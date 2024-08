Mercato OM : ça se confirme pour Moukoko !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Youssoufa Moukoko se rapproche de l’Olympique de Marseille, après l’arrivée de Maximilian Beier au Borussia Dortmund. Le numéro 18 du club de la Ruhr est prêt à partir. Les négociations sont toujours d’actualité entre le club phocéen et le cinquième club de Bundesliga.

Les Marseillais attendent Youssoufa Moukoko. Après l’arrivée de Beier à Dortmund, l’attaquant d’origine camerounaise est plus proche que jamais. L’équipe allemande a trouvé son remplaçant, ce qui ne manque pas de réjouir les supporters de l’OM.

Moukoko proche de la sortie

Le Borussia Dortmund frappe fort sur le marché des transferts avec la signature de Maximilian Beier, attaquant prometteur du TSG Hoffenheim. Selon les informations de Sky Sports Germany, l’international allemand va s’engager avec le club de la Ruhr jusqu’en 2029. Le montant du transfert s’élève à 30 millions d’euros.

Cette arrivée pourrait bien faire les affaires de l’Olympique de Marseille, en quête d’un renfort offensif. L’arrivée de Beier à Dortmund pousse davantage vers la sortie Youssoufa Moukoko, l’une des cibles principales de l’OM. À seulement 19 ans, le natif de Yaoundé est déjà considéré comme l’une des plus grandes promesses du football européen.

Moukoko : c’est dans la poche ?

Le transfert de Youssoufa Moukoko est plus compliqué que prévu. Les négociations piétinent. Le Borussia Dortmund, bien conscient des qualités de l’attaquant, se montre exigeant sur les conditions de son transfert. Jusqu’à présent, toutes les propositions de prêt avec option d’achat formulées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont été rejetées par la direction du club allemand. L’Olympique de Marseille devra peut-être revoir son offre à la hausse pour convaincre Dortmund de lâcher sa pépite. Les semaines à venir s’annoncent décisives pour l’avenir de Moukoko et le mercato marseillais.

À lire aussi : Mercato OM : ce qui bloque encore pour Nketiah

à lire aussi : Mercato concurrents OM : le PSG s’offre un jeune talent français !