Mercato concurrents OM : Tensions internes au LOSC, quatre dossiers chauds tranchés par Aulas et Nice veut s’offrir un autre joueur…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce vendredi : tensions internes au LOSC, Aulas fait le point sur quatre dossiers chauds et Nice veut s’offrir un autre joueur…

Tensions internes au LOSC ? Campos prêt à claquer la porte ?

Luis Campos menace toujours le club de partir. Le conseiller sportif de Gérard Lopez ne serait pas en harmonie avec certains dirigeants qui l’entourent au LOSC.

Sur le plan sportif, tout roule à Lille. Le dernier quatrième de Ligue 1 a débuté le nouvel exercice 2020-21 de championnat avec deux victoires et deux nuls. Les deux contre-performances ont été réalisées face à deux concurrents directs : Rennes et Marseille. Et quand on voit la prestation des hommes de Christophe Galtier au Vélodrome, dimanche dernier, on a de quoi présager le bon pour la suite. Mais sur le plan extra-sportif, le club nordiste semble plus emprunté. Le conseiller sportif de Gérard Lopez menace toujours les Dogues de quitter son poste.

Luis campos remonté contre la politique du club

L’ancien dirigeant de l’AS Monaco n’a pas l’air d’apprécier sa collaboration avec le directeur général du club, Marc Ingla. Selon L’Équipe, Luis Campos « déplore toujours, en privé, le fonctionnement à deux vitesses » du LOSC. Le bras droit du président « réclame des changements dans ce domaine depuis longtemps sous peine d’envisager de cesser toute collaboration. » À noter, le Portugais « n’a plus mis les pieds au domaine de Luchin depuis trois semaines », rajoute le média sportif. Campos est en poste à Lille depuis son rachat (2017).

Jean-Michel Aulas (Lyon) fait le point sur 4 dossiers chauds !

Le président de Lyon revient sur les dossiers chauds dans le Rhône, à dix jours de la clôture du mercato (5 octobre).

JMA fait le point mercato pour le journal régional Le Progrès. Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembele et Jeff Reine-Adélaïde sont au cœur du sujet. Compilation.

« Je vais rassurer les supporters. Depuis le début, j’ai dit que l’on ne perdrait pas les trois joueurs (Dembele, Memphis, Aouar). À 10 jours de la fin du mercato, aucun des trois n’est parti. Et je n’imagine pas que cela se fasse. Si un ou deux partent, ils seront remplacés. Bruno Cheyrou et Juninho travaillent sur les hypothèses de remplacements. La meilleure solution, c’est qu’il reste tous les trois. Houssem Aouar pourrait-il rester ? Oui. Financièrement Arsenal est comme tout le monde. Et Houssem peut se dire que la meilleure chose serait de rester avec nous. »

JMA – Source : Le Progrès 24/09/2020

Proposition en or pour Depay, Reine Adélaïde sur le départ à Lyon ?

« Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition. J’aurais aimé que Memphis Depay reste… Maintenant, il n’y a jamais rien d’impossible. Tout a été fait pour qu’il reste. S’il ne reste pas, on s’adaptera (…) C’est clair, actuellement les finances du Barça ne permettent pas la transaction. On a Rayan (Cherki). J’en ai parlé avec Rudi Garcia, si Memphis nous quitte, Rayan prendra plus de place. On croit beaucoup en lui, il a du Memphis Depay. »

JMA – Source : Le Progrès 24/09/2020

« Oui, il a un très gros contrat (Adélaïde). On lui a fait confiance. (…) Moi, je n’aime pas les gens qui disent qu’ils veulent partir de l’OL, je suis comme les supporters. Voir les deux parties se rabibocher ? Ça peut, mais ce n’est pas sûr, parce que voilà… On a besoin d’une équipe performante, et aussi qui a un très bon état d’esprit. L’image de marque de Juninho, c’est que l’état d’esprit est aussi important que le talent. »

JMA – Source : Le Progrès 24/09/2020

Nice pourrait (encore) s’offrir un joueur !

Le coach des Aiglons souhaite s’attacher les services d’un autre milieu de terrain. Et sa direction pourrait abonder dans son sens.

« En ce qui concerne notre mercato, compte tenu des blessures et des cas de Covid-19, nous allons nous poser la question avec Julien (Fournier, directeur du football) de voir si notre effectif est assez étoffé ou pas », lançait Patrick Vieira, au sortir de la défaite du GYM (3-0) face au PSG. Et selon L’Équipe, le coach de l’OGC Nice et sa direction réfléchiraient à recruter un autre milieu de terrain, afin de pouvoir épauler les jeunes comme Kephren Thuram Ulien, mais surtout d’emmener les Aiglons « dans une autre dimension ».

Le GYM réfléchit à un milieu de terrain expérimenté

Morgan Schneiderlin (30 ans) est venu au club dans ce rôle là. L’ancien d’Everton va apporter toute son expérience aux jeunes Niçois. Et son entraineur est déjà très satisfait de ce recrutement. Mais avec les départs annoncés de Wylan Cyprien (Bordeaux lorgne sur le joueur), et celui de Jean-Victor Makengo, le GYM aurait besoin d’un autre atout dans son entrejeu. Pour rappel, l’OGC Nice reste sur deux défaites en championnat (3-1 à Montpellier, et 3-0 face au PSG) et se positionne au 10e rang au classement.