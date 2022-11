Mercato : Longoria vise un international algérien, Gerson de retour ? Malinovskyi… Les 3 infos OM du jour

Mercato OM : Longoria vise un international algérien libre en juin !

L’Olympique de Marseille devrait se montrer particulièrement actif durant le mercato d’hiver qui ouvrira ses portes en janvier. Si plusieurs départs sont à prévoir, des renforts devraient également débarquer à l’OM.

Le championnat de France reprendra ses droits fin décembre. Le mercato ouvrira ses portes dans la foulée. Les dirigeants marseillais ont visiblement déjà quelques noms en tête pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Selon les informations du média Jeunesfooteux.com, Pablo Longoria a coché le nom de Ramy Bensebaini (27ans). L’international algérien aux 56 sélections sera en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en fin de saison. Passé par Montpellier et Rennes, le latéral gauche, capable d’évoluer également axe gauche, est également dans le viseur de la Juventus de Turin et du Borussia Dortmund.

Il y a quelques semaine, en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria avait rassuré les supporters en affirmant que le club resterait attentif aux opportunités pendant le mercato.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Mercato OM: Gerson attendu ce jour à Marseille ?

Les négociations entre l’OM et Flamengo sont bloquées concernant Gerson. Le milieu de terrain doit faire son retour à l’OM pour la reprise ce 30 novembre…

Malgré trois semaines de négociations entre Flamengo et l’OM, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord sur le transfert de Gerson. Longoria s’est montré inflexible sur un montant total de 20M€, somme que Flamengo n’entend pas payer (en réalité 14M€). Gerson est parti au Brésil juste avant la trêve liée à la Coupe du Monde, les médias brésiliens précisent que c’est aussi pour régler des affaires personnelles, le milieu de terrain a trouvé un accord avec son ancien club sur les modalité d’un contrat de 5 ans. Faute d’un accord, selon La Provence, Gerson est attendu dès aujourd’hui à la commanderie, afin de reprendre l’entraînement avec les non-mondialistes.

Les négociations entre Pablo Longoria et le club de Flamengo sont bloquées face aux exigences du président olympien. Un retour à Marseille n’était pas exclu par le boss espagnol, d’autant que la blessure d’Amine Harit libère du temps de jeu. Interrogé par Sport med TV, le père du joueur a affirmé « On doit oublier cet épisode, regarder de l’avant. » Il devrait donc revenir à la reprise le 30 novembre prochain à l’OM…

C’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer

Les négociations entre l’OM et Flamengo concernant Gerson sont au point mort. Le club brésilien ne veut racheter que 60% et transformer les 20% restants de la part olympienne en bonus. Proposition refusée par Longoria qui veut un deal complet sur les 80% que possède l’OM. Le président Rodolfo Landim s’est lâché sur TNT Sports: « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas. J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend le montant réclamé par l’Olympique et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. »

Mercato OM : L’Atalanta a trouvé le successeur de Malinovskyi au LOSC ?

L’OM doit faire avec la blessure d’Amine Harit qui sera absent jusqu’à la fin de la saison. Du coup, Pablo Longoria cherche à recruter un milieu offensif et pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A…

Selon le le journaliste Ignazio Genuardi : « lié jusqu’en juin 2023 avec Lille, Bamba figure notamment sur les tablettes de l’Atalanta Bergame, qui pourrait se séparer de Boga et Malinovskyi dans les prochaines semaines. La Fiorentina pourrait aussi se manifester au sujet de l’ancien Stéphanois. » pour rappel, l’OM a dans son viseur Ruslan Malinovskyi, dont le contrat prendra fin, a priori, en juin prochain. Cette possible arrivée peut elle accélérer les choses ?

Malinovskyi pour 7M€ hors bonus?

L’Olympique de Marseille a finalement choisi de reprendre Amine Harit mais le Marocain s’est gravement blessé face à Monaco lors de la dernière journée avant la Coupe du Monde. Le dossier Malinovskyi est donc réouvert, mais à quel prix?

D’après le journaliste Fabio Gennari, l’Atalanta souhaiterait récupérer au moins 7 millions d’euros cet hiver pour laisser filer le milieu offensif. Le club italien aimerait ajouter des bonus pouvant faire aller la somme du transfert jusqu’à 15 à 18 millions d’euros. De grosses dépenses pour un joueur à qui il ne reste que 6 mois de contrat. Tottenham semble plus avancé dans ce dossier et a l’avantage d’être encore en lice en Ligue des Champions.

Pour Ludovic Leccese, ancien coach de la réserve d’Endoume, le joueur âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, avec le club italien ne signera pas l’OM cet hiver.

Je n’y crois pas du tout pour Marseille

« C’est un joueur que je suis du coté de l’Atalanta, mais moi je vous le dis il ne signera pas à l’Olympique de Marseille. Vous rigolez ou quoi ? Il ne viendra pas…Tu parles du départ de Gerson mais on va aussi récupérer Luis Henrique qui ne joue pas à Botafogo et c’est peut être lui qui va remplacer Gerson, car aujourd’hui Botafogo n’en veut plus… Malinovskyi sera libre en fin de saison donc il voudra prendre un gros chèque. Il y a des gros clubs sur lui, c’est un joueur Ligue des Champions… Je n’y crois pas du tout pour Marseille. » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)