents OM : Monaco ouvert au départ de Niang? Saint-Étienne se sépare d’un flop, et Lyon dégraisse en défense…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce jeudi 10 septembre : Mbaye Niang à la porte ouverte, un flop stéphanois à la relance à Angers, et Lyon qui dégraisse en défense.

MERCATO CONCURRENT OM : Le président de rennes ouvre la porte à un départ de mbaye niang… mais sous conditions ?

Le feuilleton M’Baye Niang risque de durer jusqu’à la fin du mercato estival (5 octobre). L’OM n’est a priori pas intéressé, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a bien confirmé, sur l’antenne de RMC, que l’international sénégalais pourrait quitter la Bretagne d’ici le mois prochain.

Si André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’il n’en voulait pas à l’OM, l’avenir de Niang à Rennes reste incertain. Partira, partira pas ? La tendance est plutôt à un départ de l’ancien avant-centre du Torino. Pas convoqué dans le groupe de Julien Stéphan lors de la défaite de Rennes (2-0, le 05/09), face au Benfica en amical, M’Baye Niang voit son avenir loin du Stade Rennais. D’autant plus que le club breton a recruté un autre attaquant : Serhou Guirassy. Et ce jeudi, le président, Nicolas Holveck, a bien affirmé, à RMC, que toutes propositions à l’égard du joueur seront étudiées. Concernant l’OM, difficile de voir les dirigeants olympiens s’aligner sur les exigences financières bretonnes…

S’IL Y A UNE BONNE OFFRE […] ON L’ÉTUDIERA — HOLVECK

« Mbaye a fait part lui-même de son envie de partir à la fin du confinement. Maintenant, on est début septembre, et Mbaye est toujours là. Le mercato va durer encore un mois, on verra ce qui va se passer. S’il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l’étudiera. Mais on n’est pas du tout demandeur, à tout prix, de recevoir cette offre ».

Nicolas Holveck – Source : RMC 09/09/20

MERCATO CONCURRENTS OM : libéré par les verts, lois diony va rebondir à angers

Plus gros transfert de l’histoire de l’AS Saint Étienne, Lois Diony va quitter gratuitement l’AS Saint Etienne. Libéré de son contrat, il s’est dans la foulée engagé à Angers !

Il ne laissera pas un souvenir impérissable. Recruté en grande pompe en 2017 contre 10 millions d’euros, Lois Diony à comme prévu quitté Saint-Étienne par la petite porte. Le natif de Mont de Marsan a été libéré de son contrat par les verts et s’est dans la foulée engagé libre avec le SCO d’Angers. Le club entraîné par Stéphane Moulin a officialisé sa signature ce jour.

« ANGERS VA ME PERMETTRE DE ME RELANCER » .

Sur le site officiel de son nouveau club, l’attaquant martiniquais à fait part de sa joie de rebondir en anjou après son expérience compliquée à Saint-Étienne :

« Je suis très heureux de rejoindre le club d’Angers SCO. Je sais pourquoi ça n’a pas fonctionné avec Saint-Étienne, et je suis convaincu que le club d’Angers SCO va me permettre de me relancer. Il y a tout ce qu’il me faut… J’ai longuement échangé avec Sébastien Larcier et le coach Moulin… Ils m’ont convaincu, je suis très motivé par ce nouveau challenge. »

Lois Diony. Source : site officiel du SCO Angers.

👊 Il est chez nous ! Bienvenue Loïs ! ⚫⚪

mercato concurrents om : UN NOUVEAU DÉFENSEUR QUITTE LYON

Un 3ème défenseur va quitter l’OL dans les prochaines heures. Selon les infos de Sky Sports, le latéral droit hollandais Kenny Tete est actuellement en train de passer sa visite médicale à Fulham.

Après Fernando Marçal (Wolverhampton) et Rafael (Istanbul Basaksehir) un 3ème défenseur va quitter Lyon en une semaine. Le latéral droit Kenny Tete est actuellement à Londres où il passe sa visite médicale avec Fulham, promu en Premier League. Le départ du joueur a été confirmé par Rudi Garcia en conférence de presse ce jour. L’accord entre l’OL et les Cottagers aurait été conclu pour 3 millions de £.

LE GRAND MÉNAGE VA CONTINUER ?

Et ces 3 départs devraient être les premiers d’une longue série. Lyon a aussi perdu le même jour que Tete le gardien Ciprian Tatarusanu, qui va rejoindre le Milan AC. Les départs de Bertrand Traoré et Youssouf Koné sont espérés par le club, et Lyon peut aussi craindre de perdre Houssem Aouar, Moussa Dembele, Memphis Depay ou Jason Denayer, qui sont très convoités par des top clubs. 2021 sera sans doute l’année d’un nouveau cycle pour le club de Jean-Michel Aulas.