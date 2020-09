Mercato concurrents OM : Nice sur un joueur pisté par AVB, un cadre Lyonnais d’accord avec un top club et le PSG vise un crack français…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos mercato des concurrents de l’OM… Au menu ce vendredi : Une ancienne cible de l’OM se rapproche de Nice, le capitaine de l’OL en partance vers un top club, et le PSG qui part à l’assaut d’un crack du football français.

MERCATO CONCURRENTS OM : trop cher pour l’om, cette cible de villas-boas va t-elle rebondir à nice ?

Repéré par André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta, l’ailier de Braga Ricardo Horta est inaccessible financièrement pour l’OM. Néanmoins, on pourrait quand même le croiser en Ligue 1 cette saison !

Il figurait sur la short-list d’André Villas-Boas et de l’ancien directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta. Néanmoins, les prétentions de Braga, qui réclame entre 15 et 18 millions d’euros ont refroidit l’intérêt des Marseillais pour Ricardo Horta (25 ans). Cependant, les performances du joueur, qui a inscrit 13 buts en Liga NOS cette saison ont tapé dans l’œil d’une autre écurie de Ligue 1, qui pourrait se positionner sur lui.

L’OGC NICE S’EST RENSEIGNÉ, PLUSIEURS CLUBS ALLEMANDS À L’AFFUT.

Et selon les infos du 10 Sport, l’OGC Nice s’est renseigné sur l’international portugais, sous contrat jusqu’en 2024 avec le SC Braga. Le Gym, très actif sur le marché des transferts est encore en quête d’un joueur de couloir, et ça pourrait être Ricardo Horta. Nice n’a pas formulé d’offre pour le moment, mais ils ne sont pas seuls sur le dossier. Schalke 04 et le RasenBallsports Leipzig sont également intéressés par Horta. Nice va donc devoir être réactif et convaincant s’ils veulent vraiment l’ailier portugais !

MERCATO CONCURRENTS OM : un cadre de lyon d’accord avec un top club européen ?

Selon la presse Hollandaise, le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman tient ses 2 premières recrues : le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum… et le capitaine de Lyon, Memphis Depay

Vers un retour en force des Néerlandais au Barça, comme à la fin des années 90 ? le quotidien néerlandais AD annonce que le FC Barcelone a obtenu un accord total avec Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (Lyon). Le capitaine lyonnais et son ami proche étaient tous les 2 dans leur dernière année de contrat dans leurs clubs respectifs. Ça fait d’ailleurs un moment que le Barça courtise Memphis Depay. Leurs transferts devraient coûter entre 10 et 30 millions d’euros au FC Barcelone.

ARRIVÉES CONDITIONNÉES À DES VENTES ?

Même si un accord a été obtenu, le Barça attendrait des ventes pour pouvoir officialiser ces arrivées. Et ça pourrait vite arrivé : Arturo Vidal (Inter Milan) et Luis Suarez (Juventus) sont très proches de quitter le club Blaugrana. Le départ des 2 Sud-Américains, qui disposent de très gros salaires pourrait permettre au Barça de vite annoncer les arrivées de Depay et Wijnaldum en Catalogne.

MERCATO CONCURRENTS OM : le psg prêt à passer à l’action pour le crack du football français

Il a déjà toute l’Europe à ses pieds. Et Paris souhaite dépasser la concurrence ! Selon Le Parisien et Eurosport, l’émir du Qatar souhaiterait faire venir Eduardo Camavinga à Paris. Le club parisien ne pourra pas dégainer d’offre cet été, en raison de la crise du covid, et de la volonté du joueur de rester à Rennes. Néanmoins, Paris a un plan pour l’avenir.

DES NÉGOCIATIONS IMMÉDIATES POUR UNE SIGNATURE EN 2021 ?

L’entourage de l’émir a pris contact avec celui d’Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022 à Rennes. Le club de la capitale prépare le terrain pour 2021. Le Rennais n’aura alors plus qu’un an de contrat avec son club formateur, et Paris aura digéré les pertes liées à la crise du Covid. Toutes les étoiles seront donc alignées pour la venue du nouvel international français au PSG… Sauf si la concurrence européenne (Real Madrid, Manchester City…) parvient à devancer Paris.