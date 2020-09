Mercato concurrents OM : Un chèque de 25 M€ en approche pour Lyon, Campos livre ses méthodes de recrutement au LOSC, le Stade Rennais veut tenter un gros coup en défense…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce dimanche 6 septembre : Un chèque de 25 M€ en approche pour Lyon, Campos livre ses méthodes de recrutement au LOSC, le Stade Rennais veut tenter un gros coup en défense…

Mercato concurrent OM : Lyon proche d’empocher près de 25 M€ pour un joueur ?

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay serait proche du club catalan… En Espagne, il se murmure que les dirigeants barcelonais n’attendent qu’un départ de Luis Suarez pour faire signer le Néerlandais !

Il y a quelques jours, Memphis Depay était très évasif sur son avenir… Restera, ne restera pas ? Le Néerlandais n’avait pas été très rassurant pour les supporters lyonnais… « Vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n’y a pas de Champions League donc c’est très dur à accepter »

LE BARçA ATTEND DE BOUCLER LES DOSSIERS SUAREZ ET VIDAL

L’attaquant des Oranjes pourrait retrouver la C1 dès la saison prochaine, mais loin de la Ligue 1… En effet, cela fait plusieurs semaines que le nom de Depay est associé au FC Barcelone. Son ancien sélectionneur, Ronald Koeman a pris la succession de Quique Setién et verrait d’un bon œil le recrutement de son compatriote.

Avec Wijnaldum, Depay pourrait rejoindre la Catalogne selon La Vanguardia. Un chèque de 25 millions d’euros serait en jeu mais les dirigeants barcelonais patienteraient avant de passer à l’attaque. Luis Suarez serait proche de trouver un accord avec la Juventus. Même chose pour Vidal en direction de l’Inter. Dès que ces deux dossiers seront bouclés, les Néerlandais devraient rejoindre La Liga !

Mercato concurrent OM : Luis Campos explique comment il trouve des bons coups pour le LOSC !

Dans un entretien accordé à Sport Magazine, un média belge, Luis Campos a livré ses méthodes pour recruter avec le LOSC…

Luis Campos réalise quasiment toujours de bons coups dans ses recrutements. Désormais sous contrat avec le LOSC, il a réussi à revendre Victor Osimhen à Naples pour près de 80 millions d’euros alors qu’il a été acheté 12 millions d’euros la saison dernière.

les nuances tactiques, c’est plus difficile à comprendre — CAMPOS

Dans un entretien accordé à Sport Magazine, un média belge, le directeur sportif a expliqué comment il procédait pour recruter ses joueurs…

« Un bon recruteur, c’est quelqu’un avec une sensibilité spéciale. La sensibilité, tu l’as ou tu ne l’as pas. Si je vais voir un match avec mon frère, après une heure de jeu, il va pouvoir me dire quel est le meilleur joueur sur le terrain. Normalement, il aura raison, mais il ne pourra pas me dire quel est le profil dont moi j’ai besoin pour mon équipe. Chaque match a une charge tactique extraordinaire. Le travail physique, c’est plus facile, le travail technique, c’est la base, mais les nuances tactiques, c’est plus difficile à comprendre. Des très bons joueurs, il y en a beaucoup, mais ce qui fait la différence, c’est la compréhension du jeu. Si tu ne comprends pas le jeu, tu es perdu. Ma force, c’est que je fais l’effort tous les jours de regarder des footballs très différents et de comprendre le jeu. Parfois, on n’aime pas le jeu d’une équipe, mais il y a une explication. Cela demande une grande ouverture d’esprit de pouvoir trouver un grand talent dans ce contexte-là »

Luis Campos – Source : Sport Magazine (04/09/20)

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais veut tenter un très gros coup en défense !

Le Stade Rennais se serait positionné pour recruter un grand défenseur central… Le 10 Sport et Di Marzio s’accordent à dire que le club breton discute actuellement avec l’Inter pour Diego Godin !

Cette saison, le Stade Rennais va disputer la Ligue des champions… Une compétition de haut niveau qui oblige les Bretons à recruter des joueurs plus expérimentés dans l’élite européenne. Ce samedi, Le 10 Sport nous informait que Diego Godin, défenseur de l’Inter et international uruguayen serait sur les tablettes des Rennais.

RENNES ENTRE EN CONTACT AVEC L’INTER

Di Marzio, journaliste pour Sky Sports en Italie a confirmé cette information. La direction apprécierait le profil du joueur de 34 ans et se serait récemment approchée de l’Inter pour évaluer la faisabilité du transfert.

L’ancien défenseur de l’Atletico Madrid a encore deux ans de contrat et devrait donc coûter un peu d’argent aux Rennais. Pour le moment, la somme du probable transfert n’est pas évoquée dans les médias mais pourrait tourner autour des 5 millions d’euros comme évaluée par Transfertmarkt.