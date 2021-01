Mercato concurrents OM : Un club de Serie A fonce sur un flop rennais, Monaco cible une ancienne piste de Longoria, de la concurrence pour le LOSC dans un dossier en Turquie

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce mercredi: Un club de Serie A fonce sur un flop du Stade Rennais, l’AS Monaco cible une ancienne piste de Longoria, rude concurrence pour le LOSC sur un dossier en Turquie

Mercato concurrent OM : Un club de Serie A fonce sur un flop du Stade Rennais !

Prêté par la Juventus Turin, Daniele Rugani vit une saison compliquée au Stade Rennais. La Lazio de Rome pourrait profiter de la situation délicate du joueur pour le récupérer lors de ce mercato hivernal.

En effet, la Lazio est à la recherche d’un défenseur central depuis l’opération de la cheville du défenseur brésilien Luiz Felipe. Il sera absent pour au moins deux mois. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants romain auraient ciblé Daniele Rugani afin de subvenir aux besoins en défense.

Le défenseur italien de 26 ans vit une saison compliquée depuis sa blessure en Ligue des Champions face à Séville. Avec seulement 1 match disputé en championnat avec Rennes, la Juventus songerait à rappeler son défenseur afin de le renvoyer en prêt dans un autre club. Mais alors que l’Italien approche d’un retour à la compétition, Julien Stéphan lui préférerait Damien Da Silva, Nayef Aguerd voire même Gerzino Nyamsi…

Mercato concurrent OM : L’AS Monaco cible une ancienne piste de Longoria

L’ailier sénégalais Krépin Diatta (21 ans) a signé à Monaco il y a moins d’une semaine… Un transfert estimé à 16 millions d’euros. Diatta est un renfort de poids pour l’attaque de l’AS Monaco, mais les dirigeants monégasques cherchent encore un renfort offensif et aurait décidé de cibler une ancienne piste de l’OM….

En effet, l’AS Monaco reste attentif à l’évolution du marché. Et selon les informations du média SuperDeporte, le Sud-Coréen est dans le viseur de l’AS Monaco en ce mercato d’hiver. Sous contrat avec le FC Valence jusqu’en juin 2022, le jeune coréen peine à s’imposer au sein de l’effectif espagnol (8 titularisations seulement).

L’ailier de 19 ans était dans le viseur de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Lee aurait refusé une prolongation de contrat de la part des dirigeants espagnols. Un prêt avec option d’achat serait donc privilégié par Valence afin de laisser partir le jeune joueur. Mais avant d’envisager une transaction, le club espagnol voudrait obtenir directement un remplaçant à Lee en cas de départ.

Mercato concurrent OM : Rude concurrence pour le LOSC sur un dossier en Turquie !

Après Burak Yilmaz, Yusuf Yazici, Zeki Celik ou encore Mustafa Kapi, les dirigeants lillois se seraient rapprochés de Bursaspor afin de se renseigner auprès du jeune attaquant de 18 ans, Ali Akman. L’attaquant international U21 est en fin de contrat cet été et pourrait donc quitter son pays dès cet hiver.

Selon les informations du média turc Spor Ekstra, le LOSC serait entré en contact avec Bursaspor afin de s’attacher les services d’Akman. Les dirigeants lillois devront s’activer dans ce dossier car plusieurs clubs auraient également contacté Bursaspor.

Parmi eux, l’AS Monaco, le Red Bull Salzbourg et même Chelsea. L’attaquant est auteur de 9 buts et 4 passes décisives en seulement 16 matches de championnat cette saison. L’attaquant international U21 est en fin de contrat cet été et pourrait donc déjà quitter son pays dès cet hiver. Bursaspor envisagerait une vente à l’étranger lors de ce mercato afin de ne pas le voir filer gratuitement cet été.