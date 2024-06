Mercato concurrents OM : PSG, Rennes, Lyon… Les 3 infos importantes de la semaine

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas rater cette semaine concernant le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 : le PSG, Lyon, Monaco, Rennes, Lens…

1 – Le PSG cible un (autre) crack du Benfica !

Très en vue dans les gros clubs européens de ce mercato, Luis Henrique aurait fait de sa priorité au milieu de terrain la jeune pépite João Neves. Âgé de 19 ans, le crack de Benfica devrait sûrement partir, mais le club portugais ne semble pas déterminé à laisser filer son joueur pour moins de 100 millions d’euros. Un prix qui refroidirait énormément les dirigeants du PSG.

Le PSG a définitivement activé son mercato ! Après la confirmation que le club de la capitale étudiait plusieurs pistes, le nom du jeune crack du Benfica, João Neves, vient s’ajouter à la longue liste des joueurs ciblés. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le profil du milieu portugais plairait énormément à Luis Henrique, qui en aurait même fait sa priorité à l’heure actuelle. Une association avec Vitinha dans le milieu parisien pourrait ravir les fans du PSG. Pour rappel, le PSG serait aussi intéressé par le jeune défenseur central de Benfica Antonio Silva !

🚨 🇵🇹 João Neves : priorité de Luis Enrique au milieu mais dossier très compliqué pour le #PSG 🔹Les deux parties ont échangé récemment.

➡️Le problème majeur reste le prix demandé par Benfica : plus de 100M€ pic.twitter.com/Vs85qS8KnO — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 13, 2024

Plus de 100 millions pour João Neves ?

Seul problème : son prix. À tout juste 19 ans, et après avoir disputé pas moins de 55 rencontres TTC dans l’élite pour sa deuxième saison en pro, la valeur marchande du joueur a beaucoup grimpé. Benfica, conscient, de tenir une pépite, en demanderait minimum 100 millions d’euros. Une somme qui refroidirait les Parisiens, ne souhaitant pas craquer de nouveau la tirelire pour un si jeune joueur.

D’autres clubs intéressés

Si le PSG a commencé à prendre des renseignements et à échanger avec les dirigeants du Benfica, d’autres écuries européennes seraient également sur le dossier. Selon Fabrice Hawkins, Manchester United aimerait attirer le portugais afin de renforcer son effectif après une saison très moyenne. Reste à voir qui sera prêt à payer le plus cher.

2 – Retournement de situation pour cet attaquant annoncé à Lyon !

Annoncé comme la première recrue du mercato estival de l’OL, Luiz Henrique, qui joue pour l’autre club de Textor à Botafogo, ne veut pas venir tout de suite à Lyon. En effet, dans une interview donnée à Globo, Henrique a précisé qu’il ne voulait pas quitter le Brésil avant 2025 : “Je suis très heureux ici au Brésil. J’ai l’intention de rester ici jusqu’à la fin de l’année. Je ne pense pas encore à jouer en Europe. Je veux faire ma part du travail ici à Botafogo. Je veux restructurer Botafogo, c’est un club qui mérite vraiment d’être là-haut. C’est un club qui se bat pour les titres, c’est comme si c’était notre famille. Je veux gagner ici. Plus tard, nous pourrons parler de Lyon”. L’ailier droit de 23 ans peut jouer sur le côté ou en pointe de l’attaque, il a marqué 4 buts et donné 5 passes décisives en 38 rencontres. Il est sous contrat jusqu’en 2028 !

Luis Henrique ne veut pas quitter Botafogo pour Lyon avant 2025 !



Auteur d’une saison mitigée à l’OL, Rayan Cherki n’a toujours pas signé de nouveau contrat, à un an de la fin de ce dernier. Malgré une deuxième partie de saison record de la part des Lyonnais, avec 12 victoires sur 17 matchs, l’attaquant français pourrait donc partir cet été, si aucune offre de prolongation ne lui est présenté.

Cherki déterminé à rester ?

Une décision qui ne semble cependant pas au goût du jour pour l’attaquant Lyonnais. Selon Sébastien Denis, rédacteur en chef de footmercato, le joueur « est attaché à Lyon et n’est pas chaud pour partir à un an de la fin de son juteux contrat sauf proposition XXL ». Plusieurs clubs anglais ainsi que le PSG suivraient également le dossier mais de loin. Un club du haut de tableau de Premier League aurait même été séduit par le talent de l’attaquant mais aurait émis quelques réticences au sujet de son comportement.

Lyon ouvert à un départ

Disposant d’un des salaires les plus élevés du vestiaire, avec 320 000 euros par mois, le club lyonnais ne serait pas aussi déterminé à garder le joueur. Libre dans un an, les dirigeants de l’OL pourraient donc ne pas vouloir prendre le risque de le voir partir gratuitement au prochain mercato estival. Une situation qui s’annonce compliquée alors que le club jouera la Ligue Europa l’an prochain.

3 – Monaco et le PSG visent cette pépite qui participe à l’Euro ?

Selon Bild, le PSG et Monaco serait très intéressés par le profil du jeune Semih Kilicsoy. Le jeune buteur de 18 ans s’est fait remarqué cette saison avec Besiktas, il a marqué 12 buts en 35 rencontres (dont 11 en 23 matches de SuperLig). Il a rejoint la sélection de la Turquie en juin et va participer à l’Euro en Allemagne. Cet attaquant droitier d’1m78 dispose d’un contrat long jusqu’en 2028. Son agent, Murat Teber avait listé les grands clubs qui s’intéressent à lui : «je sais que des clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le PSG, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent Semih.»

Semih Kilicsoy dans le viseur du Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le PSG, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart

Maghnes Akliouche va-t-il rester à l’AS Monaco ? Si l’AS Monaco aimerait le conserver, le PSG et RB Leipzig sont intéressés par son profil. Selon L’Equipe, le profil de Khalil Fayad plairait beaucoup à Adi Hütter. Le joueur de 20 ans a marqué 3 buts en 31 apparitions en Ligue 1 avec le MHSC cette saison, le montant de son transfert est estimé à 9M€. Cependant, l’ASM n’est pas seul sur ce dossier, l’Eintracht Francfort est aussi très intéressé par le jeune milieu de terrain.

