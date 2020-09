Mercato concurrents OM : Un chèque de 20M€ pour Rennes? L’ASSE se sépare d’un flop et Jean-Michel Aulas calme Rennes…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce mardi 8 septembre : le gardien Rennais en route pour un top club de Premier League, l’ASSE se sépare d’un indésirable, et le retour fracassant de Jean-Michel Aulas sur twitter.

MERCATO CONCURRENT OM : UN ANCIEN GARDIEN DE LA RÉSERVE de l’om PROCHE DE SIGNER EN PL CONTRE UN GROS CHÈQUE !

Édouard Mendy, ancien gardien de la réserve olympienne, serait proche de s’engager avec Chelsea. En poste à Rennes, l’international sénégalais pourrait rapporter gros aux Bretons…

Le Stade Rennais n’avait pas prévu de se séparer de son gardien. Pourtant, la tendance du moment veut que le dernier troisième de Ligue 1 se sépare d’Édouard Mendy. Ce lundi, plusieurs médias anglais dont The Athletic abondent dans le même sens concernant l’éventuel transfert de l’international sénégalais. Les dirigeants des Blues devraient formuler une offre concrète et revue à la hausse dans la semaine (une offre de 18 M€ + 2 aurait déjà été formulée). Concernant le joueur en question, le journal L’Équipe évoque une envie pressante du portier rennais de rejoindre Londres. Les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours…

A LIRE AUSSI : Mercato concurrent OM : Lyon officialise un départ et refuse une offre de 35 M€ ?

UN ANCIEN DE L’OM À CHELSEA ?

Didier Drogba, César Azpilicueta, Michy Batshuayi… et Edouard Mendy ? L’ancien olympien pourrait suivre la même trajectoire que ses anciens compères du club. Une équipe dirigeante qui n’aura pour le coup jamais donné sa chance au jeune portier marseillais, parti libre à l’été 2016 à Reims. En Champagne, le Sénégalais aura fait les beaux jours des Rémois, avant de s’engager pour près de 4 M€ à Rennes, au mercato estival 2019. La saison dernière, Mendy a gardé la cage bretonne à 24 reprises en Ligue 1. Il aura été l’un des partisans à cette troisième place, qualificative en C1. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club. En cas de départ, la direction rennaise pourrait recevoir près de 20 M€. L’OM peut s’en mordre les doigts…

MERCATO CONCURRENTS OM : CE FLOP DE L’AS SAINT-ÉTIENNE VA REBONDIR EN LIGUE 1

Plus gros transfert de l’histoire de l’AS Saint-Etienne, Lois Diony n’a jamais été à la hauteur des attentes dans le Forez. L’attaquant va quitter Saint-Étienne et rebondir au SCO d’Angers.

Recruté pour 10 millions d’euros en 2017, Lois Diony (27 ans) va quitter Saint-Étienne. Selon le journal l’Équipe, l’attaquant d’origine martiniquaise est proche de s’engager avec Angers. Le natif de Mont De Marsan et le SCO d’Angers sont tombés d’accord lundi sur un contrat de 3 ans avec le club entrainé par Stéphane Moulin, qui souhaitait absolument le recruter.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Malgré la crise, Puel attend des renforts à Saint Etienne

VERS UN DÉPART LIBRE ?

Le transfert devrait être rendu officiel par Angers rapidement. On ne connaît pas le montant de l’indemnité de transfert… Ni même s’il y en aura une ! Selon le journaliste Manu Lonjon, l’AS Saint-Étienne pourrait libérer Diony de ses 3 ans de contrat restant, à condition de bénéficier d’un important pourcentage à la revente. Après avoir perdu 3 ans à Saint-Étienne et en prêt à Bristol, Lois Diony va avoir l’opportunité de se relancer à Angers. A 27 ans, il n’a plus de temps à perdre.

JEAN-MICHEL AULAS CALME LES ARDEURS RENNAISES ET S’EN PREND AUX MÉDIAS

Assez discret ces derniers temps, le président Lyonnais Jean-Michel Aulas a ressorti les « Twitter Fingers ». Médias, et club concurrents, Aulas n’a épargné personne !

Jean-Michel Aulas a vivement réagi sur twitter aux rumeurs de départs au sein de son effectif. Le président lyonnais a commencé par attaquer frontalement le Stade Rennais, qui s’est penché sur le dossier Jeff-Reine Adelaide, qui est en délicatesse avec Rudi Garcia :

Transferts : Rennes s’active sur Jeff Reine-Adélaïde (OL) – Foot – Transferts ⁦@OL⁩ vous voyez nos joueurs partir sans que ns imposions nos prix?C 1 pari que allez perdre !Pourquoi penser que nous avons besoin de liquidités ? C mal nous connaître 😉 https://t.co/79OSrx7Tj3 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 7, 2020

APRÈS LES CONCURRENTS, LES MÉDIAS…

Et tel Donald Trump, Jean-Michel Aulas a utilisé Twitter pour s’en prendre à l’une de ses cibles préférées : les médias. Cette fois, ce sont nos confrères de Foot01 qui ont subi le feu et la fureur du président Lyonnais. En réaction à un article qui annonce que Memphis Depay a « envoyé valser Lyon », le président Lyonnais n’a pas retenu ses coups :

Foot OL – OL : Depay envoie valser Lyon, départ imminent ! – Olympique Lyonnais – Foot 01 @ol que de bêtises dans ce message de défaitiste ringard ….L’OL a les moyens d’imposer sa stratégie et veut faire une très belle année https://t.co/nwddpfHlNE — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 7, 2020

Outre les clashs, Jean-Michel Aulas à tenu un faire passer un message : L’OL n’est pas obligé de vendre. Façon de faire monter les enchères ou réelle bonne santé économique de l’OL, malgré l’absence de coupe d’Europe ? L’avenir nous le dira…